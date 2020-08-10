 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Еды-ы-ы-ы... 37 еще живых зверушек Алматинского зоопарка взвывают о помощи
08:56 11.08.2020

Животным алматинского цирка грозит голод
Всего в цирке 37 животных. Из-за карантина нет дохода. Кормить их не на что.

У животных казахского госцирка в Алматы остался лишь месячный запас корма, сообщает zakon.kz.

Цирк не работает из-за карантина. А значит и нет дохода. Кормить животных не на что. Раньше держались за счет заготовленных кормов. Но они на исходе, передает "Хабар 24".

Сейчас единственный вопрос - кормление животных. Потому что мы всю жизнь кормили, содержали за счет собственных средств. Сами зарабатывали. И в истории в первый раз, не только наш цирк, это всех цирков касается, кормление животных - это общая проблема, - считает директор казахского государственного цирка Бакыт Бокыбаев.
Всего в цирке 37 животных. Это верблюды, козы, лошади, собаки, кошки и медведи. На их содержание только в месяц уходит больше 10 миллионов тенге. Сумма немалая, если учитывать, с каким трудом они зарабатываются.

Мы обратились в вышестоящие инстанции за помощью, поддержкой. Даже обратились к спонсорам, ждем хороших ответов. Конечно, временные трудности пройдут, мы это решим, - говорит директор казахского государственного цирка Бакыт Бокыбаев.
Сейчас артисты цирка работают на дому, там же и тренируются. Несколько раз в неделю навещают своих четвероногих коллег и надеются, что скоро они всем составом выйдут на манеж с яркой программой и порадуют любимых зрителей. Они посвятят ее 50-летнему юбилею родного цирка, который из-за пандемии не смогли отметить вовремя – 24 июля.

Источник - zakon.kz
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