Кыргызы и уйгуры между великими государствами. Ч.1,2,3, - Я.Пилипчук

17:03 11.08.2020 Кыргызы и уйгуры между великими государствами – Как Кокандское ханство помогало уйгурам в борьбе за независимость



Ярослав Валентинович Пилипчук, Национальный педагогический университет им. М.П.Драгоманова, Киев, Украина



Одним из важнейших аспектов истории Центральной Азии является вопрос российско-китайской границы XIX в. Чтобы составить сколько-нибудь компетентное мнение по этому поводу необходимо рассмотреть процесс формирования границы и принятия русского подданства соответственно кыргызами и завоевания уйгурских территории империей Цин. Необходимо также учитывать и роль казахов и Кокандского ханства в этом вопросе. Вопросам истории Синцзяна и Средней Азии посвящены работы Д.Булье, М.Кларки, Л.Ньюби, Д.Брофи, Дж.Миллварда, Х.Шварца, Э.Гарно [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. Также необходимо обратить внимание на штудии японского тюрколога Т.Сагучи о уйгурских белогорских ходжах, китайского уйгуроведа Ван Цзю Тао о китайской власти в Синьцзяне в XIX в., корейского алтаиста Х.Кима о государстве Якуб-бека [9; 10; 11]. Среди работ на русском языке стоит отметить работы по истории уйгуров, написанные А.Куропаткиным, С.Моисеевым, А.Кадырбаевым, Д.Дубровской, Д.Исеевым [12; 13; 14; 15; 16; 17].



Истории кыргызов посвящены штудии главным образом кыргызских исследователей Д.Сапаралиева, Т.Чоротегина, Б.Джамгерчинова, Т.Асанова, Н.Керимбековой, Г.Шейшекеевой [18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38]. Вопросы кыргызско-казахских отношений исследованы в работах казахских историков Ж.Касмыбаева и Г.Тургараевой [39; 40]. Вопросы истории Кокандского ханства раскрыты в штудиях В.Григорьева, Н.Халфина, Н.Мамадалиева, С.Тимченко, В.Наливкина, Н.Топилдиева [41; 42; 43; 44; 45; 46; 47]. Колониальным завоеваниям русских в Средней Азии и вопросу китайско-русской границы посвящены исследования В.Кузнецова, Г.Мукановой, С.Моисеева, В.Яншина, Е.Глущенко, С.Брежневой [48; 49; 14; 50; 51; 52; 53]. Заданием данной работы является анализ взаимоотношений кыргызов и уйгуров со своими соседями в период 1760-1881 гг. и раскрытие роли великих государств в их истории (Российской империи и империи Цин).



В 1758-1759 гг. войска империи Цин завоевали Кашгарию. Белогорские ходжи были вынуждены удалится в изгнание. Мухаммед-Амин, более известный как Сарымсак, жил в Кокандском ханстве. Ханство формально было вассалом империи Цин, реально же проводило независимую политику. После смерти Сарымсака в 1798 г. власть над белогорскими ходжами перешла к его сыновьям Мухаммеду Иусуфу, Джахангиру и Баха ад-Дину.



В 1760 г. Кашгария юридически стала частью наместничества Синьцзян. Оно подчинялось наместнику Северо-Западного Китая. При этом территория Джунгарии была разделена на пять округов, а Кашгарии на шесть округов. Была проведена демаркация границы с Кокандским ханством. Был выставлен ряд пограничных пикетов с войсками. В результате часть памирских и кыргызских земель оказалась в зоне влияния Кокандского ханства, а некоторые группы казахов и кыргызов оказались в составе империи Цин.



В 1762 г. богдыханом была учреждена должность Илийского генерал-губернатора. Во главе округов были поставлены маньчжурские чиновники, исполняющие и гражданские и военные функции. В регионе основывались китайские, монгольские, маньчжурские поселения, для того чтобы утвердить там имперскую власть. В Синьцзян мигрировали китайцы из Ганьсу и Шаньси. Также туда отправлялись ссыльные. Уйгуры платили налоги в 3-5 раз больше, чем другие этнические группы и содержали гарнизоны цинских войск на своей территории. Другие же этнические группы или не платили налогов вообще, или имели налоговые льготы как казахи или кыргызы.



Уйгурам оставили только их знать в виде хаким-беков, которым принадлежала гражданская власть в регионе. Но даже элита подвергалась унижению. С маньчжурами уйгуры могли разговаривать не иначе как стоя на коленях. Китайские купцы же скупали товары по мизерным, а не справедливым ценам. Имперский центр препятствовал торговле с русскими и содержал Синьцзян в роле эксплуатируемой и отсталой провинции. Вместе с тем имперские власти консервировали отсталость региона. В Восточном Туркестане действовали шариатские суды, а местное население носило традиционные одежды.



В 1765 г. против цинской власти восстал Уч-Турфан, однако восстание было жестоко подавлено, а уйгуров начали переселять на север Синьцзяна, чтобы заселить границы. Эти местности были куда с более суровым климатом, чем к тому привыкли уйгуры. В 1798-1799 гг. Мухаммед Иусуф попробывал установить свою власть в бассейне Тарима, но неудачно, поскольку в регионе содержались цинские войска [10, с. 171-175; 2, p. 19-22; 15, с. 482-489; 9, p. 7-20; 7, p. 266-295; 6; 5, p. 69-90; 35, с. 88-89; 45, с. 22; 12, с. 99, 106-107; 27].



В 1813 г. хан Коканда Мухаммед Умур-хан запросил разрешение на размещение официального кокандского представительства в Кашгаре, в котором бы представитель хана брал налог с кокандских торговцев и играл роль хаким-бека. Это вызвало неудовлетворение со стороны цинского губернатора и тогда кокандский хан использовал фактор уйгурских ходжей, которым он позволил пересечь кокандско-цинскую границу. В 1814-1815 гг. уйгуры под предводительством белогорских ходжей Мухаммеда Иусуфа и Джихангира восстали против власти богдыхана.



