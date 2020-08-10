В рядах парламентских соперников президента Турции произошел раскол

21:53 10.08.2020

Эрдоган готов низвести оппозицию до своего уровня



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

10 авг. 2020



Бывший соперник Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах 2018 года Мухаррем Индже сообщил о создании собственного общественного движения в Турции. Несмотря на то что оппозиционер отрицает готовность превращать его в полноценную политическую платформу, наблюдатели интерпретируют его шаг как признак формирования новой оппозиционной партии в стране. С учетом активных попыток бывших соратников и однопартийцев турецкого лидера запустить собственные движения, есть основания ожидать, что политический ландшафт Турции изменится.



Мухаррем Индже сообщил ежедневной газете Haberturk, что пока создает лишь общественное движение. "Я не занимаюсь партийным строительством, – пояснил политик. – Я иду по одному пути с народом. Не знаю, превратится ли это движение в партию или другие партии последуют этому примеру". Сам Индже долгое время представлял Народно-республиканскую партию (НРП) – основную оппозиционную силу в парламенте Турции. Как считается, инициатива политика возникла на фоне того, что партийное руководство регулярно ограничивало его амбиции. Особенно заметно это проявилось на последнем съезде в июле нынешнего года. "Конечно, я обижен, – признает Индже. – Однако я не из тех, кто поступает столь по-детски, формируя собственную партию только из-за того, что его посадили в задний ряд на съезде".



Индже был соперником Эрдогана на выборах президента 24 июля 2018 года. Действующий лидер победил в первом туре, набрав 52,59% голосов, в то время как у Индже было 30,64%. Голосование ознаменовало переход от парламентской системы правления к президентской: глава государства получил право самостоятельно назначать кабинет министров и вице-президентов, а за парламентом сохранились только законотворческие полномочия и право ограниченного контроля за деятельностью правительства и президента. Миссия наблюдателей ОБСЕ тогда заявила, что условия президентской кампании были неравными, потому что Эрдоган и возглавляемая им Партия справедливости и развития (ПСР) имели существенные преимущества.



Создание движения Индже вписывается в тенденцию партийного строительства, которую недавно задали бывшие сторонники Эрдогана – занимавший с 2014 по 2016 год пост премьер-министра Турции Ахмет Давутоглу, находившийся в кресле президента страны с 2007 по 2017 год Абдуллах Гюль и экс-вице-премьер (2009–2015) Али Бабаджан. Давутоглу сообщил о создании Партии будущего, обвинив ПСР в системных проблемах. Другой активный функционер ПСР – Бабаджан – официально представил свою Партию демократии и прорыва, которая, по словам политика, должна решить самые серьезные проблемы, стоящие перед страной, – особенно те, которые президентская партия создала в результате ошибочной политики.



"Несмотря на то что нет абсолютной четкости, каким образом будет развиваться ситуация, вероятность создания нового политического движения довольно велика, – заметил в разговоре с "НГ" турецкий политолог Керим Хас. – Налицо пересечение сразу нескольких тенденций".



В первую очередь эксперт обращает внимание на то, что Индже – очень амбициозный политик. "Он давно стремится занять место главы НРП, которой уже больше 10 лет руководит Кемаль Кылычдароглу, – напоминает Хас. – На прошлых президентских выборах Индже получил поддержку чуть более 30%, что выше поддержки самой НРП. Это, конечно, дало ему повод позиционировать себя чуть ли не лидером партии. Однако несмотря на то, что поддержка Индже была достаточно высока, он разочаровал своих сторонников, не проявив активных действий в ночь президентских выборов и не встав на защиту честного подсчета голосов избирателей. Он фактически самоустранился на некоторое время".



Во-вторых, происходящие события, по мнению турецкого политолога, указывают на аппаратную борьбу внутри Народно-республиканской партии, где существует множество фракций, которые не демонстрируют никакого дружелюбия по отношению друг к другу, несмотря на то что формально находятся в одной лодке. "Для той части, которая относит себя к кемалистско-националистической фракции, Индже – удобный и приемлемый кандидат на пост главы НРП", – подчеркивает Хас.



В-третьих, по оценкам эксперта, одним из немаловажных нюансов является то, что по всем социологическим опросам действующий президент Турции не сможет набрать даже 51% голосов на будущих выборах, которые запланированы на 2023 год. "Выборы же могут пройти и раньше, если политическая элита Турции посчитает это выгодным для себя, – допускает Хас. – В этом контексте правящей партии и лично президенту выгодно иметь разобщенную Народно-республиканскую партию с ведущимися внутри подковерными войнами и даже с возможностью создания новой партии Индже. Это косвенно подтверждает тот факт, что информация о новом политическом движении появляется именно в проэрдоганских медиа". Таким образом, реализуется идея "если я не могу быть сильным, тогда пусть мои противники будут как можно слабее", заключает политолог.