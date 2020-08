Взорвут ли Статую Свободы? И начнется ли гражданская война в США? - В.Овчинский

09:04 11.08.2020 Владимир Овчинский



10 авг. 2020



До очередных выборов в США осталось совсем немного времени. Прогнозы о победителях делаются экспертами почти каждый день. Некоторые из них вызывают особое внимание.



Ключи Лихтмана



На днях профессор истории Американского университета Алан Лихтман, который правильно предсказывал исход всех президентских выборов в США с 1984 года, появившись в потоковом видео со страниц мнений The New York Times, заявил, что следующим президентом Соединенных Штатов станет демократ Джо Байден.



Лихтман напомнил, что он использует то, что он называет своей системой "13 ключей", для прогнозирования результатов выборов. Ключи Лихтмана включают в себя следующие позиции: является ли кандидат действующим президентом, долгосрочные и краткосрочные экономические условия, скандалы, социальные волнения, а также личность и привлекательность кандидатов.



Лихтман дает Байдену, предполагаемому кандидату от Демократической партии, преимущество по семи параметрам, включая общественные беспорядки, вспышку коронавируса и то, как он дестабилизирует экономику, а также импичмент Трампа.



Трамп имеет преимущество в шести ключах. Они включают в себя занимаемую должность президента, отсутствие серьезных республиканских претендентов на роль президента, отсутствие серьезных иностранных военных неудач и, по словам Лихтмана, отсутствие харизмы Байдена.



Последние опросы CNN и Fox News также показали, что Байден может победить.



Что говорит конспирология?



Журнал The Economist также сделал расчеты, которые показывают, что Джо Байден в ноябре 2020 года одержит победу на выборах президента США с вероятностью в 91% (9 шансов из 10), тогда как нынешний американский лидер Дональд Трамп имеет лишь 8% шансов быть переизбранным (1 из 10).



О таких данных по состоянию на 27 июля 2020 года свидетельствует прогностическая модель журнала The Economist, которая обновляется ежедневно. Она учитывает не только данные социологических опросов, но и экономическую и демографическую ситуацию в отдельных штатах США. Модель разработана при участии Эндрю Гельмана и Мерлина Хайдеманнса, специалистов в области статистического моделирования и политологии из Колумбийского университета. The Economist применяет подобный метод впервые для расчета результата выборов 2020 в США - как в целом, так и отдельно в каждом из штатов. Журнал подробно описывает, как работает модель и даже предоставляет возможность желающим ознакомиться с ее кодом.



Модель The Economist предсказывает, что демократ Джо Байден с вероятностью в 99% соберет большинство голосов американских избирателей (более чем 19 шансов из 20). Нынешний президент Дональд Трамп имеет менее 1% шансов завоевать большинство симпатий избирателей (менее 1 из 20).



Однако, как известно, американская модель выборов президента не гарантирует победу кандидату, собравшему максимум голосов (Хиллари Клинтон в 2016 году поддержали почти на 3 млн человек больше, чем Трампа, однако она проиграла выборы) - решающее значение имеет распределение голосов Коллегии выборщиков.



Согласно прогнозу The Economist, в 2020 году Байден имеет все шансы выиграть и это состязание: журнал оценивает, что он соберет 250−415 голосов выборщиков (при необходимых для победы 270), тогда как Трамп - около 123−288 голосов. Таким образом, следующим президентом США, скорее всего, станет именно Байден (91% вероятности или 9 из 10), тогда как Трамп имеет намного меньшие шансы (8% или 1 из 10).



Если бы выборы прошли 26 июля 2020 года, Байден набрал бы 346 голосов выборщиков, а Трамп - 192, свидетельствуют расчеты журнала.