В 1814 г. кокандский посол в Стамбуле просил помощи у турок против Цинов и констатировал ущемления прав мусульман в Китае. Особенно острым восстанием стал джихад Джихангира в 1820-1828 гг. События показали, что ходжи имеют поддержку. В 1820-1825 гг. с территории Коканда был совершен ряд рейдов. Осенью 1820 г. Джихангир-ходжа с несколькими сотнями кыргызов вторгся в Синьцзян. В 1824 г. он вместе с кыргызами спустился с Алая и атаковал маньчжурский пост Улуг. Кыргызов возглавляли батыры Тайлак и Байбахаш. В 1825 г. цинские войска Баян-Бату атаковали кыргызские аулы в отместку за этот рейд.



Кокандский хан Мамедали помогал ходжам и финансами, и в военном отношении. На поддержку уйгурских повстанцев было отправлено войско в 10 тыс. чел. Оно состояло из кокандских узбеков, таджиков, кыргызов. В 1826 г. повстанцы взяли Кашгар. За ним были освобождены Яркенд и Хотан. В осаду были взяты Аксу и Уч-Турфан. Ситуацию несколько осложняла личная неприязнь между Мадали-ханом и Джихангир-ходжой. Белогорский ходжа также поругался с иссык-кульскими кыргызами и те ушли в Фергану.



В 1827 г. империя Цин направила карательные отряды для подавления восстания. Кокандский хан отправил на помощь уйгурам 3 тыс. воинов (по данным Мусы Сайрами). Русские источники говорили о 4 тыс. войске. Цинские войска подошли к Кашгару и тогда Джихангир отступил к нарынским кыргызам. В марте 1828 г. маньчжуры заняли Кашгар. Джихангир отступил в горы. Нужно сказать, что между уйгурами с одной стороны и войсками узбеков, таджиков и кыргызов начались противоречия. Не были дружны и сами уйгуры между собой. Черногорские ходжи были готовы скорее принять цинскую власть, чем оказать поддержку белогорцам. Летом того же года Джихангир был схвачен и жестоко казнен в Пекине путем разрезания на тысячу частей.



Новый губернатор Синьцзяна Найанценг предложил осуществить китайскую колонизацию провинции, основывать военные поселения, наложить эмбарго на торговлю с Кокандом, пока его хан не выдаст ходжей, сегрегировать мусульман от остального населения, конфисковать земли уйгуров, принимавших участие в восстании. Богдыхан принял все предложения кроме введения военных поселений и китайской колонизации региона.



В 1830 г. новое восстание поднял Мухаммед Иусуф-ходжа. При помощи многочисленного кокандского войска под командованием мингбаши Хаккули он вторгся в Синьцзян. В русских источниках говорилось о 10 тыс. кокандцев и 3 тыс. кыргызов. Это было попыткой установить кокандский контроль над бассейном Тарима. Кокандцам и ходжам удалось взять Кашгар, Аксу, Яркенд и Янги-Хиссар, но цинские войска выбили их из региона. Население поддерживало Мухаммеда Иусуфа не так как Джихангира. Уйгуры делились на сторонников белогорских и черногорских ходжей. Черногорцы не поддержали восстание. Кроме того, в китайских источниках отмечена враждебность Бухары с Кокандом. Не дружны были с кокандским ханом кыргызы с Оша, Алая и Каратегина, а также казахи Старшего жуза.



Иусуф-ходжа был вынужден отступить во владения кокандского хана и оставить Синьцзян. После этого империя Цин ввела эмбарго на торговлю с Кокандом в 1831 г., которое пришлось снять после маневров кокандцев в 1832 г. После снятия эмбарго кокандским духовным лицам и купцам было позволено свободно путешествовать по провинции Синьцзян. В договоре, заключенном между 1832-1835 гг., кокандцы навязали Цинам утверждение своих представительств не только в Кашгаре, но и в Яркенде, Уч-Турфане, Янги-Хиссаре, Яркенде, Хотане. Кокандские чиновники в этих представительствах имели возможность брать налоги со всех иноземцев, кто появится в регионе. Они исполняли и полицейские, и консульские функции.



Чтобы предотвратить восстания ходжей богдыхан пошел на значительные компромиссы. В Синьзяне установилась кокандская торговая монополия. Это было сделано империей Цин для того, чтобы уладить противоречия с Кокандским ханством. Хан не просил формального равенства сторон, формально признавая себя вассалом богдыхана. Он обещал поддерживать мир и сдерживать ходжей. События восстаний 10-30-х гг. XIX в. показали, что кокандцы имеют военное преимущество в бассейне Тарима над империей. Несмотря на то, что восстания уйгуров были подавлены, фактически маньчжуры начали политически проигрывать мусульманским соседям.



Интересны китайские данные На Вэн-И Гуна Цзоуна касательно ликвидации последствий уйгурских восстаний. Была расширена крепостная стена города Аксу, предлагалось строить казармы в городе для содержания там войск. Также предлагалось принять аналогичные меры в Яркенде. В Кашгаре предлагалось увеличить маньчжурское присутствие. Также предлагалось перенести Кашгар, Яркенд и Янги-Хиссар на новые места и заново их построить. Предлагалось Кашгару, Яркенду, Аксу, Янги-Хиссару, Хотану, Куче, Карашару дать новые названия. Говорилось, что уйгуры во время восстания уничтожили казармы и повредили крепостные стены. Также приводился подробный финансовый отчет о потраченных деньгах на ремонт Хотана и других городов. Предлагалось усовершенствовать финансовую систему Синьцзяна, чтобы предотвратить последующие выступления [55, с. 146-211]



Уйгуры снова активизировались, когда империя Цин оказалась в кризисе вследствие проигрыша в Первой Опиумной войне. В 1847 г. племянники Джихангира-ходжи подняли восстание, которое известно в историографии как Восстание семи ходжей (семь ходжей - Катта-тура, Кичкине-хан, Валихан-тура, Таввакул-тура, Сабир-хан-тура, Ак-Чаган-ходжа, Ишахан-тура). Был взят Кашгар с помощью местных кокандцев. Попытка же Таввакул-тура взять Аксу, а Катта-Тура овладеть Яркендом провалились. К Кашгару подступило маньчжурское войско в 20 тыс. воинов. Катта-Тура возвратился из-под Яркенда к Кашгару, но кашгарцы его не впустили в город из-за того, что во время освобождения города он устроил грабежи. Вскоре ходжи оставили Синьцзян и с ними ушло 100 тыс. беженцев, которые укрылись в Кокандском ханстве.



