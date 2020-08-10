Казахстан. Время испытаний, - Рахман Алшанов

01:27 11.08.2020 Время испытаний



Нынешний тройной кризис, представленный негативными явлениями в нефтяной сфере, пандемией и резонансным спадом в мировой экономике, по своим последствиям может сравниться с Великой депрессией 1929–1932 годов и Второй мировой войной.



Цифры и факты



Спад от Великой депрессии в США коснулся более 85% стран, Вторая мировая война привела к падению экономик порядка 60% государств. Нынешний кризис в этом отношении практически приблизился к отметке в 90%.



Причем пандемия, начавшая­ся в китайском Ухане, продолжает угрожающее наступление по планете, охватив 213 стран и территорий. Человечество же, несмотря на достаточно высокий уровень современной фармации и медицины, оказалось не готовым противостоять коварным свойствам коронавируса.



Мировой коэффициент зараженности подрос до 0,19% (15 107 939 зараженных х 100 : 7 815 681 120 человек – население Земли). Наибольший показатель зафиксирован в Чили, где коэффициент составил 1,7%. В Панаме он достиг 1,46, в США – 1,22, в Армении – 1,20, в Перу – 1,12.



В Казахстане данный показатель в 2,1 раза выше мирового уровня, но значительно ниже, чем у "рекордсменов". В республике коэффициент зараженности на 21 июля составил 0,40% (73 468 зараженных – 18 508 000 человек населения).



В условиях отсутствия вакцины главными мерами борьбы с коронавирусом в мире стали введение повсеместного карантина, строгое соблюдение санитарных требований, разработка новых протоколов лечения, развертывание и оснащение дополнительных медицинских центров, расширение лекарственной поддержки и так далее. В результате в целом ряде стран удалось остановить распространение опасного вируса, локализовать очаги вспышек.



Важной характеристикой при этом выступает уровень выздоровления. На 21 июля он составил в мире 60,02%. Полностью нейт­рализовать распространение пандемии удалось в небольших странах с достаточно хорошим уровнем медицины и небольшим числом зараженных. На втором месте оказались государства, где и здравоохранение оказалось на высоте, и властям удалось оперативно и надежно оградить своих граждан от напасти.



В третью группу стран вошли государства, где есть обнадеживаю­щие результаты, но они все еще далеки от желаемого. И в четвертую – те, где уровень выздоровления вызывает особую тревогу.



К первой группе можно отнести, например, Лаос, Словению, Ватикан, Фолклендские острова, Гренландию. Во второй наиболее высокий уровень выздоровления достигнут в Исландии (98,9%), Малайзии (97,7%), Катаре (96%), Таиланде (95,29%), Эстонии (94,4%), Финляндии (94,3%), Китае (94,1%).



В третьей группе у Беларуси этот показатель составил 88,06%, в Италии – 80,58%, России – 71,3%, Австралии – 70,09%, Бразилии – 67,8%, Армении – 67,76%.



В силу разных причин, главным образом из-за отсутствия лекарств, недостаточных мощностей медучреждений и иных факторов уровень выздоровления у целого ряда стран остается низким. Минимальный уровень выздоровления наблюдается в Ботсване (9,2%), Гондурасе (11,2%), Гватемале (14,6%), Палестине (17,7%), Кыргызстане (28,9%).



В Казахстане выздоровели 62,25%, что выше общемирового уровня на 1,15%.



Ряд экспертов полагает, что для полноты расчетов статис­тика должна включать и бессимптомных, а также больных пневмонией. В ВОЗ в настоящее время изучают этот подход.



В мире накапливается опыт лечения от коронавируса. Изменился протокол диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Документ меняется с появлением практического опыта и новых навыков и рекомендаций коллег из других стран мира.



Сейчас в казахстанском протоколе пересмотрена противовирусная терапия. Включены препараты "Ремдесивир", "Фавипиравир". Исключены "Гидро­ксилохлорохин", "Лопиновир".



