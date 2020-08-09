Экспозиция газовой войны в Восточном Средиземноморье, - В.Прохватилов

15:27 10.08.2020

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 09.08.2020

EastMed – газопровод раздора



21 июля Турция возобновила работы "по поиску и разведке месторождений" на шельфе Кипра, где расположено гигантское газовое месторождение "Афродита". Это критически обостряет конфликт Турции и ряда европейских стран вокруг проекта Восточно-Средиземноморского трубопровода EastMed, по которому планируется транспортировать газ с шельфовых месторождений Афродита (Кипр), Зохр (Египет), Левиафан и Тамар (Израиль) в Грецию, Италию и другие страны Европы.



11 мая главы внешнеполитических ведомств – участников проекта EastMed Греции, Египта, Кипра, а также Франции и ОАЭ "…осудили совершаемые Турцией действия в исключительной экономической зоне Кипра и ее территориальных водах, что является явным нарушением норм международного права и Конвенции ООН по морскому праву". В заявлении говорилось, что уже шестая попытка Турции менее чем за год провести незаконную геологоразведку в морских районах Кипра; министры потребовали от Анкары "уважать суверенитет других государств и их суверенные права в своих морских районах в восточной части Средиземного моря".



Турция пренебрегла предупреждением. 4 июня Анкару посетил глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж (Триполи). По итогам переговоров с ним президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о продолжении взаимовыгодного сотрудничества в Восточном Средиземноморье, включая поисковые и буровые работы. После чего 10 июня французский фрегат "Курбе" приблизился в Средиземном море к конвою из трех турецких военных кораблей и одного гражданского, который шел под танзанийским флагом. "Курбе" действовал в рамках операции НАТО "Морской страж" (Sea Guardian), французы намеревались провести досмотр груза гражданского судна, но в ответ турецкий корабль трижды брал "Курбе" на прицел с помощью радара орудийной наводки, что обычно предшествует атаке.



Возобновление Турцией разведки кипрских месторождений делает невозможным начало реализации проекта EastMed, в котором участвуют европейские страны и ОАЭ и который поддерживают США (20 марта 2019 года на церемонии подписания соглашения между Грецией, Кипром и Израилем о строительстве газопровода присутствовал госсекретарь США Майк Помпео).



В европейских СМИ EastMed называют "газопроводом раздора". Против строительства этой трубы решительно выступает Турция. Ее союзником в данном вопросе до недавнего времени был Ливан, который оспаривает права Израиля на Левиафан, но взрыв 4 августа в порту Бейрута фактически вывел его из игры за ресурсы Восточного Средиземноморья.



Создается впечатление, что Турция сознательно идет на эскалацию конфликта. Возможно, в Анкаре считают, что членство в НАТО и мощный турецкий военный флот не позволят ей проиграть в этом противостоянии.



В январе 2019 года Египет, Кипр, Греция, Израиль, Италия, Иордания и Палестина заключили соглашение о создании Восточно-Средиземноморского газового форума; компании Total S.A., Eni, Exxon и российский Новатэк подписали с правительствами этих стран соглашения о разведке и добыче газа. Однако в конце прошлого года Турция "обострила обстановку, подписав с Ливией (с правительством Фаиза Сараджа. – Ред.) меморандум о демаркации морских зон", – пишет Euronews.. А в январе 2020 года парламент Турции одобрил решение направить в Ливию ограниченный военный контингент.



Анкара не признает исключительные экономические зоны Кипра, где работают энергетические компании США, Великобритании, Франции и Италии. Турецкие власти заявили, что не позволят этим странам проводить исследовательские и производственные операции в регионе. Турецкие буровые и разведочные суда под защитой турецких фрегатов на днях возобновили разведочные работы в водах Кипра.



Российский тюрколог Юрий Мавашев считает, что без участия Турции и Азербайджана этот энергетический проект либо неосуществим, либо сопряжен с неоправданными рисками и издержками. Недавнее назначение новым главой британской разведки МИ-6 Ричарда Мура, личного друга президента Турции Эрдогана, связывается с тем, что Великобритания не верит в возможность реализации проекта EastMed и не хочет ставить на "хромую лошадь". Предполагается, что имеющий большое влияние на турецкие и азербайджанские элиты британский spymaster будет лоббировать альтернативный проекту EastMed проект TANAP – Трансанатолийский газопровод из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе; продолжением TANAP должен стать TAP – строящийся Трансадриатический газопровод из Греции в Италию через Албанию.



Представитель МИД Турции Хами Аксой 2 января 2020 года заявил: "Любой проект, в котором игнорируются права Турции и турок-киприотов на природные ресурсы в восточной части Средиземного моря, потерпит неудачу. Турция – самый экономичный и безопасный путь доставки природных ресурсов Восточного Средиземноморья на потребительские рынки Европы, в том числе Турции".



Ричард Мур является сторонником идеи Великого Турана, он неоднократно подчеркивал, что "видит огромный потенциал Турции и тюркского мира как регионального оператора". Он, как и британская элита в целом, ориентированы на поддержку неоосманистских геополитических планов Турции на Кавказе и Ближнем Востоке.



А США продолжают поддерживать проект EastMed. 20 июля американский нефтегазовый гигант Chevron сообщил о покупке израильской компании Noble Energy – владельца месторождений Левиафан и Тамар.



После объявления Анкары о том, что 21 июля – 2 августа она будет проводить разведочные работы не только на кипрском шельфе, но и вблизи греческого острова Кастелоризо в двух километрах от турецкого берега, Вооруженные силы Греции были приведены в боевую готовность. В Афинах отметили также повышенную активность на турецкой военно-морской базе Асказ. США, однако, призвали Турцию избегать эскалации напряженности "в спорных водах" у Кастелоризо. 24 июля греческий новостной портал Newsbomb.gr сообщил, что атомный авианосец ВМФ США USS Dwight D. Eisenhower и еще 12 военных кораблей прибывают в Средиземное море, палубная авиация проведет учения с греческими ВВС.



9 августа, после того как взрыв в Бейруте вывел Ливан из числа активных противников EastMed, состоялась международная онлайн-конференция стран-доноров Ливана, в которой приняли участие президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси, король Иордании Абдалла II, премьер-министры Италии Джузеппе Конте и Испании Педро Санчес, президент Кипра Никос Анастасиадис, председатель Европейского совета Шарль Мишель, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, премьер-Греции Мицотакис. Все эти страны, кроме Испании, – участники проекта EastMed.



Экспозиция газовой войны в Восточном Средиземноморье завершена. Разразится ли сама война?