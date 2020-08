Укрепили веру: в Индии заложили самый большой храм бога Рамы

17:31 11.08.2020

Строительство началось на спорной площадке, где до атаки радикалов в 1992 году была мечеть



Кирилл Сенин



Знаковое событие и даже "поворотный момент" в истории Индии - так СМИ и специалисты расценили начало сооружения храма бога-героя Рамы в древнем городе Айодхья. В церемонии закладки первого символического камня - а на деле 40-килограммового блока из чистого серебра - поучаствовал премьер Нарендра Моди. История "строительной площадки" непроста - в свое время там находилась мечеть Бабура, в 1992 году разрушенная разъяренными индуистами. О значении будущего храма Места Рождения Рамы в политической жизни секулярного в основном только на бумаге государства - в материале "Известий".



"Храм Рамы будет современным символом нашей древней культуры, примером нашего патриотического рвения, олицетворением силы воли наших граждан. Этот храм объединит страну". Такими словами индийский премьер-министр Нарендра Моди поздравил десятки священнослужителей и чиновников, которые собрались 5 августа в древнем городе Айодхья в штате Уттар-Прадеш по поводу, которого индуисты страны ждали несколько столетий. С участием главы правительства там был дан официальный старт началу строительства храма Места рождения Рамы, главного героя индийской эпической драмы "Рамаяна", который считается земным воплощением божества Вишну.



По словам Моди, некоторые из собравшихся вряд ли смогут даже поверить в то, что являются свидетелями этого события. Премьер лично поучаствовал в закладке символического первого камня - его роль выполнял 40-килограммовый блок из чистого серебра.



Согласно проекту, храм будет увенчан шикхарой - башней над главной святыней - высотой порядка 50 м. Кроме того, позднее предполагается установить и статую Рамы - возможно, самую высокую в мире.



Борьба за святыню



Начало строительства индуистского храма в Айодхье - финал межконфессиональной драмы, которая длилась на протяжении нескольких столетий. В XVI веке императором династии Великих Моголов Бабуром там была сооружена мечеть, получившая его имя (другие варианты названия - мечеть Бабри или мечеть Джанмастан). При этом, согласно индуистской легенде, именно там 900 тыс. лет назад был рожден бог Рама и там же находился его храм, который мусульмане уничтожили.



Укрепили веру: в Индии заложили самый большой храм бога РамыФото: Global Look Press



В конце ХХ века стало окончательно понятно, что конфликт вокруг Айодхьи носит не только религиозный, но и политический характер. В 1980-х индуисты-радикалы начали требовать сноса мечети. В декабре 1992 года радикальные индуисты, в том числе видные члены партии националистической партии "Бхаратия джаната парти" (BJP), разрушили мусульманскую святыню.



Уничтожение мечети подлило масла в огонь межконфессиональной напряженности. Конфликт вокруг храма стал причиной Гуджаратского погрома: в феврале-марте 2002 года в штате Гуджарат индуисты, разъяренные гибелью десятков паломников в сгоревшем поезде, атаковали мусульманские кварталы в Ахмадабаде и других населенных пунктах. Жертвами погрома стали не менее 2 тыс. мусульман. Главным министром штата в то время, кстати, был Нарендра Моди.



Перед выборами 2014 года строительство индуистского храма на месте мечети Бабура было одним из ключевых обещаний BJP. По результатам голосования партия возглавила победивший альянс, а Моди был избран премьером.



Юридические разбирательства о принадлежности культового участка в Айодхье шли несколько десятилетий. Управление археологических исследований Индии на основании сделанных на месте раскопок определило, что под разрушенной мечетью находятся остатки здания "не исламского характера". В итоге в ноябре 2019 года Верховный суд республики постановил передать спорную территорию индуистам, а мусульманам для постройки новой мечети отвели альтернативный участок в Айодхье.



Разобщение ради единства?



Какие шаги мусульмане предпримут в ответ на начало строительства храма Рамы, пока предсказать непросто. В любом случае, как отмечает CNN, решение Верховного суда "было воспринято как удар по интересам мусульманского меньшинства в Индии, численность которого оценивается в 200 млн человек; после того как BJP явно поддержала индуистскую националистическую политику, многие из них обвиняют правительство в том, что к ним относятся как к гражданам второго сорта". После оглашения вердикта ВС Асадуддин Оваиси, президент мусульманской партии AIMIM, заявил о том, что решение суда олицетворяет собой "победу веры над фактами", которую BJP использует для достижения своих "губительных целей".



Слова премьера Моди об объединяющей нацию роли храма Рамы выглядят верными лишь в той части, которая касается индуистского большинства жителей республики. Между тем в Индии живут и мусульмане, и христиане, а также сикхи, буддисты и джайнисты.



