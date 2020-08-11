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Печальная судьба Сарайчика: о том, как донские казаки уничтожили столицу Большой Ногайской Орды
17:16 11.08.2020

Одним из древних городов Золотой Орды был Сарайчик или Малый Дворец. Он возник на правом берегу реки Урал. Город находился на Великом шелковом пути, соединявшем Европу с Китаем через Поволжье и Хорезм. Во второй половине 13 в. он уже был столицей левого крыла Золотой Орды Улус Шибана. Затем Сарайчик долгое время пребывал столицей Мангытского Юрта или Ногайской Орды, которая располагалась между Волгой и Уралом.

Великий город Сарайчик

Надо заметить, что Сарайчик, несмотря на его смешное для русского уха название, был когда-то одним из самых крупных городов Золотой Орды. Через него постоянно шли транзитные купеческие караваны. Их обслуживанием занимались тысячи людей. В городе имелся водопровод и канализация, процветала металлургия и другие ремесла. В пригородах выращивали арбузы и дыни, занимались огородничеством и рыболовством. По словам арабского путешественника Ибн Баттуты, Сарайчик в 1334 г. имел паромную переправу наподобие багдадской и множество фешенебельных мест для отдыха, поскольку считался излюбленным местом времяпрепровождения монгольской знати, которая приезжала сюда расслабиться со всей Орды.

Непоправимый удар по цветущему городу нанес в 1395 г. завоеватель Тамерлан. В последующие десятилетия Сарайчик возобновился на новом месте. К концу 15 в. он снова стал крупным пунктом местной и международной торговли, а также административным центром сначала всей Ногайской Орды, а после ее разделения на Большую и Малую орды - главным городом Большой Ногайской Орды.

Важная разница между Большими и Малыми Ногаями

У нас принято считать всех ногайцев без разбора степными разбойниками. Однако это не совсем правильная позиция. Большие Ногаи находились за правым берегом Волги, который тщательно охранялся русскими крепостями, такими как Лаишев, Тетюшев, Самара, Царицын и Саратов. Уже одно это делало заволжских ногайцев безопасными. Кроме того, Большие Ногаи ежегодно поставляли в Москву многотысячные табуны лошадей, и воевать с "московитом" им было несподручно. В ногайский Сарайчик постоянно наведывались великие русские послы, и отношения между странами были ровные. Основную угрозу для русских окраин составляли улусы Малых Ногаев, а также татары Крымского ханства, с которым они практически слились.

Прелести соседства с московским пограничьем

Однако после завоевания Россией Казани и Астрахани ситуация изменилась. Нижнее Поволжье на некоторое время стало центром речного пиратства и настоящим разбойничьим гнездом. В начале 1580-х гг. на Волге стали часто появляться разрозненные казачьи отряды. В 1581 г. они завладели столицей Ногайской Орды и подвергли ее тотальному погрому. Казаки завладели городом, убили всех жителей, разрушили ногайское кладбище и предали Сарайчик огню.

Донские казаки действовали самовольно, но документы не сохранили сведений, чтобы их за это кто-то наказал. Большая Ногайская Орда была ослаблена. Вскоре на нее обрушился страшный голод, и большинство населения вымерло. В 1600 г. царь Борис Годунов объявил о подчинении Большой Ногайской Орды Московскому царству. В качестве московской колонии Большие Ногаи просуществовали всего 34 года., затем на них напали калмыки. Остатки заволжские ногайцев переселились на правый берег Волги и слились с татарами Малой Ногайской Орды.

Источник - ИстПросвет
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