В 1857 г. в Кашгаре вспыхнуло восстание Валихан-тура (племянника Джихангир-ходжи). На восстание поднялись все мусульмане - дунгане, уйгуры, таджики, кыргызы. Они выступали под исламистскими лозунгами и были враждебно настроены не только против маньчжуров, но и против китайцев. Валихан-тура установил власть над Кашгаром, другие же города отказались его впустить к себе. Причиной были жесткие порядки и грабежи в Кашгаре. Восстание было подавлено маньчжурами в августе того же года. Вместе с Валиханом-тура в Коканд бежало 15 тыс. семейств. Валихан-тура по прибытии в Коканд был посажен в тюрьму. Вторжения ходжей 1847, 1852, 1855, 1857, 1861 гг. не были поддержаны Кокандским ханством и поэтому были неудачными.



*****



Кыргызы и уйгуры между великими государствами – Положение уйгуров в 19 веке между Российской империей и Китаем



Ярослав Валентинович Пилипчук, Национальный педагогический университет им. М.П.Драгоманова, Киев, Украина



Договор с Кокандом в 30-х гг. XIX в. позволил империи выиграть время. Синьцзян колонизировался китайцами и в провинции утверждались военные поселения. Так, в регионе были поселены представители маньчжурской народности сибо. Еще более укрепить свое присутствие Цинам помешали внешнеполитические проблемы. В Юньнани против империи Цин в 40-х гг. XIX в. началось волнения, которые в итоге переросли в восстания в 1854-1856 г. и в 1856 г. в Юньнани возник мусульманский султанат, просуществовавший до 1873 г. В 50-х гг. XIX в. в Южном Китае вспыхнуло восстание тайпинов, которые добивались свержения маньчжурской династии. Европейцы же разбили империю Цин во время Второй Опиумной войны [2, p. 25-26; 10, с. 176; 11, p. 29-35; 12, с. 120-126; 13; 55, с. 181-183; 56, p. 109;].



В 1862 г. в Шеньси и Еаньсу восставали китайские мусульмане. Они продолжали воевать против центра еще в 1864 г. В 1864 г. уже восставали мусульмане Синьцзяна. Тогда маньчжурские войска смогли подавить восстание Хабибулаха в Хотане. В Кучаре же дунгане восстали, пользуясь тем предлогом, что маньчжуры хотели уничтожить их, чтобы они не смогли поддерживать единоверцев в Ганьсу и Шеньси. К дунганам вскоре присоединились уйгуры. В Синьцзян прибыл белогорский ходжа Бузург. Уйгуров поддержали кыргызы Сыдыка. Кыргызская кавалерия была одной из самых боеспособных частей восставших.



Пукан, Шихо, Цзимуса пали один за одним перед повстанцами. Вскоре отпал весь Урумчинский округ, а в Яркенде был уничтожен весь маньчжурский гарнизон. В августе 1864 г. восстание перекинулось на Турфан. В 1865 г. кокандцы отправили отряд ходжи Бузург-хана (сына Джихангир-ходжи) под командованием Якуб-бека был в район Кашгара. Кыргыз Сыдык стал одним из самых влиятельных лиц в Кашгаре.



Свергнув маньчжурскую власть, на территории Синьцзяна образовалось пять мусульманских государств. На территории бывших джунгарских владений их было два - Кульджийское (уйгурское) и Урумчинское (дунганское). В Восточном Туркестане образовалось три уйгурских ханства - Кашгарское, Хотанское и Кучарское. В 1864 г. Якуб-бек после занятия Аксу и Турфана направил войска против Кульджи, но подчинению этого региона помешала Российская империя.



Кроме того, на уйгуров жаловались кыргызское племена черик и бугу, которые уйгуры хотели увести к себе. Отряд Г.Колпаковского не позволил этого сделать. В 1867 г. Якуб-бек отстранил от власти Бузург-хана и занял бассейн Тарима уже в 1868 г. В 1870 г. три восточнотуркестанских ханства объединились в единое государство Йеттишар. В том году Якуб-бек взял под контроль Урумчи и Турфан. Якуб-бек был провозглашен ханом под именем Байдаулет. Новое государство было поддержано англичанами и турками. Переговоры с русскими у Якуб-бека были призваны не допустить союза империи Цин и Российской империи против уйгуров. Нужно сказать, что часть русских была настроена процински. Например, семипалатинский военный губернатор генерал В.Полторацкий ратовал за немедленное занятие Илийского султаната, чтобы не дать Якуб-беку занять весь Синьцзян. Он указывал, что нейтралитет приведет только к упадку авторитета русских в регионе. Также он рекомендовал вторгнуться в саму Кашгарию. Якуб-бек сам был выходцем из Коканда и в 1864-1865 гг. оборонял от русских Ташкент, поэтому русский генералитет его однозначно воспринимал как врага.



Русские ввели войска в Илийский край и заняли Кульджинское ханство в 1871 г., а в 1872 г. заключили договор с Якуб-беком, де-факто признав Йеттишар. Де-юре Российская империя Йеттишар не признала, отказавшись вести разговор о границах. Однако между государствами был заключен торговый договор в 1872 г. Еще в 1868 г. Якуб-бек купил много товаров у русских и очень вежливо принял русских торговцев. В 1873 г. Якуб-бек уже переписывался с русским царем Александром II и министерством иностранных дел. При этом уйгурский правитель старался показать себя как лояльный к Российской империи.