Печальное лидерство



За короткий период коронавирус по уровню летальности захватил печальное лидерство. Суточная смертность от СOVID-19 в мире возросла в 74 раза и поднялась с 56 человек в марте до 4 142 человек к 18 июля. 20 июля число погибших уменьшилось на 19,46%, до 3 336, а по данным на 21 июля вновь возросло, умерли 4 160 человек. 22 июля – 3 373 человека (падение на 19%).



В настоящее время за год в мире умирает около 56 млн человек – в среднем около 153 тыс. в день.



Согласно информации ВОЗ (на 9 марта 2020 года) ежесуточно граждане умирали от таких заболеваний: ишемическая болезнь сердца – 20 274 человека, инсульт – 18 356, ХОБЛ – 8 493, респираторные инфекции – 8 493, рак легких, трахеи и бронхов – 4 110, диабет – 4 109, диарея – 4 109, туберкулез – 3 014, гепатит В – 2 430, пневмония – 2 216, ВИЧ/СПИД – 2 210 человек.



Эксперты полагают, что статистику нынешней пневмонии нужно объединить со статистикой COVID-19. Уровень ежесуточной смертности от пневмонии в 2 216 человек 21 июля составил 53,3% от зафиксированной смерт­ности в 4 160 человек от коронавируса, а 22 июля этот показатель достиг 65,7%. Конечно, кажется кощунственным сравнивать уровни смертности, но это делается для того, чтобы избежать спекуляций и трезво оценить масштабы беды, не драматизируя, но и не преуменьшая ее.



Уровень смертности от коронавируса по отношению к чис­лу зараженных колеблется от 0% в 27 странах и территориях (например, Вьетнам, Монголия, Словения) до 28,22% – в Йемене, 15,36% – в Великобритании, 15,51% – в Бельгии, 14,33% – в Италии, 13,93% – во Франции.



В Казахстане уровень смертности на 22 июля составил 0,77% (585 человек), что в 5,3 раза меньше общемирового уровня.



Ряд наблюдателей полагает, что в нашей стране наибольшему искажению в статистике по COVID-19 подвергаются официальные данные по смертности, в целом ряде регионов они, дескать, существенно занижены. Называются разные причины таких колебаний: субъективные, финансовые и иные. Начато составление независимого списка умерших. Президентом поставлена задача привести всю санитарную статистику, какой бы горькой она ни была, в соответствие с действительностью.



Статистика COVID-19: чему верить



Мировая статистика коронавируса с самого начала вызвала сомнения. Профессор эпидемиологии Стэнфордского университета Джон Иоаннидис называет данные об эпидемии "совершенно ненадежными". "Мы не знаем, во сколько раз реальная статистика по заболевшим превышает официальную – в три или в триста раз".



В Великобритании тестирование проводится только у людей с ярко выраженными симптомами. Официальные британские данные о количестве заболевших "настолько вводят в заблуждение, что использовать их не стоит", считает профессор детского здравоохранения Университетского колледжа Лондона Розалинда Смит. Реальное число инфицированных коронавирусом, "по консервативным подсчетам", в 5–10 раз выше, полагает она.



В разных странах о смертях инфицированных коронавирусом сообщают по-разному. Например, в Италии, которая с большим отрывом лидирует по числу смертей инфицированных, COVID-19 указан в качестве причины смерти, даже если пациент уже болел и умер от сочетания болезней.



Правительство Испании не предоставляет никакой дополнительной информации о том, какими еще заболеваниями страдал умерший от коронавируса человек, и лишь оглашает статистику о смертях людей с подтвержденными случаями инфекции.



Директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что в борьбе с COVID-19 чрезвычайно важна точная, своевременная и стандартизированная медицинская информация для обоснования медико-санитарных мер. Он полагает, что каждая страна в ЕС и мире должна классифицировать болезни в соответствии с международной классификацией. Это позволяет стандартизировать сбор и сравнение данных.



Он заявил, что, получая в течение последних нескольких месяцев новые знания о заболевании COVID-19 и мерах борьбы с ним, ВОЗ ввела в действие новые коды для классификации этого заболевания.



В Казахстане решают объединить статистику по коронавирусу и пневмонии. Министерство здравоохранения приняло решение использовать новую классификацию болезней ВОЗ. Это позволит правильным образом классифицировать пациентов с вероятным заболеванием COVID-19.



