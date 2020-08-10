РосГазпром потерял половину выручки от экспорта газа. Но Миллеру все ни по чем

00:00 11.08.2020

Компания пострадала от низких продаж и цен в первом полугодии



Глубокий кризис на внешних газовых рынках, связанный с последствиями пандемии коронавируса, в два раза сократил экспортную выручку "Газпрома" в январе-июне 2020 года, до $11,3 млрд. Помимо резкого снижения цен, на результаты также повлияло сокращение физических объемов экспорта - на 17,8%, до 91 млрд кубометров. При этом доля "Газпрома" на европейских рынках продолжает снижаться: за первые пять месяцев она составила 31%. Впрочем, по мнению аналитиков, с наступлением отопительного сезона есть шанс сократить падение объемов продаж по итогам года.



Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе-июне рухнули год к году на 51%, до $11,3 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС). Это объясняется как снижением физического экспорта в первом полугодии - на 17,8%, до 91,1 млрд кубометров, так и падением цен на основных экспортных рынках. ФТС учитывает как экспорт в дальнее зарубежье, так и поставки в СНГ (основной рынок - Белоруссия).



Из данных службы следует, что средняя цена экспорта газа "Газпрома" в июне упала до $82 за 1 тыс. кубометров, что вдвое ниже января, когда она находилась на уровне $162. В мае она составляла $94 за 1 тыс. кубометров. Таким образом, второй месяц подряд газ "Газпрома" торгуется ниже уровня безубыточности, который ориентировочно составляет около $100 за 1 тыс. кубометров.



Большая часть долгосрочных контрактов "Газпрома" включает индексацию по спотовым ценам, которые сильно снизились в текущем году, но начали выравниваться в августе.

Так, цены на газ на нидерландском хабе TTF (являются ориентиром для континентальной Европы) в августе выросли до $85 за 1 тыс. кубометров, в то время как в июне они составляли около $57 за 1 тыс. кубометров.



Почему "Газпром" может сократить дивиденды в 2020 году

Как напоминает Мария Белова из Vygon Consulting, с началом отопительного сезона уровень отбора газа традиционно увеличивается. С учетом того, что цены на российский газ продолжают снижаться, отыгрывая весеннее падение нефтяных котировок, у "Газпрома" есть шанс нарастить поставки в Европу во втором полугодии, полагает она, ожидая снижения экспорта в дальнее зарубежье по итогам года на уровне 30 млрд кубометров относительно 2019 года (199,2 млрд кубометров). По оценке аналитика, доля "Газпрома" на газовом рынке Европы в январе-мае 2020 года снизилась на 3 п. п., до 31%.



Татьяна Дятел

"Коммерсантъ" от 10.08.2020,