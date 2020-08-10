Белоруссия – что показала ночь протестов, - А.Цуканова

15:30 10.08.2020

АРИНА ЦУКАНОВА | 10.08.2020 |



Как в Минске и других белорусских городах работали майданные технологии



Вечером 9 августа стали известны данные белорусских официальных экзитполов: у Лукашенко 78,9-79,7%, у его соперницы Тихановской – 7,9-6,8%. Одновременно с этими данными были опубликованы итоги экзитполов на зарубежных избирательных участках: все с точностью до наоборот – у Тихановской 79,69%, у действующего главы государства 6,25%. Организаторы опросов за рубежом утверждают, что изучили аудиторию в 6572 человека на 19 участках.



Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина обратилась к оппозиции с призывом "спокойно принять поражение, поздравить победителя и не волновать массы". Однако "волновать массы" – это уже строка в сценарии, который придуман, продуман и обнародован телеграм-каналом NEXTA (более 404 тысяч подписчиков). Здесь и "памятка для протестующего" (рекомендации по одежде и экипировке, способам передвижения, контактированию, блокированию дорог, патрулированию города и подъездов к нему). Белорусские силовики в "памятке" именуются не иначе как карателями. План "А" – собрать толпу, занять центр Минска (и центры других городов), потребовать проведения других, новых выборов без участия в них Лукашенко.



Так называемая сцепка



Есть и план "Б", который логичнее было бы назвать планом "М" или в переводе с украинского (майдан) на белорусский – плошча. Основные события этого плана намечены на 10 августа. "Точкой невозврата" объявляются любые силовые действия власти, даже задержания. На региональные протесты возлагается задача блокировать местные исполкомы и требовать у их руководства присоединиться к протестующим, если же согласия на это не будет, назначать на должность градоначальника "человека из народа". NEXTA рекомендует также устанавливать на дорогах самодельные "ежи" и "незаметно пробивать шины в автозаках и микроавтобусах спецслужб".



На государственных предприятиях оппозиционеры призывают устроить "всеобщую забастовку": собраться толпой и потребовать от руководителей поддержки "новых, честных выборов" и максимального содействия этому. Звучит странно, поскольку завод или отделение реанимации – не подходящее место для политических мероприятий. В Киеве в 2014 году подобные акции выглядели примерно так: активисты врывались в вуз с требованиями к преподавателям обеспечить присутствие студентов на евромайдане, а в общежитиях избивали тех, кто не имел желания протестовать. На Западной Украине предпринимателям, которые отказывались "максимально содействовать" революционерам, разбивали их офисы и торговые точки.



Белорусской оппозицией заявлены две цели – "превзойти силы карательных органов" и "установить прямую демократию" через "народное вече" и новую конституцию (требуют возврата к старой, образца 1994 года). "Вече" в Киеве тоже отлично помнится, особенно тот день, когда на таком "вече" под гимнопение и "молебны" униатов одичавшая толпа терзала окровавленного "беркутовца".



Протесты в Белоруссии в ночь после выборов



Протесты в Белоруссии в ночь после выборов



Для пущей убедительности план "Б" украшен фото из прошлого, на котором запечатлено, как протестующие переворачивают милицейскую патрульную машину, тут же наряду с БЧБ-флагами реет знамя украинских нацистов – УНА-УНСО* (запрещена в РФ).



Фото, украшающее план "Б"



Фото, украшающее план "Б"



"Украинский след" виден повсюду: и в деле с "группой Вагнера", которое оказалось спецоперацией спецслужб Украины, и в украинских гражданах, прибывавших в эти дни в Беларусь, внезапно решив наведать родственников и друзей. Одна из таких групп – 29 человек, которые путались в объяснениях о цели визита в Минск – была выявлена накануне дня выборов, 8 августа. Молодые люди 20-30 лет прибыли в белорусскую столицу одним рейсом. "Когда мы их рассредоточили и начали опрашивать, они не знали ни фамилий родственников, ни куда хотят поехать. И давали один телефон", – рассказал прессе глава Государственного погранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо.



Ближе к ночи (общий сбор оппозиции был объявлен на 22 часа) в Минске стартовали уличные беспорядки, стычки с милицией, пролилась первая кровь. "Люди бьют ОМОН!" – рапортует белорусский интернет-портал TUT.BY.



Провокация – и на милиционеров налетают всей стаей, молодежь и подростки, классические украинские "онижедети". Однако TUT.BY это трактует по-своему: "Люди толпой пытаются отбиваться от силовиков". Где же тут "отбиваться"?