Безусловно, вопросы правильного учета, наведения порядка в мировой и региональной статистике по коронавирусу имеют большое значение. Однако главным представляется борьба с этой пандемией.



Мировая гонка за вакциной



Усиленный поиск новых методов лечения, создание противокоронавирусной вакцины стали задачами № 1 для всех вирусологов. Работы активно ведутся во всех развитых странах мира: России, Китае, США, Великобритании, Германии, Израиле, Японии.



Имеются определенные результаты. В США первой компанией, начавшей клинические испытания, стала Moderna. Прототип вакцины, названный Ad5-nCoV, разработала Академия военно-медицинских наук Китая совместно с гонконгской компанией CanSino Biologics. В Великобритании первые клинические испытания вакцины под названием ChAdOx1 уже начаты, прототип разрабатывает группа ученых из Оксфордского университета. Антикоронавирус­ная вакцина, разрабатываемая Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, может стать первой в мире вакциной, поступившей в массовое производство.



В России планируют совместно с другими странами-партнерами произвести до конца года 200 млн доз. Заинтересованность в приобретении российской вакцины выразили страны Латинской Америки, Ближнего Востока и другие. Казахстан тоже заручился поддержкой российской стороны относительно возможности в чис­ле первых получить препарат.



В Казахстане Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности принимает активное участие в разработке отечественной вакцины. В настоящее время кандидатная вакцина казахстанского НИИ против COVID-19 включена в список ВОЗ и успешно проходит доклинические испытания.



В Жамбылской области ведется ускоренными темпами строительство биофармацевтического завода по производству вакцин. Срок ввода намечен на декабрь 2020 года, здесь будет ежегодно производиться до 60 млн доз био­фармацевтических препаратов.



Завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту надлежащей производственной практики (GMP), в том числе вакцину против коронавирусной инфекции.



Под тройным прессом



Бедствие, как известно, началось в Китае, – второй экономике мира, ключевом мировом поставщике комплектующих для производства промышленных и потребительских товаров (особенно электроники). На него приходится примерно пятая часть всех подобных поставок в мире.



Пандемия внесла в эти цепочки нервную волну, катастрофические разрывы. Она заставила все страны всерьез задуматься об устойчивости национальных экономик, о максимально возможном снижении зависимости от международных, кооперацион­ных связей. Актуализировался вопрос об усилении региональных союзов, двусторонних отношений.



Пандемия, похоже, стала спус­ковым крючком для масштабного обвала прежних подходов, разрушения преград, мешающих структурным преобразованиям. Международная конкуренция наступает на сложившиеся национальные экономики, многие из которых не успевают адаптироваться к новым реалиям. Сложившиеся стандарты жизни, структура национальных экономик подверглись жесточайшим испытаниям на разрыв, скрутку, сжатие. У всех развязались руки на жесткие преобразования. Как дальше двигаться, что безжалостно отрезать, что взять с собой в наступившее будущее? Решения нужно принимать обдуманно и быстро.



Для Казахстана также, как и для всех стран мира, наступил час испытаний. Приняты невиданные ранее чрезвычайные меры по поддержке населения, особенно уязвимых слоев. Многое делается для поддержки экономики, предпринимательства, аграрного сектора. Президентом даны поручения по разработке практически нового экономического курса.



Однако в условиях кризиса необходимо критически пересмотреть сложившиеся подходы. Все стремительно меняется, несвоевременная реакция может привести к негативным явлениям. К сожалению, все еще нет целостной стратегии диверсификации национальной экономики, начиная с построения системы новой инновационной науки и образования, нацеленной на глубокую связь с производством, создающим новые перспективные направления в экономике. Слабым местом является наличие программ, которые остаются не доведенными до конца, плохо просчитанных, неэффективных, затратных.



Сегодня на повестке дня стоит вопрос прихода на ключевые позиции истинных патриотов. Талантов у нас более чем достаточно. И нужно делать ставку именно на них.



АВТОР:

Рахман Алшанов, профессор Источник - kazpravda.kz

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