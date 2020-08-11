 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 11.08.2020
21:02  18-летний Чемпион Азии по греплингу казах Есенбек Сигуатов застрелен в драке в Атырау
20:57  Центром "Черного" восстания в Штатах становится Чикаго
20:49  Скончалась зампред Совмина - министр иностранных дел Киргизской ССР (в 1980-86 гг.) Жамал Ташибекова
17:31  Укрепили веру: в Индии заложили самый большой храм бога Рамы
17:20  Дильраба Дилмурат - уйгурка покорившая Китай
17:16  Печальная судьба Сарайчика: о том, как донские казаки уничтожили столицу Большой Ногайской Орды
17:14  Снос в отсутствие хозяев. Как в Узбекистане расчищают место под курорт

17:03  Кыргызы и уйгуры между великими государствами. Ч.1,2,3, - Я.Пилипчук
16:53  Казахи скупили кочкоров-рекордсменов в Кыргызстане
13:58  Казахстан скрутил фигу узбекской сливе
13:54  Дочь Путина сделала прививку от коронавируса. В попу...лярный пример
13:48  Новый парк в Бишкеке получит имя погибшей в борьбе с КОВИ-эпидемией студентки Адинай Мырзабековой
13:00  Сынуля экс-МИД Киргизии Джекшенкулова (осужденного за соучастие в убийстве) назначен завом международным отделом мэрии Бишкека
11:56  Досрочное назначение очередных выборов президента Таджикистана - незаконно, - глава Соцдемпартии Зоиров
11:45  Турция установила новые правила въезда в страну
11:42  Россия еще столкнется с США за арабскую нефть, - М.Рощин
11:02  Высший судейский совет Узбекистана возглавил матерый Холмумин Едгоров
10:21  Поднебесная цифирь. КНР - страна-трансформер, - Ольга Четверикова
09:11  В Киргизии стартует абитур-проект "Учись в России!"
09:08  В Бишкеке на митинг протеста вышли даже "Члены общества слепых и глухих". Требуют ответа от немых
09:04  Взорвут ли Статую Свободы? И начнется ли гражданская война в США? - В.Овчинский
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Центром "Черного" восстания в Штатах становится Чикаго
20:57 11.08.2020

Центром волнений в Штатах становится Чикаго

Из-за ложного сообщения об убийстве чернокожего начались беспорядки в одном из крупнейших городов Америки
Данила Моисеев

Чикагским полицейским приходится дежурить на перекрестках около популярных торговых центров.
В Чикаго после ложных сообщений об убийстве полицейскими несовершеннолетнего афроамериканца тысячи человек пришли в престижный район города. Были предприняты попытки разграбить там дорогие бутики. Однако стражи порядка сработали оперативно, задержали более 100 человек и предотвратили масштабный погром. После этого движение BlackLivesMatter (BLM) обвинило мэра города Лори Лайтфут в том, что она предвзято заняла сторону полицейских.

Как сообщил прессе глава Чикагского полицейского управления Дуг Браун, началось все с того, что в воскресенье 20-летний афроамериканец с четырьмя судимостями открыл стрельбу по полицейским. Те ответили. Афроамериканец получил огнестрельное ранение и был задержан. Затем в социальных сетях появилась информация о том, что полицейскими якобы был убит 15-летний чернокожий житель, а вместе с ней и призывы к мести посредством разграбления магазинов в престижном районе города. Браун считает, что речь о политике не идет – налицо криминальные мотивы.

В итоге магазин Dior был разграблен полностью, также серьезно пострадали торговые точки Louis Vuitton, Coach и Yves Saint Laurent, заявил представитель Ассоциации Magnificent Mile Адам Скаф. Он добавил, что неделю назад владельцы бутиков беседовали с местными властями о необходимости усиления мер безопасности после убийства известного рэпера FBK Duck в этом районе. В последний раз такие масштабы грабежей были только в июне.

Чтобы не допустить разрастания беспорядков, в городе были разведены мосты. Более 100 участников нападения на магазины были задержаны, трое были ранены полицейскими, 13 стражей порядка пострадали. Был введен комендантский час, как это уже происходило в мае и июне.

Лайтфут, кстати, сама являющаяся афроамериканкой, прямо заявила, что участники акции – это преступники, причем даже не из самых бедных и нуждающихся семей, и пообещала, что полиция доберется до правонарушителей, большинству из которых едва исполнилось 20 лет. Однако в чикагском отделении BLM обвинили мэра в предвзятости, встали на защиту рецидивиста, стрелявшего в полицейских и попытавшегося скрыться, пишет Chicago Tribune. Более того, в BLM считают, что Лайтфут должна была критиковать полицейских, стреляющих в чернокожих американцев, вместо того чтобы направлять их на задержание мародеров. Также в BLM отметили, что бедные районы города лишают инвестиций, в то время как богатые тщательно охраняют.

Стоит отметить, что в Иллинойсе и до событий ночи было неспокойно, правда, причина была не антропогенная. Неподалеку от Чикаго прошел ураган. Ветер, достигающий скорости 147 км/ч, сорвал крыши с нескольких зданий в пригородах и вырвал с корнями старые деревья, передает USA Today. Ко вторнику многие дома до сих пор оставались без электроснабжения.

"Грабежи и мародерства – это действительно довольно подлая история, когда эпизодами возможного полицейского произвола пользуются в качестве прикрытия для преступлений. Причем сами мародеры и грабители обычно с протестующими BLM не связаны. Что же касается именно протестов, то в ряде случаев полномочия в отношении афроамериканцев могут быть превышены. Но в стране, где во многих штатах разрешено ношение оружия, это объяснимо: полицейский, выходя на работу, понимает, что против него сегодня вполне могут применить оружие, и в случае неповиновения закон разрешает ему действовать жестко", – говорит руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков.

Вместе с тем эксперт в разговоре с "НГ" сказал, что участников массовых грабежей зачастую не трогают во избежание эскалации волнений в и так непростой для Соединенных Штатов период. "Совпало сразу несколько факторов: коронавирус, вызванная им безработица и ажиотаж перед ноябрьскими выборами, на которых, кстати, избирается не только президент, но и Палата представителей, а также треть Сената. Плюс сказались ошибки президента. Не Трамп был причиной сложной ситуации в обществе, но именно он рядом заявлений и неудачами в борьбе с COVID-19 раскачал эту лодку", – рассуждает Шариков.

Говоря о взаимоотношениях мэров с протестующими американцами, эксперт подчеркнул, что обычно ключевые решения принимают не столько градоначальники, сколько губернаторы.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597168620
Новости Казахстана
- Абай – духовный реформатор
- Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев направили телеграммы поздравления Александру Лукашенко по случаю его переизбрания на пост Президента Беларуси
- Указ Президента Республики Казахстан от 4 августа 2020 года №379
- Н.Нигматулин: Наследие Абая олицетворяет многовековую мудрость казахского народа
- Государственный секретарь Крымбек Кушербаев возложил цветы к памятнику Абая в Нур-Султане
- Нарушения в работе "Казахстан Темiр Жолы" носят политический характер - Ашимбаев
- Кадровые перестановки
- О готовности ко дню голосования на выборах депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, назначенных на 12 августа 2020 года
- Более 2 млн 250 тыс. казахстанцев получили единовременную выплату по потере дохода в период карантина
- Польшу настигла расплата за снос советских памятников, откуда не ждали
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  