В 1869 г. в Кашгарию прибыл англичанин Г.Хейвард. В 1870 г. через Россию к уйгурам прибыла миссия Форсайта. В 1873 г. уйгурское посольство во главе с Саид Якуб-ханом прибыло к англичанам к вице-королю Индии. В 1874 г. уйгуры заключили торговый договор с Великобританией. Сообщение с Индией было сложным из-за пути в высоких горах. В 1875 г. английское правительство взяло на себя расходы на доставку 200 револьверов. Британский представитель Форсайт привез 400 ружей английского производства. После визита Форсайта в Кашгарию прибыл полковник Гарднер с 20 тыс. мушкетов. Английское оружие поставлялось не только из британских владений, но и из Афганистана. Оттуда было доставлено 400 ящиков боеприпасов, 30 пушек и 10 тыс. ружей. Вместе с оружием прибыло 200 афганцев бывших военными инструкторами и оружейными мастерами.



Сам Якуб-бек не терял времени и упразднял внутренние таможни и реформировал войско. В его войске было много пехотинцев-сарбазов, вооруженных европейским вооружением. Однако качество его высшего командования было скверным. Уйгурское войско можно было сравнить с войсками узбекских ханств и империи Цин, но не с войсками Османской империи, Российской империи или европейских государств. Первые турецкие инструктора прибыли в Кашгарию еще в 1869 г. Якуб-бек контролировал почти весь Синьцзян за исключением Комула (Хами), Баркуля, Или. В 1872-1877 гг., стараясь наладить поставки оружия, Якуб-бек отправлял посольства в Стамбул. Он надеялся на помощь со стороны далекой Османской империи. Турки прислали уйгурам скромную помощь в четыре военных советника, шесть пушек и 1,2 тыс. винтовок. Якуб-беку султан даровал титул эмира.



В Пекине же хотели вернуть бунтующую провинцию. Цзэн Гофань считал, что возможно вернуть провинцию при помощи переговоров, ястребов же войны возглавлял Айсингеро Исюань, член правящей династии [10, с. 176-178; 2, p. 26-27; 13; 14; 15, c. 482-489; 16; 1; 8; 50; 17, с. 12-18, 34-44, 68-71; 35, с. 299-304; 12, с. 129-158; 57, с. 79-80; 11, p. 37-67, 73-97, 144-155; 54, с. 183-185, 191-196].



На отношениях Якуб-бека с русскими нужно остановится отдельно. В 1868 г. в г.Верный ходили слухи о враждебных намерениях Якуб-бека. Например, доходили известия, что он вместе с уйгурским ханом Алахан-Султаном Абиль-оглы может напасть на Семиреченскую область. В Или ожидали прихода войск дунган под руководством Крык-Найзы.



Также ждали прихода уйгуров в Кыргызстан. Кыргызское племя бугу сочувствовало кашгарцам. Русские выдвинули войска в район Нарына. Было установлено было наблюдение за кыргызским манапом Тиль-Ахметом и казахскими султанами Гази- Булатом Валиханулы и Тезеком Нуралыулы. Русские коммерсанты вскоре появились в Кобдо и Улясутае.



В 1870 г. отряд дунган в 2-3 тыс. стремительной атакой занял Улясутай, а местный китайский чиновник Фу Цзе, видя это, покончил с собой. Русский караван в городе был ограблен. К.Кауфман доносил, что невозможно далее быть нейтральным к происходящему в Синьцзяне. Но он, конечно, интриговал против уйгуров, не стремясь наказать дунган. По его мнению, Якуб-бек претендовал на значительную часть Кыргызстана, ранее принадлежащего кокандцам, да и кыргызы были дружественны уйгурам. К.Кауфман пришел к выводу о необходимости оккупировать Илийский (Кульджинский) султанат. Говорилось, что местный султан Алахан-Султан Абиль-оглы предъявляет территориальные претензии к русским. Указывалось, что, если Якуб-бек займет Кульджу, то казахи и кыргызы будут на его стороне.



Казахи Старшего жуза на протяжении 60-70-х гг. XIX в. откочевывали из русских владений к единоверцам-уйгурам. Министерство иностранных дел же стояло на той позиции, что захват Кульджи ухудшит отношения с Йеттишаром, а выгод от присоединения территорий никаких, поскольку торговля носит транзитный характер. Предлагалось занять выжидательную позицию, и если восставшие мусульмане удержат свои позиции в Синьцзяне, то предлагалось в будущем улучшить с ними отношения. К.Кауфман не унимался и был открытым сторонником дружественных отношений с маньчжурами, а вовсе не с мусульманами. Эту свою позицию он описал в письме к канцлеру А.Горчакову. Русский отряд Г.Колпаковского занял выход из Музартского ущелья. Тот доносил, что уйгуры нападают на кыргызов, и Алахан-Султан Абиль-оглы предпринимает враждебные действия. Г.Колпаковский просил позволения занять Кульджу, на что К.Кауфман сказал ему обождать. К илийскому султану был направлен посол А.Каульбарс, но Алахан-Султан Абиль-оглы, видя успехи Якуб-бека в войне с дунганами, был неуступчив.



Н.Пржевальский писал в центр, что пока уйгуры не задевают русских интересов в Монголии, то лучше сохранять нейтралитет. Однако на высшем уровне было решено войти в контакт с Пекином и оказать богдыхану некоторое содействие. Решение о вторжении в Илийский султанат было принято весной 1871 г. Илийский султанат был аннексирован осенью 1871 г. Это вызвало осложнения в отношениях с империей Цин. Жун Цзюань (наместник в Чугучаке) стал агитировать казахов переселятся во владения богдыхана.