К полуночи появились первые жертвы в Минске: телеграм-каналы крупным планом показали окровавленного парнишку в белой футболке, который утверждал, что его избили сотрудники ОМОНа. Посыпались вести с мест: дескать, где-то протестующие прогнали силовиков, а еще где-то ОМОН сам снял каски и сложил щиты. А тут девушка выкрикнула из окна избиркома, что протоколы фальшивые и победа за Тихановской, а здесь "Лукашенко не набрал и 3%". И все это абсолютно бездоказательно.



Вот телеграфируют из Пинска: милиция с народом! Через пару часов следующее сообщение ("Беларусь сейчас"): ОМОН не сдается. То "читатели пишут", что "пересчитывают голоса" в городе N, то "члены комиссии пьяны", то 400 человек под горисполкомом, то 4000. Интернет утонул во лжи, направленной на взрыв обстановки в стране. Однако в МВД отчитались, что "милиция контролирует ситуацию на несанкционированных мероприятиях".



Вот жесткое видео, как автозак сбивает человека. А вот кадр крупным планом: протестующий зачем-то полез на кабину грузовика.



"Сакральную жертву" белорусского протеста подсаживают на автозак



"Сакральную жертву" белорусского протеста подсаживают на автозак



К двум часам ночи выяснилось, что в Гродно (где по прежним сообщениям милиция якобы тоже "сдалась") протестующие разошлись, но пообещали вернуться "большим числом". А после трех часов стали пустеть улицы и в Минске. Правозащитный центр "Вясна" сообщил, что задержаны не менее 120 человек.



К слову, англоязычный вариант "Википедии" объявил президентом Белоруссии Светлану Тихановскую. А телеграм-каналы предложили сделать силовиков "изгоями общества": дескать, частный бизнес должен отказывать в приеме на работу родственникам сотрудников МВД, уволить уже работающих без выходного пособия или "обозначить" им рабочее место – типа это близкий человек пособника режима. Параллельно канал NEXTA принялся публиковать слащавые, полуидиотские обращения к милиции: "Дружище! Ты же майор! Ты же все понимаешь! Останови пацанов! За наше прекрасное небо! Леса! Поля! Дед у меня в деревне. У него мед. Помню, как мы карасей в речке ловили! Я так люблю свою страну! Ты тоже! Ты все понимаешь! Останови ребят!" И следом – карикатура: сотрудник ОМОНа возвращается домой в крови протестующих. И милиционеры уже не "дружищи", а "озверевшие бандиты".



Стайки и "сцепки" молодежи – главная примета протеста



Стайки и "сцепки" молодежи – главная примета протеста



Стайки и "сцепки" молодежи – главная примета протеста



Стайки и "сцепки" молодежи – главная примета протеста



И повсюду, во всех без исключения стычках – юноши и молодые мужчины, которые стайками набрасываются на омоновцев. Не "народ", а хорошо подготовленные к уличному противостоянию группы молодежи. Их задача: спровоцировать драки с ОМОНом, добиться ответных действий силовиков с тем, чтобы был повод обвинить их в насилии, а Лукашенко – в развязывании этого насилия. Мирным протестом здесь и не пахнет, хотя дамочки с букетиками для омоновцев – тот же трюк, что и в Киеве в 2014 году.



А вот и привычный для майданов букетик для ОМОНа



А вот и привычный для майданов букетик для ОМОНа



Фонарики – тоже майданная технология



Фонарики – тоже майданная технология



Также обязательно присутствие невесты в белом платье



Также обязательно присутствие невесты в белом платье



Утром 10 августа ЦИК Белоруссии объявил предварительные результаты голосования на президентских выборах: победил Лукашенко с результатом 80,23%, у Тихановской 9,9%, против всех – 6,02%. Три кандидата не набрали и 2% голосов. Явка составила 84,05%.



Телеграм-канал "Трыкатаж" назвал ночной протест "ритуальным и бесцельным": "Куда и зачем шли тысячи людей? Они не захватывали здания, не устраивали "стационарной манифестации" под стенами ЦИК или АП. Единичные попытки разобрать тротуары и возвести баррикады были быстро пресечены. Не было и какого-то единого внятного требования – пересчета голосов или отмены выборов…" Обнаружено и "слабое место режима – глубинка, провинция". Здесь же: "...можно напомнить о том, что торжеству киевского майдана предшествовали захват и, главное, разоружение в паре десятков областных центров Украины". Вранье, конечно, поскольку в 2014-м были захвачены арсеналы с оружием только на Западной Украине. А главное другое. Белорусский майдан назван-таки майданом.