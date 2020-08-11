Снос в отсутствие хозяев. Как в Узбекистане расчищают место под курорт

17:14 11.08.2020

Владельцы дач под Ташкентом говорят, что их не уведомили о сносе.



Разгар лета, живописная местность под Ташкентом. Бульдозеры сравнивают с землей десятки частных дач в Бостанлыкском районе, расчищая территорию для государственного проекта по превращению местности в туристскую зону.



"О сносе нашей дачи мы узнали от позвонивших нам соседей [в селе Хумсон]. Когда мы приехали, стены уже были снесены, - рассказал 4 августа Узбекской редакции Азаттыка владелец дачного дома, говоривший на условиях анонимности, опасаясь преследования со стороны властей. - Там стояли две машины и один экскаватор, на месте работали около десяти человек. Они успели разрушить 40 процентов здания".



Владельцы дач в селах Хумсон и Худжакент утверждают, что власти не уведомляли их о сносе. Частные дачи сносят, пока хозяева в отъезде, говорят жители.



Несколько других владельцев дач в Бостанлыкском районе рассказали аналогичные истории. Однако чиновники настаивают на том, что закон не нарушен.



Местные власти заявляют, что у них есть судебные решения о сносе дач, построенных без разрешения. По данным властей, некоторые такие дачи расположены в опасной близости от опор высоковольтных линий электропередачи и ветрогенераторов.



"Все эти дачные участки построены незаконно. Даже если эти дачные участки будут снесены, их владельцы не получат никакой компенсации, потому что на руках у них не имеется документов", - сказал представитель администрации района. Он просил не указывать его имя, поскольку он не уполномочен разговаривать со СМИ.



Местные СМИ сообщили, что из 24 дач, попавших в зону сноса, лишь две признаны законными и только их владельцы вправе претендовать на компенсацию.



Некоторые владельцы дач и журналисты подвергают сомнению беспристрастность судей, которые недавно вынесли решения в пользу сноса. Но ничто не мешает правительству реализовать свой план.



"Два года назад кабинет министров издал постановление о сносе незаконных построек. Затем вышел указ президента", - говорит чиновник из районной администрации.



Он имеет в виду подписанный президентом Шавкатом Мирзияевым в 2017 году документ создании курорта - свободной туристской зоны "Чарвак" в Бостанлыкском районе Ташкентской области.



В 2018 году правительство объявило о планах построить современные гостиничные комплексы, рестораны, другую инфраструктуру и расширить дороги в этой местности в рамках многомиллионного проекта "Чарвак".



АМБИЦИИ ТАШКЕНТА, ЗА КОТОРЫЕ ПЛАТЯТ ПРОСТЫЕ ЖИТЕЛИ



Бостанлыкский район Ташкентской области славится своими живописными холмами, горными реками и богатой растительностью. Это популярное в летний сезон место отдыха ташкентцев, спасающихся от жары. В районе много гостиниц, есть водохранилище, куда приезжают в основном узбекистанцы.



Правительство центральноазиатской страны с населением около 30 миллионов человек хочет превратить этот район в потенциально прибыльный туристский центр с целью привлечь гостей из-за рубежа.



Многие местные жители считают, что им приходится расплачиваться за амбициозные проекты Ташкента.



В 2018 году неожиданно были снесены десятки домов за пределами столицы, когда власти расширили дорогу, которая стала частью так называемой президентской трассы, по которой ездят Мирзияев и его окружение.



Власти в то время заявили, что владельцам выделили компенсации и предоставили новые дома.



Но некоторые жаловались, что им даже не дали времени на то, чтобы вывезти мебель, в то время как другие заявили, что компенсация не покрывает стоимости изъятых домов.



КАКОВА РОЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДА?



В июле власти организовали для местных журналистов "пресс-тур" на место "незаконно построенных" дач в Бостанлыкском районе, чтобы изложить правительственную версию этой истории.



Среди официальных лиц, принявших участие в поездке, был заместитель председателя Верховного суда Холмумин Едгоров. Он пытался убедить журналистов в том, что снос дач - абсолютно законный шаг.



Его комментарии вызвали негативную реакцию со стороны депутата Расула Кушербаева, который усомнился в беспристрастности Верховного суда. Кушербаев назвал "странным" тот факт, что заместитель председателя Верховного суда, теоретически независимого органа, пытался оправдать неоднозначные действия чиновников.



Местные СМИ процитировали депутата: "Разве это не похоже на то, что судебная власть выступает в роли адвоката исполнительной власти и безоговорочно выполняет ее поручения?"



Между тем многие дачники в Хумсоне не готовы лишиться своей собственности.



"Моя мама встала перед экскаватором, чтобы воспрепятствовать сносу, - рассказал Узбекской редакции Азаттыка хозяин частично снесенной дачи. - Рабочие тихо уехали. С тех пор никто из них не появлялся".



Остается неясным, собираются ли владельцы дач обжаловать решения суда, которые позволяют чиновникам сровнять с землей оставшиеся дачи.



Автор - Фарангиз Наджибулла. Написано на основе репортажа корреспондента узбекской редакции Азаттыка Мехрибон Бекиевой.