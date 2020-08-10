 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 11.08.2020
00:23  Как выиграть холодную войну без горячей фазы. Тайваньская стратагема Трампа, - Юрий Тавровский
00:00  РосГазпром потерял половину выручки от экспорта газа. Но Миллеру все ни по чем
Понедельник, 10.08.2020
21:55  Правительство Ливана на фоне протестов ушло в отставку
21:53  В рядах парламентских соперников президента Турции произошел раскол
15:35  Первым заместитетем акима Туркестанской области Казахстана назначен Жетписбай из племени дулат Старшей орды
15:30  Белоруссия – что показала ночь протестов, - А.Цуканова
15:27  Экспозиция газовой войны в Восточном Средиземноморье, - В.Прохватилов

14:27  "Осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19", - пугает академик Тотолян
14:26  Нас насильно сносят! Обращение к Ш.Мирзиееву жителей поселка Йик-ота Ташобласти
14:23  Правда жизни. Ситуация с лекарствами в Узбекистане, - А.Умарова
14:22  США развязывают Вторую "холодную войну", - С.Кожемякин
14:17  "Скоро и шахматы объявят расистской игрой, потому что белые начинают", - кинодраматург Александр Адабашьян
13:14  COVID по осени считают. Центральная Азия готовится ко второй волне пандемии, - "Къ"
13:01  Лукашенко после выборов посетил завод беглого коррупционера, бывшего премьер-министра Кыргызстана Данияра Усенова
12:34  Президент Жээнбеков подписал закон, дающий "привилегии лицам кыргызстанского происхождения"
12:31  В Севастопольском университете РФ открывается Центр изучения стран Востока
12:13  Цзиньпин, Путин и Токаев первыми поздравили Лукашенко с победой на выборах
12:10  В Бишкеке по запросу официального Ташкента задержан узбекский журналист и автор ЦентрАзии Бобомурод Абдуллаев
11:15  Собор Святой Софии, турецкое отвоевание христианского символа, - Le Figaro
10:40  Мы не смогли избавиться от Абаевских "пяти врагов" казахов - злословья, лжи, хвастовства, безделья и мотовства, - К.Токаев
09:41  Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси. Закипает уличный Бело-"майдан"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
РосГазпром потерял половину выручки от экспорта газа. Но Миллеру все ни по чем
00:00 11.08.2020

Компания пострадала от низких продаж и цен в первом полугодии

Глубокий кризис на внешних газовых рынках, связанный с последствиями пандемии коронавируса, в два раза сократил экспортную выручку "Газпрома" в январе-июне 2020 года, до $11,3 млрд. Помимо резкого снижения цен, на результаты также повлияло сокращение физических объемов экспорта - на 17,8%, до 91 млрд кубометров. При этом доля "Газпрома" на европейских рынках продолжает снижаться: за первые пять месяцев она составила 31%. Впрочем, по мнению аналитиков, с наступлением отопительного сезона есть шанс сократить падение объемов продаж по итогам года.

Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе-июне рухнули год к году на 51%, до $11,3 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС). Это объясняется как снижением физического экспорта в первом полугодии - на 17,8%, до 91,1 млрд кубометров, так и падением цен на основных экспортных рынках. ФТС учитывает как экспорт в дальнее зарубежье, так и поставки в СНГ (основной рынок - Белоруссия).

Из данных службы следует, что средняя цена экспорта газа "Газпрома" в июне упала до $82 за 1 тыс. кубометров, что вдвое ниже января, когда она находилась на уровне $162. В мае она составляла $94 за 1 тыс. кубометров. Таким образом, второй месяц подряд газ "Газпрома" торгуется ниже уровня безубыточности, который ориентировочно составляет около $100 за 1 тыс. кубометров.

Большая часть долгосрочных контрактов "Газпрома" включает индексацию по спотовым ценам, которые сильно снизились в текущем году, но начали выравниваться в августе.
Так, цены на газ на нидерландском хабе TTF (являются ориентиром для континентальной Европы) в августе выросли до $85 за 1 тыс. кубометров, в то время как в июне они составляли около $57 за 1 тыс. кубометров.

Почему "Газпром" может сократить дивиденды в 2020 году
Как напоминает Мария Белова из Vygon Consulting, с началом отопительного сезона уровень отбора газа традиционно увеличивается. С учетом того, что цены на российский газ продолжают снижаться, отыгрывая весеннее падение нефтяных котировок, у "Газпрома" есть шанс нарастить поставки в Европу во втором полугодии, полагает она, ожидая снижения экспорта в дальнее зарубежье по итогам года на уровне 30 млрд кубометров относительно 2019 года (199,2 млрд кубометров). По оценке аналитика, доля "Газпрома" на газовом рынке Европы в январе-мае 2020 года снизилась на 3 п. п., до 31%.

Татьяна Дятел
"Коммерсантъ" от 10.08.2020,

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597093200
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Правительстве рассмотрены вопросы развития предпринимательства
- Рабочая поездка А. Мамина в г. Акколь: развитие "умных городов" и космической системы связи РК
- Кадровые перестановки
- Подведены итоги государственного аудита Счетного комитета в АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" и его дочерних организациях
- Ералы Тугжанов провел заседание Совета по биологической безопасности
- 7 августа состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
- О переносе срока проведения Национальной переписи населения Республики Казахстан
- Военные медики вылетели в Ливан для оказания помощи пострадавшим
- Кредитный рейтинг АО "Банк Kassa Nova" "В" помещен в список CreditWatch в связи с ожидаемым приобретением компанией АО "Фридом Финанс"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  