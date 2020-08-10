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|Первым заместитетем акима Туркестанской области Казахстана назначен Жетписбай из племени дулат Старшей орды
15:35 10.08.2020
Назначен первый заместитель акима Туркестанской области, передает Tengrinews.kz.
По согласованию с Администрацией Президента и распоряжением главы региона на должность первого заместителя акима назначен Арман Жетписбай.
Арман Жетписбай родился в 1971 году в селе Куйбышев Жамбылского района Жамбылской области. Образование высшее.
В 1993 году окончил Казахский химико-технологический институт по специальности "инженер-строитель", в 2002 году - Казахский экономический университет имени Рыскулова по специальности "экономист".
Трудовую деятельность начал в 1992 году в коммерческих структурах. С 1998 по 1999 годы директор ТОО "Алаутрансгаз", ТОО "Шымкентгаз".
С 2003 по 2018 годы работал председателем правления акционерного общества "Корпорация ARNA", директором специальной экономической зоны "Оңтүстік", заместителем акима Южно-Казахстанской области, акимом Шымкента, председателем наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью ARNA Petroleum, управляющим директором акционерного общества "Казатомпром", председателем правления акционерного общества Samruk-Kazyna Construction.
Напомним, ранее должность первого заместителя акима Туркестанской области занимал Косман Айтмуxаметов. 15 июля стало известно, что он скончался от коронавируса.