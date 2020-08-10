Могучий старик Байден выступил в поддержку Бел-майданщиков

08:54 11.08.2020

В поддержку участников акций протеста в Белоруссии выступил Джозеф Байден



Наиболее вероятный кандидат от демократов на президентских выборах в США Джозеф Байден выступает в поддержку участников акций протеста в Белоруссии. Об этом говорится в заявлении политика, опубликованном в понедельник на сайте Medium ("Мидиум").



"Я поддерживают тех, кто призывает к транспарентному и точному подсчету голосов и освобождению всех политических заключенных. Я также призываю президента [Александра] Лукашенко уважать права участников мирных протестов и воздержаться от дальнейшего насилия", - отметил Байден, который ранее являлся вице-президентом США. Он заверил, что в случае победы на выборах его администрация "никогда не будет уклоняться от поддержки демократических принципов и прав человека".



Как полагает Байден, "народ Белоруссии требует, чтобы его услышали после 26 лет систематических репрессий со стороны авторитарного режима президента Александра Лукашенко". По утверждению американского политика, во время состоявшихся в Белоруссии выборов имели место фальсификации. По словам Байдена, в протестах участвуют "люди, требующие точного подсчета голосов".