 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Киргизии стартует абитур-проект "Учись в России!"
09:11 11.08.2020

11 августа 2020, Бишкек - Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
Выпускникам на заметку. Проект "Учись в России!" стартует в Кыргызстане осенью

Осенью 2020 года в Кыргызстане начинает работу образовательный онлайн-сервис "Учись в России!". Он поможет иностранным абитуриентам подготовиться к сдаче экзаменов в российские вузы. Об этом 24.kg сообщила PR-менеджер проекта Марина Орехова.

По ее данным, он реализуется Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом и Россотрудничеством в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации.

"Благодаря образовательному онлайн-сервису "Учись в России!" молодежь сможет более качественно подготовиться к сдаче вступительных экзаменов в российские вузы. В дальнейшем мы рассчитываем, что, получив высшее образование, выпускники российских университетов станут востребованными профессионалами во многих областях экономики в своих странах", - цитирует Марина Орехова заместителя руководителя Россотрудничества Павла Шевцова.

Пользователи сервиса получат доступ к онлайн-курсам по основным предметам школьной программы, включая актуальные материалы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, соответствующие российским образовательным стандартам.

Курс "Русский как иностранный" позволит иностранным абитуриентам подтянуть знание русского языка.

В каждом курсе сервиса собрано большое количество разнообразных цифровых заданий, которые сделают подготовку к сдаче экзаменов нескучной и увлекательной: интерактивные презентации, виртуальные лабораторные работы, тренажеры для подготовки к ЕГЭ.

Участников проекта на всем пути обучения будут сопровождать квалифицированные специалисты - педагоги и методисты. Пользователи могут рассчитывать на обратную связь от преподавателя и дополнительные задания в зависимости от индивидуальных потребностей, интересов и уровня знаний.

Источник - 24.kg,
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