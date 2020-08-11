 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 11.08.2020
22:26  Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $723,3
22:07  Нарушения в работе "Казахстан Темiр Жолы" носят политический характер, - Д.Ашимбаев
21:02  18-летний Чемпион Азии по греплингу казах Есенбек Сигуатов застрелен в драке в Атырау
20:57  Центром "Черного" восстания в Штатах становится Чикаго
20:49  Скончалась зампред Совмина - министр иностранных дел Киргизской ССР (в 1980-86 гг.) Жамал Ташибекова
17:31  Укрепили веру: в Индии заложили самый большой храм бога Рамы
17:20  Дильраба Дилмурат - уйгурка покорившая Китай

17:16  Печальная судьба Сарайчика: о том, как донские казаки уничтожили столицу Большой Ногайской Орды
17:14  Снос в отсутствие хозяев. Как в Узбекистане расчищают место под курорт
17:03  Кыргызы и уйгуры между великими государствами. Ч.1,2,3, - Я.Пилипчук
16:53  Казахи скупили кочкоров-рекордсменов в Кыргызстане
13:58  Казахстан скрутил фигу узбекской сливе
13:54  Дочь Путина сделала прививку от коронавируса. В попу...лярный пример
13:48  Новый парк в Бишкеке получит имя погибшей в борьбе с КОВИ-эпидемией студентки Адинай Мырзабековой
13:00  Сынуля экс-МИД Киргизии Джекшенкулова (осужденного за соучастие в убийстве) назначен завом международным отделом мэрии Бишкека
11:56  Досрочное назначение очередных выборов президента Таджикистана - незаконно, - глава Соцдемпартии Зоиров
11:45  Турция установила новые правила въезда в страну
11:42  Россия еще столкнется с США за арабскую нефть, - М.Рощин
11:02  Высший судейский совет Узбекистана возглавил матерый Холмумин Едгоров
10:21  Поднебесная цифирь. КНР - страна-трансформер, - Ольга Четверикова
09:11  В Киргизии стартует абитур-проект "Учись в России!"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Новый парк в Бишкеке получит имя погибшей в борьбе с КОВИ-эпидемией студентки Адинай Мырзабековой
13:48 11.08.2020

11 августа 2020, Бишкек - Мария ОРЛОВА
Сюжет: Новый коронавирус
Президент предложил присвоить имя Адинай Мырзабековой новому парку в Бишкеке

Сооронбай Жээнбеков предложил присвоить имя погибшей студентки Медицинской академии Адинай Мырзабековой новому Парку здоровья в Бишкеке в память о медиках и волонтерах, внесших неоценимый вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, новая зона отдыха появится в южной части столицы. Сегодня его посетил глава государства.

Фото пресс-службы президента. Сооронбай Жээнбеков предложил присвоить имя Адинай Мырзабековой новому парку в Бишкеке
Фото пресс-службы президента. Сооронбай Жээнбеков предложил присвоить имя Адинай Мырзабековой новому парку в Бишкеке
Фото пресс-службы президента. Сооронбай Жээнбеков предложил присвоить имя Адинай Мырзабековой новому парку в Бишкеке
Фото пресс-службы президента. Сооронбай Жээнбеков предложил присвоить имя Адинай Мырзабековой новому парку в Бишкеке
Сооронбай Жээнбеков отметил самоотверженный труд медицинских работников, добавив, что нет людей, не обращающихся за помощью к врачам.

"Их работа незаметна глазу. Но в борьбе за самое дорогое - жизнь - мы все молимся Богу и ждем помощи от врачей. В эти тяжелые дни на них увеличилась нагрузка и ответственность за жизни людей. Еще раз выражаю глубокую благодарность нашим медикам", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Президент отметил, что каждое время имеет своих героев. Герои сегодняшних дней - это наши медики.

"Современники стремятся увековечить память своих героев. Мы тоже желаем, чтобы память об Адинай сохранилась на долгие годы.

Пусть каждый из нас, приезжая в этот парк, отдает дань памяти Адинай и нашим героическим врачам. Адинай, мечтая стать медиком, отдала жизнь на передовой.

Сооронбай Жээнбеков
"Я преклоняюсь перед ее родителями, которые воспитали такую дочь. Выражаю глубокие соболезнования ее родителям и близким", - отметил глава государства.

Президент также коснулся вопроса озеленения столицы. Он подчеркнул, что работы по возврату в государственную собственность незаконно выданных парковых земель, озеленению территорий, строительству новых парковых зон и созданию комфортных условий для досуга граждан будет продолжена не только в Бишкеке, но и по всей стране.

Фото пресс-службы президента. Сооронбай Жээнбеков предложил присвоить имя Адинай Мырзабековой новому парку в Бишкеке
Фото пресс-службы президента. Сооронбай Жээнбеков предложил присвоить имя Адинай Мырзабековой новому парку в Бишкеке
Фото пресс-службы президента. Сооронбай Жээнбеков предложил присвоить имя Адинай Мырзабековой новому парку в Бишкеке
Фото пресс-службы президента. Сооронбай Жээнбеков предложил присвоить имя Адинай Мырзабековой новому парку в Бишкеке
Фото пресс-службы президента. Сооронбай Жээнбеков предложил присвоить имя Адинай Мырзабековой новому парку в Бишкеке
Фото пресс-службы президента. Сооронбай Жээнбеков предложил присвоить имя Адинай Мырзабековой новому парку в Бишкеке
Представители Федерации Street Workout сообщили Сооронбаю Жээнбекову, что в ближайшие недели с учетом текущей эпидемиологической ситуации планируют провести спортивные соревнования без зрителей с использованием цифровых технологий. Они попросили его оказать содействие в организации мероприятия.

Сооронбай Жээнбеков поддержал идею и отметил, что соответствующие государственные органы обязательно помогут.

Напомним, студентка пятого курса КГМА Адинай Мырзабекова работала добровольцем во временном стационаре, организованном в отеле Discovery. По предварительным данным Минздрава, девушка скончалась от двусторонней пневмонии. Она посмертно награждена медалью "Эрдик".

Площадь нового парка составляет более 8 гектаров. В нем расположены спортивные площадки, велосипедные дорожки, амфитеатр на 300 мест, а также медпункт. На сегодня все работы завершены, в ближайшее время парк будет сдан в эксплуатацию.

Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597142880
Новости Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  