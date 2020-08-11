Центром "Черного" восстания в Штатах становится Чикаго

20:57 11.08.2020

Центром волнений в Штатах становится Чикаго



Из-за ложного сообщения об убийстве чернокожего начались беспорядки в одном из крупнейших городов Америки

Данила Моисеев



Чикагским полицейским приходится дежурить на перекрестках около популярных торговых центров.

В Чикаго после ложных сообщений об убийстве полицейскими несовершеннолетнего афроамериканца тысячи человек пришли в престижный район города. Были предприняты попытки разграбить там дорогие бутики. Однако стражи порядка сработали оперативно, задержали более 100 человек и предотвратили масштабный погром. После этого движение BlackLivesMatter (BLM) обвинило мэра города Лори Лайтфут в том, что она предвзято заняла сторону полицейских.



Как сообщил прессе глава Чикагского полицейского управления Дуг Браун, началось все с того, что в воскресенье 20-летний афроамериканец с четырьмя судимостями открыл стрельбу по полицейским. Те ответили. Афроамериканец получил огнестрельное ранение и был задержан. Затем в социальных сетях появилась информация о том, что полицейскими якобы был убит 15-летний чернокожий житель, а вместе с ней и призывы к мести посредством разграбления магазинов в престижном районе города. Браун считает, что речь о политике не идет – налицо криминальные мотивы.



В итоге магазин Dior был разграблен полностью, также серьезно пострадали торговые точки Louis Vuitton, Coach и Yves Saint Laurent, заявил представитель Ассоциации Magnificent Mile Адам Скаф. Он добавил, что неделю назад владельцы бутиков беседовали с местными властями о необходимости усиления мер безопасности после убийства известного рэпера FBK Duck в этом районе. В последний раз такие масштабы грабежей были только в июне.



Чтобы не допустить разрастания беспорядков, в городе были разведены мосты. Более 100 участников нападения на магазины были задержаны, трое были ранены полицейскими, 13 стражей порядка пострадали. Был введен комендантский час, как это уже происходило в мае и июне.



Лайтфут, кстати, сама являющаяся афроамериканкой, прямо заявила, что участники акции – это преступники, причем даже не из самых бедных и нуждающихся семей, и пообещала, что полиция доберется до правонарушителей, большинству из которых едва исполнилось 20 лет. Однако в чикагском отделении BLM обвинили мэра в предвзятости, встали на защиту рецидивиста, стрелявшего в полицейских и попытавшегося скрыться, пишет Chicago Tribune. Более того, в BLM считают, что Лайтфут должна была критиковать полицейских, стреляющих в чернокожих американцев, вместо того чтобы направлять их на задержание мародеров. Также в BLM отметили, что бедные районы города лишают инвестиций, в то время как богатые тщательно охраняют.



Стоит отметить, что в Иллинойсе и до событий ночи было неспокойно, правда, причина была не антропогенная. Неподалеку от Чикаго прошел ураган. Ветер, достигающий скорости 147 км/ч, сорвал крыши с нескольких зданий в пригородах и вырвал с корнями старые деревья, передает USA Today. Ко вторнику многие дома до сих пор оставались без электроснабжения.



"Грабежи и мародерства – это действительно довольно подлая история, когда эпизодами возможного полицейского произвола пользуются в качестве прикрытия для преступлений. Причем сами мародеры и грабители обычно с протестующими BLM не связаны. Что же касается именно протестов, то в ряде случаев полномочия в отношении афроамериканцев могут быть превышены. Но в стране, где во многих штатах разрешено ношение оружия, это объяснимо: полицейский, выходя на работу, понимает, что против него сегодня вполне могут применить оружие, и в случае неповиновения закон разрешает ему действовать жестко", – говорит руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков.



Вместе с тем эксперт в разговоре с "НГ" сказал, что участников массовых грабежей зачастую не трогают во избежание эскалации волнений в и так непростой для Соединенных Штатов период. "Совпало сразу несколько факторов: коронавирус, вызванная им безработица и ажиотаж перед ноябрьскими выборами, на которых, кстати, избирается не только президент, но и Палата представителей, а также треть Сената. Плюс сказались ошибки президента. Не Трамп был причиной сложной ситуации в обществе, но именно он рядом заявлений и неудачами в борьбе с COVID-19 раскачал эту лодку", – рассуждает Шариков.



Говоря о взаимоотношениях мэров с протестующими американцами, эксперт подчеркнул, что обычно ключевые решения принимают не столько градоначальники, сколько губернаторы.