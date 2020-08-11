Новый парк в Бишкеке получит имя погибшей в борьбе с КОВИ-эпидемией студентки Адинай Мырзабековой

13:48 11.08.2020 11 августа 2020, Бишкек - Мария ОРЛОВА

Сюжет: Новый коронавирус

Президент предложил присвоить имя Адинай Мырзабековой новому парку в Бишкеке



Сооронбай Жээнбеков предложил присвоить имя погибшей студентки Медицинской академии Адинай Мырзабековой новому Парку здоровья в Бишкеке в память о медиках и волонтерах, внесших неоценимый вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.



По ее данным, новая зона отдыха появится в южной части столицы. Сегодня его посетил глава государства.



Фото пресс-службы президента. Сооронбай Жээнбеков предложил присвоить имя Адинай Мырзабековой новому парку в Бишкеке

Фото пресс-службы президента. Сооронбай Жээнбеков предложил присвоить имя Адинай Мырзабековой новому парку в Бишкеке

Фото пресс-службы президента. Сооронбай Жээнбеков предложил присвоить имя Адинай Мырзабековой новому парку в Бишкеке

Фото пресс-службы президента. Сооронбай Жээнбеков предложил присвоить имя Адинай Мырзабековой новому парку в Бишкеке

Сооронбай Жээнбеков отметил самоотверженный труд медицинских работников, добавив, что нет людей, не обращающихся за помощью к врачам.



"Их работа незаметна глазу. Но в борьбе за самое дорогое - жизнь - мы все молимся Богу и ждем помощи от врачей. В эти тяжелые дни на них увеличилась нагрузка и ответственность за жизни людей. Еще раз выражаю глубокую благодарность нашим медикам", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.



Президент отметил, что каждое время имеет своих героев. Герои сегодняшних дней - это наши медики.



"Современники стремятся увековечить память своих героев. Мы тоже желаем, чтобы память об Адинай сохранилась на долгие годы.



Пусть каждый из нас, приезжая в этот парк, отдает дань памяти Адинай и нашим героическим врачам. Адинай, мечтая стать медиком, отдала жизнь на передовой.



Сооронбай Жээнбеков

"Я преклоняюсь перед ее родителями, которые воспитали такую дочь. Выражаю глубокие соболезнования ее родителям и близким", - отметил глава государства.



Президент также коснулся вопроса озеленения столицы. Он подчеркнул, что работы по возврату в государственную собственность незаконно выданных парковых земель, озеленению территорий, строительству новых парковых зон и созданию комфортных условий для досуга граждан будет продолжена не только в Бишкеке, но и по всей стране.



Фото пресс-службы президента. Сооронбай Жээнбеков предложил присвоить имя Адинай Мырзабековой новому парку в Бишкеке

Фото пресс-службы президента. Сооронбай Жээнбеков предложил присвоить имя Адинай Мырзабековой новому парку в Бишкеке

Фото пресс-службы президента. Сооронбай Жээнбеков предложил присвоить имя Адинай Мырзабековой новому парку в Бишкеке

Фото пресс-службы президента. Сооронбай Жээнбеков предложил присвоить имя Адинай Мырзабековой новому парку в Бишкеке

Фото пресс-службы президента. Сооронбай Жээнбеков предложил присвоить имя Адинай Мырзабековой новому парку в Бишкеке

Фото пресс-службы президента. Сооронбай Жээнбеков предложил присвоить имя Адинай Мырзабековой новому парку в Бишкеке

Представители Федерации Street Workout сообщили Сооронбаю Жээнбекову, что в ближайшие недели с учетом текущей эпидемиологической ситуации планируют провести спортивные соревнования без зрителей с использованием цифровых технологий. Они попросили его оказать содействие в организации мероприятия.



Сооронбай Жээнбеков поддержал идею и отметил, что соответствующие государственные органы обязательно помогут.



Напомним, студентка пятого курса КГМА Адинай Мырзабекова работала добровольцем во временном стационаре, организованном в отеле Discovery. По предварительным данным Минздрава, девушка скончалась от двусторонней пневмонии. Она посмертно награждена медалью "Эрдик".



Площадь нового парка составляет более 8 гектаров. В нем расположены спортивные площадки, велосипедные дорожки, амфитеатр на 300 мест, а также медпункт. На сегодня все работы завершены, в ближайшее время парк будет сдан в эксплуатацию. Источник - 24.kg,

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