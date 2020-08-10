Правительство Ливана на фоне протестов ушло в отставку

21:55 10.08.2020

Премьер-министр Ливана Хасана Диаб официально объявил об отставке правительства в своем обращении к нации. "И пусть Аллах защитит Ливан",- сказал он. Решение кабинета министров было принято на фоне протестов, вспыхнувших в Ливане после взрывов в порту Бейрута.



Выступление премьер-министра длилось всего около пяти минут. Он подчеркнул, что "катастрофа, обрушившаяся на ливанский народ, произошла в результате хронической коррупции в государстве".



"Мы переживаем большую трагедию. Предполагалось, что все заинтересованные силы сплотятся в борьбе с горем народа. Но некоторых интересуют только записи политических побед и популистская риторика. Им должно было быть стыдно за себя, потому что их коррупция привела к катастрофе",- сказал он, намекая на своего предшественника Саада Харири и союзные с ним политические силы, которые сейчас находятся в оппозиции и в том числе призывают к протестам. "Они пытались нанести удар по правительству и возложить на него ответственность за крах и государственный долг",- добавил премьер-министр.



Ранее Хасан Диаб предлагал объявить о досрочных парламентских выборах и оставить работу правительства на два месяца, чтобы организовать избирательный процесс и решить неотложные проблемы Ливана.



Об отставке правительства стало известно еще несколько часов назад после заседания кабинета министров. "Мы не уходим в отставку, чтобы снять с себя ответственность. Министры будут выполнять свои обязанности до формирования нового правительства",- заявил министр общественных работ и транспорта Мишель Наджар.



Первые заявления об отставке были поданы еще в воскресенье. Согласно закону, правительство не может работать в условиях, когда уходит более трети министров. Кроме того, за минувшую неделю в отставку подали 11 депутатов парламента Ливана.



Отставка правительства стала следствием не прекращающихся с субботы акций протеста. Гнев ливанцев вызвали взрывы в порту Бейрута, в результате которых погибли 160 человек, более 6 тыс. пострадали. Еще десятки числятся в списках пропавших без вести.



Согласно предварительной версии, причиной взрывов стали халатность и коррупция: на протяжении шести лет в порту Бейрута хранились 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами. Никто не позаботился о том, чтобы их вывести в безопасное место. Ливанцы требуют прозрачного расследования, а также смены политических элит. Несмотря на заявление правительства об отставке, протесты в Бейруте продолжились.



Правительство Хасана Диаба было приведено к присяге только 11 февраля и опиралось на поддержку парламентского большинства (пропрезидентского Свободного патриотического движения и шиитских партий "Хезболла" и "Амаль"). Предыдущий премьер-министр Саад Харири ушел в отставку под давлением народных протестов, вспыхнувших в октябре прошлого года на фоне экономического кризиса в стране. Он управлял страной в 2009-2011 и 2016-2020 годы.



Из-за пандемии коронавируса ливанцы временно прекратили протесты, но они вспыхнули с новой силой, как только правительство смягчило карантинные меры. Экономический кризис в стране за это время только усугубился. Вторую волну протестов в Ливане назвали "революцией голодных". Правительство Диаба обещало провести экономические реформы, а также добиться международной финансовой поддержки, однако не преуспело. Взрывы стали последней каплей для ливанцев. Около 300 тыс. лишились крова, тысячи остались без работы. Страна оказалась на грани голода. Согласно последним данным ООН, хлеб в Ливане может закончиться через две недели. Международное сообщество готово помочь Ливану, однако требует прозрачного расследования взрывов и реформ.