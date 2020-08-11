18-летний Чемпион Азии по греплингу казах Есенбек Сигуатов застрелен в драке в Атырау

21:02 11.08.2020

18-летний чемпион Азии по грепплингу убит выстрелом в сердце в Атырау



В Атырау убит известный спортсмен, чемпион Азии по грепплингу Есенбек Сигуатов, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".



По информации атырауского издания, молодой спортсмен погиб в ночь на 9 августа в ходе драки между несколькими парнями из пригородных сел Дамба и Курмангазы.



Сигуатов скончался на месте от огнестрельного ранения в сердце. Неделю назад ему исполнилось 18 лет.



В Департаменте полиции Атырауской области сообщили, что подозреваемый в совершении преступления установлен и задержан по горячим следам.



"Он водворен в изолятор временного содержания. Назначены соответствующие экспертизы, по данному факту ведется досудебное расследование по статье 99 УК РК (убийство)", - прокомментировало ведомство.



Атырау