Русские же выдвинули ряд требований, по которым требовали консульств в Джунгарии, Монголии, Кашгарии, допущения русских торговцев вглубь Китая и предлагали сделать границу по хребтам, окаймляющим Или, Эмиль и Черный Иртыш. Также предлагалось дать амнистию мусульманам в случае, если маньчжуры вернут себе регион. Подчеркивалось, что русские не отдадут Кульджу без восстановления контроля власти богдыхана над Синьцзяном. Цинский представитель отказался это даже обсуждать. Жун Цзюань готовился в Чугучаке к походу на Манас. Русский караван в Шихо был ограблен маньчжурами. Русские при такой постановке вопроса отказались возвращать Кульджу и выдвинули требование возместить убытки за разорение русского консульства в Улясутае. В Чугучаке русские торговцы были обложены маньчжурами тяжелой пошлиной. Именно недружественные шаги империи Цин вынудили русских признать Йеттишар.



Русские отказались передавать маньчжурам Кульджинский край, а местные мусульмане не хотели китайской власти. Русский генералитет и провинциальные власти настаивали на том, что передача региона империи Цин покроет русских позором и были решительно настроены, в случае чего, воевать.



Тем временем дунганские войска Давут-халифа были разбиты уйгурами Якуб-бека и дунганский вождь бежал в Манас и обратился к русским за помощью. Они были готовы принять русское подданство. В.Полторацкий отказал в этом дунганам и предложил им вернутся под власть богдыхана. Он же говорил, что передача Кульджи империи Цин осложнит отношения с мусульманами. Отказ русских в помощи вынудил дунган принять власть власть Якуб-бека в 1872 г. [13; 14; 49, с. 13-14; 17, с. 19-25, 35-42; 12, с. 206; 57, с. 80-82; 11, p. 139-143].



В 1875 г. цинский генерал Цзо Цзунтан был отправлен в Западный поход. Сначала он расправился с дунганами, устраивая в районе их проживания этнические чистки, которые были зафиксированы русскими путешественниками. В 1876 г. английские дипломаты в Пекине старались отговорить богдыхана от вторжения в Синьцзян. Однако не сумев этого добиться, англичане дали маньчжурам заем на кампанию Цзо Цзунтана. Якуб-бек сосредоточил свои войска вдоль восточной границы, однако маньчжурам удалось ее прорвать. На сторону Цинов перешли прежние приближенные Якуб-бека – казначей Ашир-ахун, Камиль-хан (брат Саид Якуб-хана), Садык-бек. Всего перебежчиков было до 400 человек. 17 мая 1877 г., не выдержав этого удара, Якуб-бек умер. Между претендентами на престол возникла усобица.



Старший сын Якуб-бека Бек-Кули-бек приказал убить Хак-Кули-бека. Правитель Аксу Хаким-хан-тура (представляющий династию белогорских ходжей) и хаким Хотана Нияз-бек не признали власти Бек Кули-бека. В августе последний двинул войска в местность Чул- Кудук и там разбил войска Аксуйского владения, а в октябре нанес поражение Нияз-беку. Пока уйгуры разбирались между собой, маньчжуры активизировались. Осенью 1877 г. войска Цинов появились в бассейне Тарима и в сентябре пали Курлей и Карашар, в ноябре - Кучар, Сайрам, Бай. После этого Цины двинулись на Аксу. Уйгурские войска из Яркенда, направленные против маньчжуров, просто разбежались, не входя в боевое соприкосновение. 26 октября пал Уч-Турфан. В середине декабря пал Кашгар. Бек Кули-бек, считая дело проигранным, бежал в Россию. Ликвидация Йеттишара обусловила некоторую неясность в вопросе границ в Центральной Азии.



Империя Цин считала район Или своей территорией, но фактически регион до 1881 г. контролировался русскими войсками. В 1878 г. в Санкт-Петербург был отправлена миссия Чун Хоу. Там было достигнуто решение, по которому Илийский край передавался Цинам. Однако Российская империя хотела за собой удержать район Музартского перевала и долины реки Текес для поселения жителей Илийского края, которые пожелают принять русское подданство. Это было закреплено в Ливадийских договоренностях.



Но богдыхан был недоволен этими условиями, а его генералитет готовился к войне за Илийский край. Цзо Цзунтан и другие генералы информировали двор, что русских войск меньше, чем цинских, и русский флот значительно меньше цинского. Империя Цин активно покупала оружие в Европе и США. К Или цинские власти подтянули 40-50 тыс. солдат. Русские власти решили отказался от Ливадийских договоренностей и отдать и долину Текеса, и Музартский перевал.



Несколько охладило пыл Цинов восстание 1879 г. в Хотане. Мусульмане перебили маньчжурско-китайский гарнизон города. Понадобилась карательная экспедиция для того, чтобы подавить восстание. Уйгуры продолжали партизанскую войну в 1878-1880 гг. Разбитые войсками Лю Цзюнтана, они ушли на территорию России. По Петербургскому договору 1881 г. Российская империя вернула район Или маньчжурской династии. Мусульманское население Илийского края панически покидало регион, опасаясь расправ со стороны Цзо Цзунтана. В пределы Российской империи переселилось 70 тыс. дунган, казахов, уйгуров [16; 48; 49, с.15; 50; 17, с. 44-48; 58, с. 27; 12, с. 209-216; 57, с. 82; 11, p. 159-178; 54, с. 185-186, 196].



*****



Кыргызы и уйгуры между великими государствами – В 19 веке кыргызы были аморфной конфедерацией племен, которая объединялась только в случае внешней угрозы



Ярослав Валентинович Пилипчук, Национальный педагогический университет им. М.П.Драгоманова, Киев, Украина



В китайских и монгольских документах кыргызы именовались бурутами. Русские называли их либо бурутами, либо дикокаменными кыргызами. В 1758-1759 гг. они принимали участие в борьбе белогорских ходжей против маньчжуров. Нужно сказать, что нападения войск Хан-Ходжи на кыргызов несколько оттолкнуло кыргызов от них. Кроме того, в 1754 г. кыргызские племена кыпчак, сарт калмак, кушчу поддерживали соперников белогорцев - черногорских ходжей. Между уйгурами и кыргызами были трения, однако в 1760 г. уйгуры и их ходжи получили укрытие у кыргызов. Империя Цин просила выступить кыргызов против уйгуров, но те этого так и не сделали.



