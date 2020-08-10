В Бишкеке на митинг протеста вышли даже "Члены общества слепых и глухих". Требуют ответа от немых

09:08 11.08.2020

11 августа 2020, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

В Бишкеке члены общества слепых и глухих митингуют против Дастана Бекешева



В Бишкеке около здания Жогорку Кенеша проходит митинг кыргызского общества слепых и глухих.



Около 50 человек выступают против действующего депутата парламента Дастана Бекешева, призывая его больше не баллотироваться в ЖК.



По словам члена общества Алтынбека Тобокел уулу, парламентарий не оправдал надежд лиц с ограниченными возможностями здоровья. "Почти за 10 лет депутатства он не отстаивал интересы людей с инвалидностью", - заявил мужчина.



Члены общества слепых и глухих считают, что Дастан Бекешев не оправдал их надежд



"Мы против того, чтобы Дастан Бекешев вновь прошел в парламент. За все время депутатской деятельности он отстаивал интересы своих друзей, а не инвалидов. В частности, занимался лоббированием интересов компании "АЮ". Он не поднимал никаких насущных проблем ЛОВЗ. Когда от общества мы просили голосовать за Дастана Бекешева, то думали, что он будет отражать наши интересы, но наших надежд он не оправдал", - сказал Алтынбек Тобокел уулу.