Модель также дает представление о том, как распределятся голоса выборщиков по отдельным штатам. Вероятнее всего, прогнозирует The Economist, Байден выиграет в 25 штатах, Трамп - в 20, а исход голосования еще в 5 штатах остается непредсказуемым (Северная Каролина, Аризона, Огайо, Джорджия, Айова). К "сомнительным" штатам, за победу в которых еще может побороться каждый из кандидатов, прогноз также относит Техас (с большей вероятностью победит Трамп) и Флориду (с большей вероятностью победит Байден).



Почти гарантированно (вероятность более 99%) Байден выиграет в Калифорнии, Орегоне, Иллинойсе, Массачусетсе, Вермонте, Коннектикуте, Нью-Джерси, Делавэре, Нью-Йорке, Мэриленде, Род-Айленде, а также в штате Вашингтон и в городе Вашингтон (округ Колумбия).



Трамп наверняка одержит победу в Алабаме, Теннесси, Западной Вирджинии, Кентукки, Арканзасе, Канзасе, Оклахоме, Небраске, в Южной и Северной Дакоте, Вайоминге, Юте и штате Айдахо.



Кроме того, модель The Economist усредняет данные социологических опросов, корректирует их с необходимыми поправками на другие факторы (разницу в размере выборки и пр.), чтобы предсказать распределение голосов избирателей в день выборов.



Согласно этому прогнозу, Байден в итоге соберет 53,9% голосов американцев (сейчас собрал бы 54,2%), а Трамп - 46,1% (сейчас - 45,8%).



Напомним, что первый раз об уходе Трампа с поста президента журнал The Economist заявил в первом номере за 2020 год на своей ежегодной прогностической обложке.



Как известно, журнал контролируется Ротшильдами. Такой прогноз удивил многих. Ведь избрание Трампа многие конспирологи связывали именно с поддержкой Ротшильдов. Исходя из этой логики Трамп четко выполнял их установки, особенно в отношении переноса столицы Израиля из Тель-Авива в Иерусалим. . Но потом либо пошел сбой во взаимоотношениях (как считает ряд экспертов в вопросах ФРС и международных договоров, в которых участвуют США), либо то, что мы сейчас наблюдаем, является элементом большой игры по оставлению Трампа на второй срок президентства – "через тернии к звездам".



"Настольные учения" противников Трампа



В июне 2020 года группа бывших высокопоставленных американских чиновников, отставных военных, политтехнологов и адвокатов провела серию так называемых "настольных учений" в попытке определить исход предстоящих президентских выборов в США.



67 игроков, многие из которых негативно относятся к президенту Дональду Трампу, разыграли различные сценарии и пришли к выводам, которые, по их словам, "вызывают тревогу".



Предполагаемого кандидата в президенты от демократов Джо Байдена сыграл Джон Подеста – бывший помощник президента Барака Обамы и глава администрации президента Билла Клинтона. Президента изображали двое республиканцев, часто критикующих Трампа: Дэвид Фрам и Билл Кристол.



При проведении "выборов" в условиях пандемии, рецессии и усиления политических противоречий группа обнаружила значительный риск судебных баталий, спорных результатов, ожесточенных уличных столкновений и даже конституционного тупика.



"Мы с высокой степенью вероятности прогнозируем, что ноябрьские выборы будут сопряжены с хаотическим правовым и политическим ландшафтом", – говорится в отчете проекта Transition Integrity Project, организовавшего учения.



"Мы считаем вероятным, что имя победителя не станет известным к вечеру дня выборов, поскольку будет идти подсчет бюллетеней, поданных по почте, – отмечают эксперты. – Этот период неопределенности дает беспринципному кандидату возможность поставить под сомнение легитимность процесса и организовать беспрецедентную атаку на результат".



Участники разыграли последствия четырех сценариев: Байден одерживает решительную победу; Байден побеждает с небольшим перевесом; Трамп с небольшим отрывом лидирует в коллегии выборщиков, но на 5 процентов отстает по результатам всеобщего голосования; результаты неизвестны в течение нескольких недель из-за большого количества бюллетеней, поданных по почте.



Каждый сценарий, за исключением убедительной победы Байдена, заканчивался уличными беспорядками и конституционным кризисом.