В середине XVIII в. отдельные племена кыргызов формально приняли русское подданство. Причиной была цинская экспансия. Впрочем, отдельные кыргызские вожди формально подчинились и империи Цин. Маньчжуры, как и русские, не имели сколько-нибудь твердой власти над их кочевьями. Но фактически вожди (манапы) кыргызов оставались самостоятельными правителями. Кыргызское общество было архаичным и милитаризованным. Кыргызы были аморфной конфедерацией племен, которая объединялась только в случае внешней угрозы. Кыргызы были достаточно воинственными, чтобы отстоять свою независимость от джунгар и казахов.



При кокандских ханах Ирдане-беге и Нарбуте-бие Коканду покорялись кыргызы, которые жили в районе Ферганской долины у Андижана, Маргелана, Ферганы. Там они оказались ранее (в XVII в.), вынужденные переселится под давлением джунгар.



Южные кыргызы же вели борьбу с кокандскими ханами за независимость до 10-х гг. XVIII в. Кыргызов в этой борьбе возглавляли Мухаммед-Кули-бий, Арзымат-бий, Хаджи-бий, Нарбута-бий, Салтыке. В конце XVIII в. кокандский правитель Алим-хан начал усиливать свою власть. Он вел войны с Бухарским эмиратом, а в 1809 г. ему на смену пришел его брат Умар-хан. Он продолжил централизаторскую политику брата и реформировал войско. Кроме конницы в его войске была боеспособная пехота - сарбазы и артиллерия. Благодаря этому он бил войска кочевых соседей. В 1815 г. он занял Туркестан, а в 1819 г. завоевал земли казахов вокруг Туркестана, Чимкента, Сайрама и Аулие-Ата.



Его власть простиралась от подножий Тянь-Шаня до Аральского моря и озера Балхаш. Под его власть кроме казахов попали и кыргызы. Правда его власть над кыргызами во многом оставалась формальной. В 1822 г. престол занял хан Мадали. Он начал активное продвижение в кыргызские земли. В середине 20-х гг. XIX в. он вмешался в борьбу между племенами сарыбагыш и солто. Выступив на стороне последних, он построил в кыргызских владениях укрепление Пишпек в 1825 г. Кокандцы вмешивались в борьбу между племенами сарыбагыш и саяк, саяк и бугу, бугу и сарыбагыш.



Кыргызские манапы сами просили помощи кокандцев, желая обеспечить себе преимущество. На стороне кокандцев выступил вождь племени сарыбагыш Ниязбек (сын Эсенгула). Обращался к кокандцам и Медет-датка из племени саяк. Среди кыргызов была частой вражда между отдельными племенами и даже родами. Это обуславливалось взаимной барымтой. В 1832 г. на Нарыне кокандский военачальник Хаккули основал укрепление Куртка. Тогда же были воздвигнуты Каракол, Барскон, Конур-Улен на берегах Иссык-Куля. Впоследствии были построены укрепления Мерке в Чуйской долине, Чиназ в Чаткале, Бостон-Терек на Памире, Кетмень-Тюбе и Джумгал в одноименных долинах. Узбеки расселялись в кыргызских землях. Кыргызы стали подчинятся ташкентским, маргеланским, андижанским наместникам кокандского хана. Но постоянной администрации в кыргызских кочевьях у кокандцев не было. Кочевники приезжали к кокандским поселениям для торговли и покупки товаров. В первой четверти XIX в. кыргызы поддерживали активные контакты с русскими властями. Кыргызы умело лавировали между русскими и кокандцами, стараясь обеспечить себе большую самостоятельность [30, с. 277-278; 23; 29, с.55-60; 32, c. 151-160; 33, c.251-262; 31, с. 266-273; 21, c. 25-26; 28, c. 209-216; 8; 18; 19; 35, с. 83-102; 26, p. 119-120; 45, с. 24-39, 83-91; 27; 46, с. 23-25; 47].



В 1837 г. на кыргызские владения развернул наступление кокандский хан. Перед тем он направил посольство к османскому султану. Он просил прислать военных инструкторов, наделить Коканд главенствующим положением в регионе и обязать кыргызов и казахов подчинится Коканду. Получив одобрение турок, кокандцы начали наступление. Мадали убил мингбаши Хаккули и на его место поставил Араба. Однако тот в долине Жазы и Бычан был разбит кыргызами Тайлака. По китайским данным, кыргызы убили кокандского чиновника Кулчака. В 1838 г. на всекыргызском курултае Тайлак-батыра провозгласили ханом. Однако кокандцы через лекаря Кер-Акима отравили его. В 1839 г. скоропостижно скончался его сподвижник Чон-Медет. Кокандцы ликвидировали и Канай-батыра. В этой критической ситуации кыргызы выбрали своим ханом представителя племени сарыбагыш Ормона. Этой личности предстояло сыграть значительную роль в истории кыргызов.



В 1842 г. бухарцы Насруллаха и казахи Кенесары Касымулы одержали победу над кокандцами и убили Мадали-хана. После смерти хана, в 1842-1843 гг. кыргызы подняли восстание против кокандцев. Их поддержали правители Памира. Первым против Коканда выступило кыргызское племя бугу в районе Иссык-Куля. Их вскоре поддержали тянь-шанские, чуйские и алайские кыргызы. Кыргызы перестали платить зякет и под кокандским контролем остались только крепости и кокандские поселения в кыргызских землях.



Кыргызские манапы выдвинули претендентом на престом Ширали (двоюродного брата Алим-хана). Манап Сеид-Али-бек из кыргыз-кыпчаков и кыргызы Намангана оказали ему помощь и вскоре он занял Коканд.



