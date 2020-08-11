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Снос в отсутствие хозяев. Как в Узбекистане расчищают место под курорт
17:14 11.08.2020

Владельцы дач под Ташкентом говорят, что их не уведомили о сносе.

Разгар лета, живописная местность под Ташкентом. Бульдозеры сравнивают с землей десятки частных дач в Бостанлыкском районе, расчищая территорию для государственного проекта по превращению местности в туристскую зону.

"О сносе нашей дачи мы узнали от позвонивших нам соседей [в селе Хумсон]. Когда мы приехали, стены уже были снесены, - рассказал 4 августа Узбекской редакции Азаттыка владелец дачного дома, говоривший на условиях анонимности, опасаясь преследования со стороны властей. - Там стояли две машины и один экскаватор, на месте работали около десяти человек. Они успели разрушить 40 процентов здания".

Владельцы дач в селах Хумсон и Худжакент утверждают, что власти не уведомляли их о сносе. Частные дачи сносят, пока хозяева в отъезде, говорят жители.

Несколько других владельцев дач в Бостанлыкском районе рассказали аналогичные истории. Однако чиновники настаивают на том, что закон не нарушен.

Местные власти заявляют, что у них есть судебные решения о сносе дач, построенных без разрешения. По данным властей, некоторые такие дачи расположены в опасной близости от опор высоковольтных линий электропередачи и ветрогенераторов.

"Все эти дачные участки построены незаконно. Даже если эти дачные участки будут снесены, их владельцы не получат никакой компенсации, потому что на руках у них не имеется документов", - сказал представитель администрации района. Он просил не указывать его имя, поскольку он не уполномочен разговаривать со СМИ.

Местные СМИ сообщили, что из 24 дач, попавших в зону сноса, лишь две признаны законными и только их владельцы вправе претендовать на компенсацию.

Некоторые владельцы дач и журналисты подвергают сомнению беспристрастность судей, которые недавно вынесли решения в пользу сноса. Но ничто не мешает правительству реализовать свой план.

"Два года назад кабинет министров издал постановление о сносе незаконных построек. Затем вышел указ президента", - говорит чиновник из районной администрации.

Он имеет в виду подписанный президентом Шавкатом Мирзияевым в 2017 году документ создании курорта - свободной туристской зоны "Чарвак" в Бостанлыкском районе Ташкентской области.

В 2018 году правительство объявило о планах построить современные гостиничные комплексы, рестораны, другую инфраструктуру и расширить дороги в этой местности в рамках многомиллионного проекта "Чарвак".

АМБИЦИИ ТАШКЕНТА, ЗА КОТОРЫЕ ПЛАТЯТ ПРОСТЫЕ ЖИТЕЛИ

Бостанлыкский район Ташкентской области славится своими живописными холмами, горными реками и богатой растительностью. Это популярное в летний сезон место отдыха ташкентцев, спасающихся от жары. В районе много гостиниц, есть водохранилище, куда приезжают в основном узбекистанцы.

Правительство центральноазиатской страны с населением около 30 миллионов человек хочет превратить этот район в потенциально прибыльный туристский центр с целью привлечь гостей из-за рубежа.

Многие местные жители считают, что им приходится расплачиваться за амбициозные проекты Ташкента.

В 2018 году неожиданно были снесены десятки домов за пределами столицы, когда власти расширили дорогу, которая стала частью так называемой президентской трассы, по которой ездят Мирзияев и его окружение.

Власти в то время заявили, что владельцам выделили компенсации и предоставили новые дома.

Но некоторые жаловались, что им даже не дали времени на то, чтобы вывезти мебель, в то время как другие заявили, что компенсация не покрывает стоимости изъятых домов.

КАКОВА РОЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДА?

В июле власти организовали для местных журналистов "пресс-тур" на место "незаконно построенных" дач в Бостанлыкском районе, чтобы изложить правительственную версию этой истории.

Среди официальных лиц, принявших участие в поездке, был заместитель председателя Верховного суда Холмумин Едгоров. Он пытался убедить журналистов в том, что снос дач - абсолютно законный шаг.

Его комментарии вызвали негативную реакцию со стороны депутата Расула Кушербаева, который усомнился в беспристрастности Верховного суда. Кушербаев назвал "странным" тот факт, что заместитель председателя Верховного суда, теоретически независимого органа, пытался оправдать неоднозначные действия чиновников.

Местные СМИ процитировали депутата: "Разве это не похоже на то, что судебная власть выступает в роли адвоката исполнительной власти и безоговорочно выполняет ее поручения?"

Между тем многие дачники в Хумсоне не готовы лишиться своей собственности.

"Моя мама встала перед экскаватором, чтобы воспрепятствовать сносу, - рассказал Узбекской редакции Азаттыка хозяин частично снесенной дачи. - Рабочие тихо уехали. С тех пор никто из них не появлялся".

Остается неясным, собираются ли владельцы дач обжаловать решения суда, которые позволяют чиновникам сровнять с землей оставшиеся дачи.

Автор - Фарангиз Наджибулла. Написано на основе репортажа корреспондента узбекской редакции Азаттыка Мехрибон Бекиевой.

Источник - Радио Озоди
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597155240
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