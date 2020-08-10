Геологоразведка боем. Турция приступила к сейсмо-исследованиям в спорной акватории Средиземноморья

08:47 11.08.2020

Турция приступила к сейсмическим исследованиям в спорном районе Средиземного моря



После того как Турция объявила о начале геологоразведочных работ в спорном районе Средиземного моря, греческие вооруженные силы были приведены в состояние боевой готовности. Совет национальной безопасности Греции пообещал ответить на "провокации Турции". Афины также попытались заручиться поддержкой ЕС и НАТО. Со своей стороны Анкара обвиняет греков в срыве переговоров о демаркации морских границ в Средиземноморье.



Турецкое судно Oruc Reis пришло в пункт назначения для проведения сейсмических исследований в Восточном Средиземноморье, сообщил в понедельник министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. "83 млн турецких граждан поддерживают тебя, Oruc Reis",- написал министр в своем Twitter. Он подчеркнул, что Анкара будет продолжать геологоразведочные работы в Средиземном и Черном морях для достижения энергетической независимости Турции. Исследовательское судно сопровождают военные корабли. Работы планируется проводить до 23 августа.



"На данный момент большая часть нашего флота готова идти туда, куда потребуется. Наши корабли, которые ходят в критически важных районах, уже находятся на своих местах в течение нескольких дней. Если потребуется, будет дальнейшее развертывание флота. Мы не стремимся к какой-либо напряженности в регионе, но, с другой стороны, очевидна наша решимость" - так прокомментировал действия Турции государственный министр Греции Йоргос Герапетритис. Его слова не стали новостью.



О том, что греческие корабли приведены в состояние боевой готовности, местные СМИ сообщили еще в воскресенье. А в понедельник Совет национальной безопасности страны официально обсудил в ходе экстренного совещания возможные варианты ответа на "турецкие провокации".

Одновременно МИД Греции назвал решение Турции отправить исследовательский корабль в спорный район незаконным. "В сочетании с наблюдаемой большой активностью подразделений турецкого военно-морского флота это представляет собой новую серьезную эскалацию и демонстрирует наиболее очевидным образом дестабилизирующую и угрожающую миру роль Турции",- заявили в ведомстве. Там также добавили, что "Греция не приемлет шантажа и будет защищать свои суверенные права". При этом как греческие, так и турецкие политики не перестают заявлять о готовности к диалогу.



Первые нефтегазовые месторождения были обнаружены в Восточном Средиземноморье в 2009 году. Некоторые перспективные участки шельфа являются предметом территориальных споров между Турцией и Кипром, Турцией и Грецией, Израилем и Ливаном. В январе 2019 года представители Египта, Кипра, Греции, Израиля, Италии, Иордании и Палестины объявили о формировании Газового форума Восточного Средиземноморья со штаб-квартирой в Каире. Оставшиеся за рамками форума Турция и Ливия подписали в ноябре того же года меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон. В результате этой договоренности греческие острова лишались права на континентальный шельф и исключительную экономическую зону (ИЭЗ).



России нашли место в турецко-греческих разногласиях

Ситуация в Средиземном море вновь обострилась несколько недель назад, когда Турция объявила о намерении провести с 21 июля по 2 августа сейсморазведку у греческого острова Кастелоризо, расположенного всего в 2 км от турецкого побережья. Впрочем, практически сразу Анкара дала понять, что готова приостановить работы для обсуждения возникшей напряженности с Грецией. Но диалог так и не начался - 6 августа стало известно о подписании соглашения о демаркации морских границ между Афинами и Каиром. Судя по картам, опубликованным в греческих СМИ, зоны, которые определены Грецией и Египтом в качестве своих ИЭЗ, пересекаются с зонами, обозначенными в турецко-ливийском меморандуме. По словам министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса, место этого меморандума в "мусорной корзине".



В июле Греция также подписала соглашение о демаркации морских границ с Италией, но договоренности с Каиром вызвали особый гнев Анкары, так как были восприняты в качестве вызова турецкой политике в Ливии. Напомним, что вместе с меморандумом о морских зонах Триполи и Анкара подписали соглашение о военном сотрудничестве. Благодаря турецкой помощи силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии смогли положить конец 14-месячной осаде Триполи со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Дальнейшему продвижению ПНС на восток помешал Каир, который пообещал ввести египетские войска в Ливию, если ЛНА потеряет город Сирт и район Эль-Джуфра. Фактически возникла потенциальная угроза столкновения между египетскими и турецкими военными.



Сразу после подписания греческо-египетского соглашения Анкара приняла решение о возобновлении исследований в Средиземном море, а также о проведении там морских учений.

"Бурение было приостановлено, но мы его возобновим",- пообещал еще на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. А в воскресенье его официальный представитель Ибрагим Калын рассказал в интервью телеканалу CNN-Turk, что Анкара и Афины последние 2,5 месяца вели в Берлине переговоры об урегулировании спорных вопросов, и совместное заявление было почти готово, но тут появилось соглашение между Афинами и Каиром. Переговоры тут же были остановлены.



Как Турция и Ливия вызвали гнев международного сообщества

"Нынешний ход событий не будет в интересах ни Европейского союза, ни Турции. Мы должны работать вместе во имя безопасности в Средиземноморье",- заявил в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, Брюссель готов оказать в помощь в разрешении споров обеим сторонам. До этого ЕС не раз подвергал критике намерения Анкары проводить исследования в спорных районах Средиземного моря. В то же время НАТО подчеркнуто соблюдало нейтралитет с учетом того, что и Анкара, и Афины входят в альянс. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает такую позицию неприемлемой. "Это глубоко несправедливо по отношению к Греции",- подчеркнул он на прошлой неделе. В понедельник у него был шанс лично огласить свое мнение в беседе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Ранее в этот день он обсудил "тревожные события в Восточном Средиземноморье" с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.



"Членство в НАТО - это уже давно не тот фактор, который спасет стороны от конфликта. Альянс переживает глубочайший кризис. Поэтому стороны, скорее всего, будут вынуждены разбираться друг с другом самостоятельно или при поддержке отдельных внешних игроков. В любом случае без поддержки третьих стран, например Франции, шансы Каира и Афин противостоять планам Турции стремятся к нулю",- сказал "Ъ" директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев. Он также отметил, что Анкара не отступится от своих интересов. "Турция не допустит ни одного энергетического проекта, который может потенциально поставить под сомнение ее роль как энергетического хаба. Они будут бодаться с греками вплоть до горячего конфликта, если потребуется",- подчеркнул он.



Геологоразведочные работы в спорной зоне вряд ли приведут к значимым открытиям. В любом случае эскалация и документарное оформление сторонами взаимных претензий заблокирует возможность инвестиционных решений в этой зоне как по добыче, так и по транспортировке газа",- сказал "Ъ" член редколлегии аналитического доклада Russia Africa Shared Vision Андрей Маслов.



По мнению эксперта, не стоит преувеличивать экономическое и особенно углеводородное измерение конфликта. "Экономическая целесообразность транспортировки газа с востока на запад по дну Средиземного моря заведомо необоснуема на сегодняшнем этапе развития технологий. Турции же в первую очередь нужна сама Ливия с ее $77 млрд золотовалютных резервов и возможностью покупать и добывать там нефть. И уже взяв на себя роль покровителя Ливии, Анкара продолжит линию на сдерживание ее противников",- подчеркнул господин Маслов.



Марианна Беленькая

Газета "Коммерсантъ" №142 от 11.08.2020, стр. 4