Турция установила новые правила въезда в страну

11:45 11.08.2020

Текст: Юрий Когалов

Власти Турции установили ряд новых правил для въезда в страну. Как отмечается на сайте посольства России, во время полета туристы обязаны заполнить анкету, указав место назначения и адрес пребывания, а также свои контактные данные. Эти сведения вносятся в базу данных МВД, чтобы затем найти тех, кто летел рядом с зараженными COVID-19, если такие обнаружатся.



Кстати, по требованию турецкой стороны, на рейсах в Турцию введены ограничения на провоз ручной клади. По данным АТОР, в салон можно пронести только женские сумочки, мужские портфели, чехлы для ноутбуков, детские сумки, пакеты с товарами из Duty Free. Остальные вещи должны сдаваться в багаж. Во время полета пассажиры обязаны носить маски, что вынудило авиакомпании отказаться от предоставления питания.



Фото: Максим Блинов/РИА Новости

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По прилету туристы обязаны пройти термометрию, если показания превысят 37,8 градуса, пассажира попросят через полчаса измерить температуру еще раз и пройти осмотр у врача. Если температура сохраняется, путешественнику бесплатно сделают тест на коронавирус (ПРЦ). При отрицательном результате он сможет спокойно покинуть аэропорт в сопровождении гида.



Если же не повезет, то вызывается специальная бригада скорой помощи, чтобы доставить пациента в медицинское учреждение для более тщательного обследования состояния его здоровья. В больнице будет принято решение о госпитализации туриста, изоляции по месту отдыха или о карантине по месту жительства.



Стоит отметить, что в Турции сохраняются предписания по обязательному ношению масок в закрытых помещениях. Представители турфирм должны выдать всем отдыхающим индивидуальные пакеты с санитарно-гигиеническими принадлежностями (маски, дезинфицирующие средства) и проинформировать о мерах по соблюдению режима в отеле и в городе.