Ибрагим-Хаял, который был бухарским ставленником, бежал. Однако бухарцы вскоре вернулись. Кыргыз-кыпчаки во главе с Мусулманкулом смогли отбросить их от столицы. Однако между самими кокандцами не было мира. Кокандская знать выдвинула против Ширали Шади, в ответ на это кыргыз-кыпчаки привели к власти Мусулманкула, который был реальным правителем, а Ширали был марионеткой. Это вызвало недовольство не только узбеков, но и многих кыргызских манапов, в том числе алайских кыргызов. В 1844 г. манап племени бугу Боромбай-батыр писал, что татары Файзулла Ногайулы и Мухаммед-Галим Тагирулы убедили его принять русское подданство. В 1845 г. кыргызы, кочевавшие у Оша, восстали. Мусулманкул лично отправился подавлять восстание и в это время в Коканде был убит Ширали. Ханом был провозглашен Мурад-бек (сын Алим-хана) из Шахрисябза. Однако Мусулманкул через неделю вернулся и сверг его. Ханом он сделал Худояра (сына Ширали). Восстание кыргызов в Оше было подавлено.



Русские весьма заинтересовались событиями, поскольку продвигали свои линии все ближе к Туркестану. Некоторое время их сдерживали в 30-40-х гг. казахи хана Кенесары Касымулы. Однако под давлением русских в 1845 г. во владения кыргызов вторгся последний казахский хан Кенесары Касымулы. Однако того не поддержали казахи Старшего жуза, которые были дружественны России. Казахский хан требовал от кыргызов подчинения и обещал помощь против Кокандского ханства. Он говорил, что пришел поднять кыргызов на борьбу против Коканда и не хочет враждовать с кыргызами. Он освободил из плена кыргызского Калча-бия, который прежде был у него в плену. Кыргызские манапы же ответили, что власть стоит отдать Ормон-хану как более старшему, и пусть Кенесары ему подчинится.



На общекыргызском курултае манапы племен сарыбагыш, черик, бугу, саяк, солто, саруу, кушчу приняли решение, что следует готовится к войне с казахами. Кроме того, во время смут в Коканде кыргызские земли стали фактически самостоятельными и терять независимость кыргызы не хотели. В глазах казахского Чингизида Ормон-хан был человеком черной кости, и Кенесары воспринял это как личное оскорбление.



Кыргызский хан же был настроен принять сторону П.Горчакова в конфликте сибирских властей с казахским ханом. Положение Кенесары осложнялось тем, что и казахи Среднего жуза решили окончательно подчинится русским. По русским данным, у Кенесары было 20 тыс. войска. Он взял кокандские крепости Ит-Кечуу и Мерке. В 1846 г. казахи Кенесары Касимулы напали на аулы кыргызов [39; 36; 37; 35, с. 102-111; 26, p. 120-121; 59; 47, с. 23-25; 46, с. 15].



C Кенесары попробовал договорится манап Джангарач, однако казахский хан не принял его предложений мира. Он разорил аулы рода тынай. Весной 1847 г. Кенесары начал решительное наступление. Тем временем Ормон собрал кыргызские войска и получил призыв от русских сибирских властей решительно действовать против казахов. У Кенесары к тому времени было уже 10 тыс. воинов, из которых у 1,5 тыс. были ружья, и при отряде было две пушки. В решающей битве при Май-Тюбе казахи были разбиты превосходящим в численности кыргызским войском (в источниках была цифра в 100 тыс., но куда более реально 40 тыс.). В плен попало 2 тыс. казахов и сам Кенесары. Кыргызы не спешили казнить Кенесары и продержали его у себя сорок дней перед тем как казнить.



Казахский Саурык-султан требовал от кыргызов уплаты куна (денежного возмещения) за смерть хана и грозил, что не отпустит Торегельды до этого. Однако кыргызы так и не заплатили ничего. Сибирские же власти наградили кыргызов медалями и дорогими одеждами. Об этом писали и сами кыргызы. Джантай из племени сарыбагыш хотел больше подарков и говорил русским что-де его стараниями уничтожено было 7 тыс. казахов. Русские указывали, что кыргызы могли выставить до 40 тыс. воинов. У одного племени бугу 10 тыс. кибиток. Тем временем Ормон-хан задумал стать ханом северокыргызских племен. Тогда в 1847 г. Мусулманкул стянул кокандские войска к Аулие-Ата. Напуганные этим, кыргызы обратились к русским, прося подданства. К русским отправили посольство манапы Ормон и Джантай. После поражения Кенесары у русских уже не было преград и они с 1847 г. начали колонизировать Семиречье.



Кыргызы реальной помощи не получили и в начале 50-х гг. XIX в. кокандцы восстановили власть над кыргызами. В 1853 г. в Коканде перебили кыргызов племени кыпчак. Это было организовано с ведома Худояра, чем этот хан вызвал враждебность со стороны кыргызов. Худояр опирался на поддержку со стороны узбеков. Также он принял беженцев-уйгуров после подавления маньчжурами восстания 1847 г. События в Коканде повлияли на кыргызов. Еще в 1852 г. Ормон и другие вожди северных кыргызов отказывались платить зякет. В 1852 г. Ормон просил русского подданства, а в 1853 г. с подобной просьбой обратились манапы племени бугу Боромбай и Балбай. По поводу принятия Ормона в подданство между генералами и сибирскими властями существует переписка. Военные рекомендовали принять племя сарыбагыш в русское подданство. Ормон и Уметалы писали самому царю Николаю I просьбы о принятии в подданство. Западносибирский губернатор хлопотал в 1852 г. о разрешении Ормону кочевать в бассейне Или за услуги, оказанные им русским.



В 1854 г. в битве с племенем бугу погиб Ормон-хан. Русские выдвинули войска к кокандским границам. Против Худояра бунтовали алайские кыргызы. Неспокойно было и на Тянь-Шане. В 1857 г. кыргызы снова восстали против Худояр-хана. На подавление восстания были брошены войска Мирзы-Ахмата и около Аулие-Ата кыргызы из племен солто и сарыбагыш были разбиты. Но под Пишпеком кыргызы нанесли поражение кокандцам и осадили их в крепости. Мирза-Ахмата выручил подход отрядов Малля-хана и Шадман- ходжи.



