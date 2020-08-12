Кризис в Ливане может поджечь весь Ближний Восток, - "СП"

08:33 12.08.2020

Какие "сюрпризы" может преподнести всему миру дальнейшее обострение ситуации в Ливане?

Андрей Захарченко



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Андрей Манойло

12 авг. 2020



Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил об отставке правительства на фоне продолжающихся несколько дней подряд народных волнений и столкновений полиции и военных с протестующими, требующими отставки президента и правительства, а также проведения досрочных выборов. В своем прощальном телеобращении к народу Хасан Диаб выразил надежду, что этот шаг поможет открыть дверь внутриполитическому урегулированию в Ливане, добавив, что "система коррупции оказалась сильнее государства".



Напомним, обстановка в Ливане резко ухудшилась сразу после мощного взрыва в порту Бейрута 4 августа, превратившего в руины целые кварталы города. Его жертвами стали более 150 человек, около 5 тысяч пострадали, 300 тысяч жителей остались без крыши над головой.



Между тем Ливан - исторически очень неустойчивое общество из-за очень своеобразного сочетания этнических, конфессиональных и политических особенностей. Так, там есть христиане-марониты (к этой древней униатской конфессии, согласно ливанской конституции, должен принадлежать президент страны), есть православные христиане, мусульмане - сунниты и шииты, друзы, движение "Хезболла" и "Амаль", плюс палестинцы на севере и юге страны, что является мощным дестабилизирующим фактором. Эта смесь и сама по себе является крайне взрывоопасной, что наглядно показала открытая гражданская война в Ливане 1975−1990 годов, а уж если ее хоть чуть-чуть "подогреть", последствия могут быть весьма и весьма непредсказуемыми.



"Какие „сюрпризы" может преподнести всему миру дальнейшее обострение ситуации в Ливане?" - поинтересовалась "СП" у востоковедов.



- Поскольку баланс власти в Ливане имел явно выраженный прошиитский характер, понятное дело, что гребень "ударной волны", расходящийся по стране после бейрутского взрыва, оседлали их политические противники сунниты, пытаясь опрокинуть невыгодный для них правящий ливанский альянс, - отметил в беседе с "СП" эксперт по ближневосточным конфликтам, историк-публицист Станислав Хатунцев. - Масла в огонь подлил и недавний визит в Ливан президента Франции Макрона, который в его ходе призвал в том числе и разоружить "Хезболлу".



"СП": - Если к власти в Ливане в результате происходящих событий придут просуннитские политические силы, кому из крупных геополитических игроков это может быть на руку?



- Я не думаю, что баланс сил сильно изменится, но по большому счету это выгодно, конечно же, США, Франции, да и Европе. Отчасти Израилю, поскольку "Хезболла" входит в число его основных внешнеполитических врагов. Да и саудовскому блоку тоже - самой Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейну, Кувейту. То есть, условно говоря, коллективному Западу и его союзникам на Ближнем Востоке.



"СП": - Можно ли предположить, что в конечном итоге одним из результатов нынешней отставки правительства Ливана станет нейтрализация "Хезболлы" как политический силы?



- Это, полагаю, едва ли удастся. "Хезболла" -это, прошу прощения, не медлительная Россия в Новороссии. Просто так, без боя, без гражданской войны, они не уйдут, тем более что их вооруженные силы хорошо вооружены и организованы, в отличие от армии Ливана, которая, пожалуй, даже пытаться воевать с "Хезболлой" не будет, не отважится, а у суннитов и палестинцев, как говорится, кишка тонка.



Теоретически, конечно, движение может оперативно-тактически потесниться, как-то сильно уйти в тень, но принципиально, стратегически оно может уйти только в результате грандиозной войны. Причем для этого войну нужно еще выиграть, а в способных сделать это сил в регионе я не вижу. Израиль пытался сделать это в начале нулевых, вмешиваясь в так называемую Вторую ливанскую войну, но не смог. Тем более что в "Хезболле" сильно заинтересован Иран, который, несомненно, поддержит ее. Как, впрочем, и Россия, хотя довольно опосредованно, через "сирийский"



"СП": - Учитывая, что Ливан - это, по сути, подбрюшье Сирии, и вообще эти два государства - как сообщающиеся сосуды, поскольку раньше были единой страной, ждать ли России каких-то рисков от случившегося? Ведь в Сирии до сих пор находятся наши военные.



