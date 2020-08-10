Досрочное назначение очередных выборов президента Таджикистана - незаконно, - глава Соцдемпартии Зоиров

11:56 11.08.2020

Зоиров назвал решение о назначении очередных выборов президента Таджикистана "незаконным"



Рахматилло Зойиров, председатель Социал-демократической партии Таджикистана



Рахматилло Зойиров, председатель Социал-демократической партии Таджикистана считает постановление таджикского парламента о назначении очередных выборов президента на 11 октября 2020 года незаконным.



Назначение очередных выборов за месяц до окончания полномочий действующего президента является незаконным и противоречит избирательному законодательству Таджикистана, написал лидер СДПТ на своей страничке в Facebook. Зоиров считает, что принятый обеими палатами таджикского парламента документ не имеет юридической силы. "Маджлиси Милли и Маджлиси намояндагон - верхняя и нижняя палаты Маджлиси Оли действовали самовольно, за что спикеры обеих палат должны понести наказание", пишет лидер таджикских социал-демократов.



Рахматилло Зоиров просит Конституционный суд и Генеральную прокуратуру Таджикистана "дать надлежащую правовую оценку" постановлению таджикского парламента о назначении очередных выборов главы государства.



Радио Озоди обратилось за комментариями к Рахматилло Зойирову и ждет его ответа. Тем временем, Шокирджон Хакимов, доктор юридических наук и зампредседателя СДПТ так кратко разъяснил позицию Зойирова: "С учетом того, что очередные выборы президента назначены на месяц раньше – в прошлом они проводились в начале ноября – соответствующие структуры должны были на месяц раньше организовать избирательные комиссии и избирательные участки, корме того сбор подписей, сбор средств кандидатами в президенты, регистрация кандидатов, агитация и пропаганда за кандидатов также должны были начаться на месяц раньше", сказал известный юрист.



Верхняя и нижняя палаты таджикского парламента пока не отреагировали на заявление лидера таджикских социал-демократов.



Очередные президентские выборы в Таджикистане состоятся 11 октября. Постановление об этом было принято 6 августа на совместной сессии обеих палат таджикского парламента. Согласно закону, политические партии, профсоюзы областей, городов и районов теперь могут выдвигать кандидатов на пост будущего президента Таджикистана.



Это будут шестые президентские выборы с момента обретения Таджикистаном независимости. Президент Таджикистана избирается сроком на 7 лет. Кандидаты в президенты должны прожить в Таджикистане не менее 10 лет, владеть государственным языком, иметь высшее образование и быть не моложе 30 лет.



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Предыдущие президентские выборы состоялись в стране 6 ноября 2013 года. Всего было зарегистрировано 6 кандидатов - Эмомали Рахмон (Народно-демократическая партия Таджикистана), Исмоил Талбаков (Коммунистическая партия Таджикистана), Талибек Бухориев (Аграрная партия Таджикистана), Олимджон Бобоев (Партия экономических реформ), Абдухалим Гаффоров (Социалистическая партия Таджикистана) и Саидджафар Исмонов (Демократическая партия Таджикистана).



Основной оппозиционный кандидат Ойнихол Бобоназарова не была допущена к выборам - по данным Центризбиркома, она не сумела собрать необходимое для регистрации количество подписей. Поэтому, две оппозиционные политические партии - Партия исламского возрождения Таджикистана и СДПТ - от участия в выборах отказались.



Действующий президент Эмомали Рахмон получил 83,9% (свыше 3 млн) голосов при явке более 86,6%.



Глава Таджикистана Эмомали Рахмон, правящий страной с 1992 года, и его сын – председатель верхней палаты парламента и мэр Душанбе Рустами Эмомали является основными кандидатами на пост главы государства. Пока неизвестно, кто из них будет баллотироваться в президенты. В течение почти 28 лет закон о выборах Таджикистана менялся несколько раз, что позволяло президенту оставаться у власти без ограничений.



Ни одни выборы в Таджикистане с момента обретения независимости, не признавались со стороны западных институтов в качестве свободных и демократических.