Прогноз действий Байдена в случае победы



Уильям Генсерт в статье "Гражданская война Байдена" в American Thinker (30.07. 2020) прогнозирует, что в случае победы Байден переедет из своего подвала в Делавэре в подвал Белого дома, а публике будет показываться лишь в обращениях к народу, предварительно записанных и тщательно смонтированных.



"Беспорядки прекратятся, - пишет Генсер, - после этого подозрительно хорошо обученные, организованные и снабженные всем необходимым "активисты Антифа" будут "неофициально" включены в администрацию Байдена в виде "советников по местной политике". Там на мутные средства левых сил им поручат искоренить всякое непослушание и несогласие. Таким образом, "мифическая", как выразился Джерри Надлер ( член Палаты представителей от Нью-Йорка) Антифа обеспечит "надежду и перемены" (лозунг времен президента Обамы), которые Байден так мечтает вернуть. . .



. . . Байден (ну, или кукловод, кто дергает его за ниточки) получит полный контроль над законодательной властью - либо демократы сохранят за собой Палату представителей и возьмут в 2020 году Сенат, либо "советники по местной политике" переубедят некоторых сенаторов и конгрессменов-республиканцев и их семьи - на что подконтрольные СМИ, разумеется, охотно закроют глаза. C "флибустьерами" (члены парламентского меньшинства, которые мешают принятию законопроекта) расправятся, чтобы расчистить путь прогрессивному законодательству.



Первые два года он будет укреплять контроль над Конгрессом. Перекраивание избирательных округов и запугивание местных властей "советниками" обеспечит демократам оглушительную победу в 2022 году. Возможно, они даже получат в обеих палатах большинство в две трети - необходимое условие, чтобы ликвидировать коллегию выборщиков.



Однако исполнить обещание левых и "коренным образом преобразовать Америку" удастся, лишь разоружив американцев.



Начав ни шатко ни валко, Байден резко увеличит налоги на оружие и боеприпасы, ограничив при этом количество патронов, которые можно приобрести легально в течение месяца. Введут обязательную регистрацию оружия. Отказ от регистрации приведет к уголовному преследованию, штрафам в десятки тысяч долларов и конфискации имущества - недвижимости и автомобилей.



Затем, после промежуточных выборов, когда левые полностью сосредоточат в своих руках законодательную и исполнительную власть, прогремит запрет на все виды оружия в частных руках (исключение будет сделано лишь для "советников по местной политике"). Начнется отъем оружия у граждан.



Все оружейные реестры от федерального уровня до штатов и округов будут обнародованы вместе с именами и адресами всех владельцев оружия. Работодателям порекомендуют уволить всех сотрудников, у кого есть оружие. Ипотечным компаниям и банкам порекомендуют не давать им кредиты. "Советники", то есть Антифа, будут подзуживать к "мирным протестам" против владельцев оружия на рабочих местах и дома.



Местные советы, работодателей, банки и финансовые фирмы освободят от ответственности по любым искам. Кроме того, "советникам" на правах квазимилиции предоставят иммунитет.



Против владельцев оружия применят те же приемы, которые уже привели к разрушительному эффекту в ходе нынешних беспорядков. Ночные визиты вопящих, вооруженных и ищущих расправы, но при этом "преимущественно мирных" советников станут будничным явлением. Поджоги, вандализм, нападения, убийства и даже изнасилования станут "народным средством", чтобы заставить непокорных владельцев оружия "добровольно" сдать стволы. И опять же подконтрольные СМИ эти инциденты будут игнорировать.



Во всех 50 штатах развернут Национальную гвардию и действующие войска. Совместные отряды разоруженной и лишенной финансирования полиции, гвардии и "советников" будут прочесывать жилища в поисках незарегистрированных стволов.



Соросовские прокуроры и успех движения за снижение числа заключенных позволят сажать противников разумной оружейной реформы за решетку. Таков, по крайней мере, план...



