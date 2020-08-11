Казахи скупили кочкоров-рекордсменов в Кыргызстане

16:53 11.08.2020 Казахи скупили в Кыргызстане кочкоров по 5-10 тыс. долларов



Turmush - В последние годы в Кыргызстане становится популярным разведение мелкого рогатого скота гиссарской породы. На скотных рынках можно встретить кочкоров этой породы, стоимость которых составляет несколько тысяч долларов. Некоторым животноводам удавалось продавать кочкоров за рубеж по цене до 10 тыс. долларов.



Turmush решил вспомнить о самых крупных экземплярах МРС, которых вырастили животноводы Кыргызстана.







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О животноводах республики можно узнать в журнале "120 успешных фермеров Кыргызстана". Среди участников журнала - семьи потомственных садоводов и животноводов, которые зарабатывают десятки миллионов сомов на поставках фруктов за рубеж, на разведении породистого скота.



Журнал издан на кыргызском языке. Стоимость журнала - 1000 сомов.



В журнале имеется контактная информация - адреса, телефоны, по которым можно связаться с фермерами. Для приобретения журнала звоните нам: (312) 45 66 72, (312) 65 02 04 и (550) 26-50-13.



Пишите нам на aimak.akipress@gmail.com



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Талгат Кокумов из села Ынтымак Бакай-Атинского района Таласской области продал кочкора по кличке Шторм за 10 тыс. долларов.



Кочкора по кличке Шторм он продал в Казахстан. Привез его до таможни, согласно сделке, а оттуда его увезли. Вес кочкора достигает 160 кг.



Чоро Алтыкеев из села Асылбаш Сокулукского района продал кочкора по кличке Ахиллес казахскому предпринимателю за 10 тыс. долларов.



На фотографии ему 1 год и 6 месяцев. Тогда за 3 тыс. долларов продал его своим родственникам. А они, когда ему было 4 года, в феврале 2019 года продали казахскому предпринимателю за 10 тыс. долларов. Ахиллес - потомок кочкора по кличке Носорог, который является потомком кочкора, привезенного из Таджикистана.



В 2017 году Turmush писал, что житель села Александровка Московского района Чуйской области Мухамет Шарипов занимается разведением овец гиссарской породы.



Самца по кличке Корабль ему удалось продать за 5000 долларов. Мухамет считает, что продал мелкий рогатый скот по рекордно высокой стоимости.



Разведению гиссарской породы овец он посвятил 20 лет своей жизни.



Потомок Корабля был выставлен на продажу в сентября 2019 год а. На скотном рынке он оказался самым дорогим на тот момент кочкором стоимостью 90 тыс. сомов. Высота в холке составляет 95 см, а вес - 140 кг. Его оценили в 90 тыс. сомов.



Житель села Ичке-Булун Джети-Огузского района Иссык-Кульской области Тилек Тыналиев разводит породистый скот.



Turmush писал, что в его хозяйстве есть бараны, полученные путем скрещивания овец чуйской породы и кочкоров таджикской гиссарской породы. Они мясного направления.



Овец продал за $500 покупателю с Украины. За кочкора предлагали 200 тыс. сомов, но Тилек не продал. Его высота в холке составляла 1 метр, а вес - 164 кг.



Жителю Сузакского района Жалал-Абадской области Сыймыку Мырзакматову за 8-летнего барана предложили 200 тыс. сомов. Продавать его животновод не стал.



Житель села Новопокровка Иссык-Атинского района Чуйской области Анвар Садыков на протяжении более 10 лет разводит овец гиссарской породы. Овцы данной породы оцениваются до 200 тыс. сомов.



Талант Шамилбек уулу из села Ынтымак Бакай-Атинского района Таласской области разводит овец и кочкоров, стоимость которых составляет 140 тыс. сомов.



В сентябре 2018 года на скотном рынке в селе Фуркат Ошской области продавали кочкора живым весом 168 кг за 100 тыс. сомов. Владелец животного - Адылбек Алдашов.



Рост кочкора составляет 60-70 см, диаметр - 1,5 метра, длина - 160 см. Такого кочкора ему удалось вырасти спустя 15 лет, животному - 3 года.



Такие кочкоры в день съедают по 2-3 кг корма и выпивают по 10 литров воды.



Кочкор на скотном рынке в Оше



Житель села Ивановка Иссык-Атинского района Абдукерим Суюсуров вырастил кочкора весом 180 кг, высота в холке составляет 105 см. Его стоимость составляет более 100 тыс. сомов.



Такого кочкора вырастил животновод села Панфиловское Чуйской области. На скотном рынке его оценили в 1000 долларов.



В июне 2019 года на скотном рынке Сокулукского района продавали кочкора эдильбаевской породы, вес которого достигает 120 кг. За животное просили 35 тыс. сомов.



Молжигит из села Тегизчил Ак-Суйского района Иссык-Кульской области вместе со своим отцом он решил разводить овец гиссарской породы. Источник - Turmush

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