Дильраба Дилмурат - уйгурка покорившая Китай

17:20 11.08.2020

Актриса из Синьцзяна ставшая всенародной китайской звездой



Дильраба Дилмурат - уйгурка ставшая китайской звездой.



Она родом из китайского СУАР, где проживают уйгуры, казахи, русские и прочие малые народности Китая вместе с китайцами.



Благодаря своей природной красоте и отличию от китаянок, Дильрабе удалось за короткое время стать известной среди китайцев.



Однако следует отметить, играет она в основном китаянок, так как говорит на китайском хорошо, благодаря новой программе образования для малых народностей.



Представители малых народов постепенно уходят в развлекательную сферу, кто в туризм, кто в кино и блогинг.



Их отличительной чертой и изюминкой является внешность не похожая на традиционных китайцев, на которую приятно смотреть китайскому телезрителю.



