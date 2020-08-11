"Северный поток – 2" угрожают заморозить, - "НГ"

00:10 12.08.2020

Европейские партнеры "Газпрома" полагают, что давление на проект будет усиливаться

Ольга Соловьева



11.08.2020



Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" волнует умы американских законотворцев.

Европейские партнеры "Газпрома" по проекту "Северный поток – 2" (СП-2) теперь не исключают, что газопровод так и не будет построен. На что российские чиновники отвечают, что газопровод завершат "в самое ближайшее время". Однако уверенности в этом все меньше. Под санкции США теперь могут попасть не только суда-трубоукладчики, но и те, кто будет поставлять для них оборудование и страховать их.



Опасения о судьбе строительства высказали в компании Uniper – европейском финансовом партнере "Газпрома" по проекту "Северный поток – 2". "Учитывая тот факт, что США готовят новые санкции против "Северного потока – 2", возрастает вероятность того, что строительство будет отложено или вовсе прекращено", – следует из отчета компании за январь–июнь.



В компании уверены, что давление на проект будет только усиливаться. Они также отмечают, что проект пользуется поддержкой правительств ряда стран. Однако если станет ясно, что строительство газопровода не будет завершено, то Uniper придется списать предоставленный компании кредит, что приведет к недополучению запланированного дохода, следует из документа.



На конец мая немецкая компания профинансировала СП-2 на 700 млн евро из запланированных 950 млн. Такую же сумму должны были внести и другие европейские партнеры по проекты – Shell, OMV, Engie и Wintershall. Общая же стоимость строительства газопровода оценивалась в 9,5 млрд евро. Половину этой суммы обязывался вложить "Газпром".



Примечательно, пока европейские участники проекта сомневаются в его перспективности, российские власти, наоборот, уверяют, что СП-2 будет завершен без каких-либо проблем. "Участники-компании "Северного потока – 2", включая российских участников, немецких участников и других, настроены на то, что этот проект должен быть завершен", – рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, подчеркивая, что проект будет завершен "в самое ближайшее время".



Напомним, давление на проект стало усиливаться, после того как в июле Конгресс США одобрил новые санкции против СП-2. Речь, в частности, идет о запрете на участие в строительстве трубопровода любых судов. После введения запретов от участия в проекте отказалась, к примеру, компания Allseas, которая также отозвала все свои суда-трубоукладчики. А оставшиеся почти 100 км Россия пытается строить своими силами.



Что оказалось не так просто. Сначала сообщалось, что работы по трубоукладке продолжит российский трубоукладчик "Академик Черский", единственный в РФ обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования. Очевидно, для того чтобы обезопасить работы судна, оно "внезапно" исчезло из активов "Газпрома" (см. "НГ" от 05.08.20).



При этом звучали опасения, что судно не сможет завершить работы самостоятельно, так как не обладает всеми необходимыми характеристиками. Предполагалось, что помогать "Черскому" будет трубоукладочная баржа "Фортуна". Однако в компании "Межрегионтрубопроводстрой" (МРТС), которая эксплуатирует баржу, опровергали ее возможное участие в проекте. Несмотря на эти заверения, баржа до недавнего времени также базировалась недалеко от "Академика Черского". Эксперты не исключали, что суда будут работать в паре над проектом. "На "Фортуне" есть сварочное оборудование, которое уже настроено под СП-2, поскольку судно выполняло работы на российском участке, а "Черскому" проще укладывать трубы на глубине", – приводили СМИ размышления ведущего аналитика Фонда национальной энергобезопасности Игоря Юшкова.



Однако и "Черский", и "Фортуна", возможно, не единственные участники строительства. Ранее сообщалась, что на Балтику стягиваются и другие российские технические суда.



Столь долгое дислоцирование российских судов-трубоукладчиков в портах острова Рюген привлекло внимание американских законодателей. В частности, сенаторы США Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон написали письмо руководству компании Faehrhafen Sassnitz, которая является оператором порта Мукран, где хранятся трубы для завершения трубопровода СП-2, и пригрозили предприятию "финансовым разрушением". "Если вы продолжите предоставлять товары, услуги и оказывать поддержку проекту "Северный поток – 2", то вы разрушите будущее финансовое состояние своего предприятия", – говорилось в письме.