Разделение церкви и государства прописано в конституции страны, однако по сути эта норма существует лишь де-юре. Это наглядно подтверждают, например, высказывания главы индийского МВД Гангапурама Кишана Редди. В колонке для The Indian Express чиновник заявил, что начало строительства храма "символизирует смерть ложного секуляризма". "Пусть возвращение бога Рамы в Айодхью принесет свет всем, а особенно - тем неискушенным душам, которые упиваются созданием баек и препятствий, мешающих религии осуществлять свои законные права". Впрочем, по накалу страстей министру далеко до функционера BJP из штата Телангана Т. Раджа Сингха - несколько лет назад он призывал обезглавливать тех, кто будет выступать против строительства в Айодхье храма Рамы.



По оценке Times of India, в сложившейся ситуации одна из главных задач для BJP - "поощрять и активизировать сигналы к примирению" различных религиозных групп. Следует "оставить в прошлом другие споры между общинами", поскольку сейчас Индия оказалась на перепутье и стране "надо приложить всю энергию для развития и экономического прогресса, а не расточать силы в бессмысленной борьбе за идентичность", пишет газета в редакционной статье.



До и после



"Историю Индии теперь можно разделить на две части - до и после храма. Это поворотный момент", - полагает известный индийский политолог Нандан Унникришнан из делийского исследовательского фонда Observer. Как отмечает ТАСС, дело не только в начале строительства значимого религиозного объекта. "Главное, что религиозный вопрос оказался возведенным в ранг политики, причем на высшем уровне, - пишет агентство. - Строго говоря, закладывать камень стоило брахманам, религиозным лидерам, а это сделал премьер. Нарендра Моди лично дал понять, что строительство храма Места Рождения Рамы - государственное дело".



Примечательно, что закладка храма была произведена ровно через один год после того, как Моди неожиданно объявил об отмене конституционной нормы, наделявшей штат Джамму и Кашмир некоторыми правами на автономию. В результате, как отмечает CNN, Нью-Дели "получил дополнительный контроль над делами преимущественно мусульманского штата, а в и без того неспокойном регионе начались беспорядки: туда были дополнительно введены десятки тысяч солдат, а жителям устроили коммуникационный блэкаут, введя ограничения на доступ к интернету, ограничив передвижение и поставив блокпосты на дорогах".



"Мусульман можно спокойно игнорировать"



В свою очередь, колумнист Bloomberg Михир Шарма напоминает, что "две выразительные победы Моди на выборах, как считают националисты, доказали Индии, что мнение живущих в стране мусульман может быть спокойно проигнорировано". По оценке автора, церемония в Айодхье стала свидетельством "трансформации Индии из секулярно-националистической республики в этнонационалистическое государство". "Двадцать, даже десять лет назад в прессе и в обществе начались бы вопли по поводу той руководящей роли, которую премьер-министр сыграл в подобном религиозно-политическом представлении", - пишет Шарма, добавляя, что сейчас "индуистский национализм настолько захватил саму душу Индии, что телеведущие предавались религиозным песнопениям, а первые полосы газет больше напоминали религиозные календари".



По оценке старшего научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексея Куприянова, после официального начала сооружения индуистского храма в Айодхье волнения среди мусульман возможны, однако каких-то мощных протестов, скорее всего, не будет. "Мусульмане, которые и так не особенно поддерживают Моди, на следующих выборах будут голосовать за него еще меньше, - полагает эксперт. - Но ничего опасного в этом премьер для себя не видит, поскольку большинство населения Индии - это индуисты. Дав старт строительству, Моди получает больше голосов, чем теряет".



В Индии "всегда было очень специфическое понимание светского государства", это "совершенно не секулярная по европейской модели" страна, отмечает специалист. Показательным в этом плане является, например, отсутствие в стране единого гражданского кодекса. "Когда создали страну, получилось, что каждая из религий жила по собственному закону. То есть не было, например, единого брачного права, а было отдельное брачное право для индуистов, отдельное для мусульман и отдельное для христиан - в зависимости от их религиозных обычаев", - напомнил индолог.



Завершение спора по Айодхье - это "очередной шаг в процессе, который никогда и не прекращался, а полвека назад стал особенно заметным". Сейчас это "попытка Моди создать национальное в его понимании государство, которое отнюдь не обязательно должно быть секулярным", говорит Куприянов. Политика премьера, по его словам, - это новые шаги по "превращению Индии из конгломерата народов с массой разных языков и религий в государство, которое держится на индуистском большинстве".