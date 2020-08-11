Скончалась зампред Совмина - министр иностранных дел Киргизской ССР (в 1980-86 гг.) Жамал Ташибекова

20:49 11.08.2020

11 августа 2020, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Скончалась экс-министр иностранных дел Жамал Ташибекова



Фото Sputnik. Экс-глава МИД советского периода Жамал Ташибекова



В результате тяжелой болезни на 83-м году жизни скончалась бывший министр иностранных дел Жамал Ташибекова.



С 1980 по 1986 год она трудилась заместителем председателя Совета министров, одновременно являясь главой МИД.



Жамал Ташибекова сыграла ключевую роль в установлении дружественных отношений между СССР и Китайской Народной Республикой.



В ее активе также должности заместителя председателя Фрунзенского горисполкома, председателя президиума Кыргызского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами.



Еще она возглавляла Госкомиссию по делам семьи, женщин и молодежи при правительстве, Федерацию женских организаций и была главой дирекции Дома дружбы Министерства культуры и туризма.