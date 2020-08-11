Дочь Путина сделала прививку от коронавируса. В попу...лярный пример

13:54 11.08.2020

Дочь президента России Владимира Путина сделала прививку от коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Президент России Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса. Об этом он заявил на совещании с правительством.



"Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день - 37 с небольшим, и все", - рассказал Путин.



Также сообщается, что Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.



"Есть разработки у китайских коллег, которые на стадии регистрации. Есть еще ряд в других странах, но там еще идут клинические исследования. По сути дела, регистрационное удостоверение в полном формате выдается в России первой", - сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.



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Напомним, первым казахстанцем, согласившимся на испытание вакцины от COVID-19, стал Кайсар Табынов. Он рассказал, как и зачем решился на этот шаг, а также поведал о своем самочувствии.