- Запустить разрушительные процессы легче всего, - подчеркнул член Научного совета при Совете Безопасности РФ, профессор МГУ им. Ломоносова Андрей Манойло. - И сейчас баланс сил, установленный между представителями разных религиозных конфессий, обеспечивавший Ливану стабильность и позволявший воспринимать Бейрут как безопасный и европейский город, сейчас заколебался. Но если ситуация, вызвавшая отставку правительства, так сказать, устаканится, то есть шанс, что все довольно быстро вернется в прежнее русло. Если же нет - существует риск того, что Ливан может вернуться в то исходное состояние жесточайшей гражданской войны, из которого его в свое время вытащили. И для России, конечно, ничего хорошего тут нет.



"СП": - В чем состоит рецепт "устаканивания" ситуации в Ливане?



- Стабильность в страну вернется в том случае, если вместо отправляемого в отставку правительства будет сформировано новое по тому же принципу, а территории, контролируемые "Хезболлой", так и останутся под ее контролем.



"СП": - Если предположить, что ситуация в Ливане будет развиваться все же по экстремальному сценарию, как сильно и как надолго это может раскачать ситуацию на Ближнем Востоке?



- Не хотелось бы, чтобы дело приняло такой оборот. Потому что на Ближнем Востоке ситуация накалится очень сильно. Это будет бойня, ничуть не меньшая, чем была во время гражданской войны, когда марониты конфликтовали с мусульманами. Дело в том, что такого рода конфликты - межконфессиональные, межэтнические - мало того, что принимают крайне ожесточенный характер, так еще и длиться могут тысячелетиями. Страшное дело, но закончиться они могут только с полным истреблением последних участников. Полыхнет так, что даже "Хезболла" с ее хорошо вооруженными и хорошо организованными вооруженными силами может оказаться не в силах удержать ситуацию под контролем. Хотя их вполне достаточно для того, чтобы до определенного момента сдерживать разгорание подобного конфликта, в том числе, если потребуется, и силой оружия.



Примечательно, что оба эксперта единодушны в оценке причин послужившего "спусковым крючком" для массовых волнений в Ливане взрыва в бейрутского порту. Это, по их мнению, проста, "арабская", безалаберность официальных властей, продолжительное время в упор не замечавших у себя под носом мощнейшую мину замедленного действия, которая при таком отношении к себе просто обязана была рано или поздно рвануть. И эта версия, в принципе, не расходится с официальной ливанской.



Однако не успела еще, образно выражаясь, осесть пыль после этой катастрофы, как ни кто иной, как президент США Дональд Трамп безапелляционно дважды заявил - "это была какая-то бомба". А теперь вспомним - не Америка ли в течение нескольких последних десятилетий разогревала "ближневосточный котел" до состояния военного конфликта всякий раз, когда рынок углеводородов впадал в кризис? Вторжение в Ирак, военная операция в Афганистане, бомбардировка Ливии - и цены за баррель лезут вверх, не давая утонуть американским сланцевикам, и, соответственно, всей экономике США. Вот и сейчас обстоятельства странным образом складываются в нечто, сильно смахивающие на очередную "арабскую весну".



Тем более что на дворе нынче как раз кризис, причем такой, какого еще никогда не бывало в мировой экономике, по единодушному мнению всех экспертов. Так почему бы в очередной раз не прибегнуть к старому доброму способу спасения - созданию очага напряженности на Ближнем Востоке? И коль скоро кризис "небывалый", конфликт, соответственно, должен быть более жестким и долгоиграющим. С этой позиции риски погружения Ливана в пучину очередной гражданской войны со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде огромной ближневосточной "заварухи" отнюдь не кажутся слишком уж теоретическими.