Худояр был вынужден оставить престол и на его место взошел Малля-хан. С казахами у кыргызов, несмотря на этническую близость, были непростые отношения издавна. Когда исчезла джунгарская угроза они перестали быть союзниками. В 1765 г. кыргызы вторглись в казахские кочевья, на что Аблай сделал ответный набег в 1766 г. В 1774 г. Абу-л-Фейз и Аблай совершили нападение на кыргызов. Кыргызы ответили на это набегом на казахские кочевья. В 1779 г. кыргызы снова воевали с казахами и им приходилось оборонятся.



В 1780 г. на общекыргызском курултае было принято решение о мире с казахами. Благодаря перемирию стала возможна демаркация границ казахских и кыргызских кочевий. Левый берег Или был кыргызским, а правый казахским.



В 1785 г. произошел новый конфликт. Что же касается потомков Кенесары, то Тайшык, Сыздык и Ахмет перешли на службу к кокандцам, с которыми враждовал их отец и от рук которых погиб их дядя. После того как Кокандское ханство стало вассалом Российской империи, они ушли к уйгурам. И только после того как империя Цин разгромила Йеттишар, они вернулись в казахские кочевья, принеся покаяние русским властям [39; 40; 36; 37; 35, с. 111-122; 26, p. 121; 34, с. 36-41; 23; 24, с. 189].



Многие земли кыргызов в начале 40-х гг. XIX в. подчинялись кокандскому хану и его уполномоченным. Андижанскому наместнику подчинялись кыргызы, кочевавшие на Тянь-Шане, на реке Нарын. Кыргызы Чуйской и Таласской, а также Иссык-Кульской долин подчинялись Ташкентскому наместничеству. Нужно сказать, что Российская империя начала активно менять границу в свою пользу. В 1843-1845 гг. казахи Старшего Жуза обратились за подданством к Российской империи, не имея сил противостоять кокандцам. В 1847 г. на реке Капал была построена одноименная крепость. С 1847 по 1854 гг. Семиречье колонизировалось русскими казаками. В 1854 г. было построено укрепление Верное на месте современного Алматы. В том же году из состава Омской области была выделена Семипалатинская область, в которую вошли земли между реками Иртыш и Аягуз. Подчинялась эта область западносибирскому генерал-губернаторству.



В 1867 г. Алатавский округ был переименован в Семиреченскую область с центром в городе Верный. Область подчинялась Туркестанскому генерал-губернатору. В 1851 г. велись переговоры относительно торговли с Китаем. Продвижение русских не прошло незамеченным кокандцами. В 1849 г. на реке Каскелен они соорудили крепость Таучубек и готовились к сооружению укрепления на реке Чирчик. Кокандцы натравили племя сарыбагыш на русских подданных из племени бугу и казахов султана Алия Адилеева. Вождь рода бугу Боромбай-батыр попросил Горчакова построить крепость в своих владениях. С позволения императора П.Горчаков приказал войскам перейти реку Или и почти сразу же был атакован лояльными Коканду кыргызами, однако нападение удалось отразить. В 1850 г. манапы Канджи-бек, Ширалин, Аджибай, Абул-гази попросили построить крепости и в их владениях.



Кокандцы естественно не желали так просто сдавать позиции. Около реки Каскелен русский отряд К.Гутковского был атакован отрядом Ак-Куллы и был вынужден отступить. Другой русский отряд под командованием Ф.Энгмана взял Каш-Курган и рассеял отряд Ак-Куллы. В 1851 г. русские уничтожили крепость Таучубек. Кокандский гарнизон, не принимая боя, отступил в Пишпек. В 1852 г. подданства русских попросил манап сарыбагыш Ормон-хан. Русские решили в 1853 г. принять его в свое подданство, но Ормон из-за угроз со стороны казахов Старшего жуза был вынужден откочевать назад в Кыргызстан.



Тем временем в Коканде пришел к власти хан Худояр, который готовил нападение на русских. В 1853 г. отряд И.Бларамберга разрушил кокандские крепости Кумыш-Курган, Чим-Курган, Каш-Курган. Кокандцам удалось отстоять Ак-Мечеть. В 1853 г. оренбургский губернатор В.Перовский подошел к Ак-Мечети и отбил попытки хивинцев помочь кокандцам. 27 июня Ак-Мечеть пала и вскоре была переименована в Форт-Перовский. В августе и декабре кокандцы попробовали отбить крепость, но русские отразили все штурмы.



В 1855 г. хан Худояр отправил к казахам Старшего Жуза письма с требованием переселяться в кокандские владения. К Пишпеку было выдвинуто 7 тыс. войска. Русские начали концентрировать войска на кокандской границе. Однако столкновение не состоялось, поскольку тогда началась война Коканда с Бухарой. В 1856 г. на южный берег Иссык-Куля прибыла русская экспедиция с Ч.Валихановым.



Продолжение следует Источник - История Кыргызстана и кыргызов

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597154580

Новости Казахстана

- Абай – духовный реформатор

- Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев направили телеграммы поздравления Александру Лукашенко по случаю его переизбрания на пост Президента Беларуси

- Указ Президента Республики Казахстан от 4 августа 2020 года №379

- Н.Нигматулин: Наследие Абая олицетворяет многовековую мудрость казахского народа

- Государственный секретарь Крымбек Кушербаев возложил цветы к памятнику Абая в Нур-Султане

- Нарушения в работе "Казахстан Темiр Жолы" носят политический характер - Ашимбаев

- Кадровые перестановки

- О готовности ко дню голосования на выборах депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, назначенных на 12 августа 2020 года

- Более 2 млн 250 тыс. казахстанцев получили единовременную выплату по потере дохода в период карантина

- Польшу настигла расплата за снос советских памятников, откуда не ждали