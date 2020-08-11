Сынуля экс-МИД Киргизии Джекшенкулова (осужденного за соучастие в убийстве) назначен завом международным отделом мэрии Бишкека

13:00 11.08.2020 Беккул Джекшенкулов назначен завотделом международного сотрудничества и протокола мэрии Бишкека



Бишкек (АКИpress) – Заведующим отделом международного сотрудничества и протокола мэрии города Бишкек назначен Джекшенкулов Беккул Аликбекович.



Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Азиз Суракматов.



Ранее он работал в частном секторе и международных организациях, говорится в сообщении мэрии. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kg.akipress.org

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