... Власть левых сосредоточена на побережье и в крупных городах. Подавляющее большинство этой страны, которую левые презрительно кличут "глубинкой" более-менее консервативны и вооружены до зубов. В большинстве штатов Америки народ считает, что слишком худым, слишком богатым или слишком вооруженным быть нельзя. По разным подсчетам, в частных руках находится от 350 до 700 миллионов единиц оружия, а некоторые утверждают, что и того больше ...



... Как по вашему, сколько домашних визитов успеют нанести "советники", прежде чем их начнут встречать огнем? А поскольку они обучены лишь провоцировать, стычки обернутся для них большими потерями.



Сколько времени пройдет, прежде чем люди начнут организовываться и открыто нападать на власти и уничтожать коммуникации в городах и окрестностях? Имейте в виду, каждый охотник - немного снайпер. Сколько времени пройдет, прежде чем некоторые из них решат избавиться от чиновников, заваривших всю эту кашу? А еще в Америке пруд пруди хорошо обученных ветеранов горячих точек. Не надо быть нейрохирургом, чтобы понять, на чьей они будут стороне. Трубопроводы, электростанции, автомагистрали между штатами, железные дороги и мосты тоже станут мишенями.



Губернаторы, мэры и блюстители порядка начнут дезертировать заодно с Национальной гвардией и другими войсками, которые взбунтуются, когда им прикажут стрелять по соседям и родственникам.



Чтобы защитить все или отобрать все оружие, не хватит ни солдат, ни Национальной гвардии, ни "советников"..."



Конечно, такой сценарий Генсерта больше похож на фельетон. Но, разве мы уже не были свидетелями реализации самых безумных идей в июне – июле 2020 года в США. Взять, хотя бы уничтожение памятников.



Непонятно, почему до сих пор не взорвали Статую Свободы. Ведь ей французский скульптор – расист Фредерик Огюст Бартольди из ненависти к афроамериканкам приделал лицо белой женщины европеоидной расы!



Что ждет Трампа?



Трамп понимает, что такой прессинг в СМИ свидетельствует не о предначертанной победе Байдена, а, скорее, об истерике в рядах демократов. Можно каждый день выводить цифры "разрыва" в опросах по предстоящему голосованию. Трамп уже проходил это на выборах 2016 года, когда все СМИ вопили об уже решенной победе Хиллари Клинтон. Но действительность оказалась иной. Даже Лихтман, который предрекает победу Байдену, делает оговорку о том, что в конечном счете все находится в руках избирателей.



Тем не менее, после выборов добра в Америке не будет при любом раскладе. Если победит Трамп (а это прогнозируют не менее известные, чем Лихтман, ученые. Например, - профессор политологии Университета Стоуни-Брука Гельмут Норпот дал прогноз о том, что Трамп должен одержать победу с вероятностью в 91%), теневой штаб демократов (которым, скорее всего, руководит не Байден, а Обама) пойдет на любые, даже силовые действия, чтобы не допустить вновь Трампа к власти. И летние беспорядки этого года покажутся детскими шалостями.



Но за Трампом стоят полиция, национальная гвардия и армия.



Правда, демократы и здесь пугают. В июне 2020 года Байден заявил, что Трампа ожидает военный переворот, если он откажется принять итоги выборов. Во время передачи на Comedy Central тележурналист Тревор Ной спросил Байдена о том, что он предпримет, если Трамп не выиграет выборы, но откажется покинуть Белый дом.



На это Байден ответил, что есть "четыре начальника разных войск, готовых содрать кожу с Трампа". Он выразил уверенность в том, что они смогут быстро "выпроводить" Трампа из Белого дома при необходимости.



Трамп будет бороться, потому что понимает, просто уйти с поста президента ему его противники не дадут, а будут делать все возможное, чтобы отправить Трампа в тюрьму. Ведь, как известно, в США президент, покидая пост, лишается президентского иммунитета.



Был бы президент, а статья найдется. Источник - zavtra.ru

