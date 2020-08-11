|Сынуля экс-МИД Киргизии Джекшенкулова (осужденного за соучастие в убийстве) назначен завом международным отделом мэрии Бишкека
13:00 11.08.2020
Беккул Джекшенкулов назначен завотделом международного сотрудничества и протокола мэрии Бишкека
Бишкек (АКИpress) – Заведующим отделом международного сотрудничества и протокола мэрии города Бишкек назначен Джекшенкулов Беккул Аликбекович.
Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Азиз Суракматов.
Ранее он работал в частном секторе и международных организациях, говорится в сообщении мэрии.