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Высший судейский совет Узбекистана возглавил матерый Холмумин Едгоров
11:02 11.08.2020

Председателем Высшего судейского совета Узбекистана стал Холмумин Едгоров, работавший заместителем председателя Верховного суда.

Холмумин Буврабоевич Едгоров назначен председателем Высшего судейского совета Узбекистана. Соответствующее постановление принял кенгаш Сената Олий Мажлиса, сообщило УзА.

С июня 2018 года Высший судейский совет возглавлял Убайдулла Курбанович Мингбаев.

До назначения Холмумин Едгоров с мая 2017 года работал заместителем председателя Верховного суда - председателем судебной коллегии по гражданским делам, ранее - судьей Верховного суда.

Высший судейский совет сформирован указом президента от 10 апреля 2017 года, и является органом судейского сообщества, который оказывает содействие в обеспечении соблюдения конституционного принципа независимости судебной власти в Узбекистане.

Ранее был представлен доклад специального докладчика ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Сайяна, посетившего Узбекистан по приглашению правительства в 2019 году. В докладе приветствовалось создание Высшего судейского совета, но вместе с этим отмечалось, что положения, касающиеся состава и функций совета, не обеспечивают достаточных гарантий ограждения судебных органов и прохождения судейской службы от внешнего политического давления, главным образом со стороны исполнительной власти.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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