Сенаторы уверяют, что если порт продолжит снабжать "Черского" и "Фортуну", то он попадет под санкции "в тот момент, когда один из двух кораблей опустит в воды трубу для строительства газопровода "Северный поток – 2". "Эти санкции включают потенциально губительные меры, которые отрежут Faehrhafen Sassnitz от США финансово", – предупреждают сенаторы. Заметим, в письме американских чиновников упоминаются только два конкретных судна.



Направленность угроз сенаторов США в целом не удивительна. Порт Мукран на острове Рюген является важным логистическим пунктом для строительства СП-2. Здесь хранятся трубы для веток трубопровода. В этом же порту по-прежнему находится "Академик Черский".



Угрозы американцев возмутили немецкий истеблишмент. "Это послание невозможно превзойти по дерзости", – говорилось в заявлении главы комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клауса Эрнста. Он отмечал, что письмо сенаторов США является "прямой угрозой городу Засниц и земле Мекленбург – Передняя Померания". "Я призываю правительство ФРГ вызвать посла США. Кроме того, нужно, наконец, пригрозить эффективными ответными мерами и при обстоятельствах принять их, например введя штрафные пошлины на американский СПГ", – заявлял он.



При этом уже действующие санкции и угрозы сенаторов – далеко не все проблемы СП-2. В июне Палата представителей и Сенат США приняли свои версии оборонного бюджета на следующий финансовый год, и в обоих документах фигурировали поправки к санкциям против страхователей судов-трубоукладчиков СП-2 и поставщиков оборудования для них. В какой версии будут приняты новые санкции против трубопровода, станет ясно к концу сентября, когда будет утвержден вариант оборонного бюджета.



Однако часть экспертов уверены: даже такие ограничения не помешают проекту. "Это гонка между медленной трубоукладкой и медленным принятием санкционного законодательства", – приводит Foreign Policy измышления управляющего директора консалтинговой компании ClearView Energy Partners Кевина Бука. По мнению эксперта, даже в одиночку трубоукладчик "Академик Черский" уложится в срок около 110 дней, а закон об оборонном бюджете, в проект которого включили расширение санкций к "Северному потоку – 2", не будет подписан ранее декабря – то есть не менее чем через 112 дней. В прошлом году президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет 20 декабря.



Что же касается опасений европейских партнеров СП-2, то это обычная корпоративная практика, уверены эксперты "НГ". "Корпорации обязаны оценивать риски своих потерь и сообщать о них в своей отчетности перед акционерами. Именно это и произошло: немецкая Uniper сообщила, что вследствие расширения санкций проект может быть как минимум заморожен и ей придется списать в убыток свои инвестиции в него. Вслед за Uniper это могут сделать и другие участники проекта", – говорит аналитик "Финам" Алексей Калачев.



Тем не менее, продолжает он, завершение строительства газопровода явно затягивается. "Газпром" не подтверждает готовности закончить укладку труб своими силами, а привлечение зарубежных трубоукладчиков из-за санкций стало невозможным", – напоминает аналитик, подчеркивая, что риск того, что проект может оказаться заморожен на неопределенное время, становится более реальным.



Ситуация, в которой сейчас оказался "Северный поток – 2", действительно тяжелая, соглашается главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Для того чтобы проложить оставшиеся 160 км труб по дну Балтики, необходимо как минимум два месяца, а если учесть, что США могут ратифицировать санкции в период с октября по декабрь, то при любом раскладе оператор проекта может попасть в затруднительную ситуацию в самый разгар работ", – замечает он.



Все осложняется тем, что до конца не понятна модель завершения строительства проекта, продолжает Антонов. "Судно "Академик Черский" в одиночку с тем набором оборудования, которое у него было при работе на сахалинских проектах, не справится с задачей, оно может работать в тандеме с баржей "Фортуна", но для этого оба судна должны пройти необходимую модернизацию, она и дорогостоящая, и проводиться будет, судя по всему, в порту Мукран, который также может подпасть под санкции", – говорит эксперт.



"Учитывая все эти нюансы с модернизацией и отработкой необходимых навыков, которыми специалисты "Газпрома" ранее не обладали, старт по физическому завершению трубопровода может отложиться на четвертый квартал, а это риски новых санкций и плюс не самые идеальные погодные условия", – сообщает аналитик.