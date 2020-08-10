Выборы, "которые ничего не решают", - М.Хазин

08:45 12.08.2020

10.08.2020 МИХАИЛ ХАЗИН



Выборы в Белоруссии закончились и возникает вполне естественный вопрос: а как жить дальше? Не только белорусам, но и вообще всем. Ведь сама модель жизни "от выборов до выборов" (сейчас весь мир переходит к ожиданию результатов выборов в США; в нашей стране уже начинают обсуждать состав новой Думы и прочие достаточно бессмысленные соображения) порочна по сути – она в принципе не дает какого-то описания будущего



Нет, если предположить, что на выборах дерутся две (или даже больше) партий, у каждой из которых есть свой образ будущего, то победитель действительно может что-то изменить. Но на примере США мы отчетливо видим логику "Лестницы в небо": выборы – это механизм, созданный не для того, чтобы что-то менять, их задача – сохранить власть существующей элиты! И попытка Трампа что-то реально поменять привела к тому, что вопрос встал о разрушении всего легитимного механизма выборов. Еще раз повторю – потому что этот механизм создан для сохранения, а не для смены!



К слову, когда нужно было реально сменить политику (в том числе, с принципиальным изменением роли элитных групп), элиты США как раз обходились без выборов: в 1945 году умер Франклин Рузвельт, который только выиграл выборы, в 1974 году был отстранен (до импичмента дело не дошло) Ричард Никсон, который за полтора года до этого с феноменальным результатом выиграл президентские выборы (за него проголосовало 49 штатов из 50). Впрочем, мы с Сергеем Щегловым сейчас заканчиваем вторую версию "Лестницы в небо", в которую как раз войдут "кейсы" Рузвельта и Никсона, так что здесь я останавливаться не буду.



Так вот, споры о том, какой путь выберет Лукашенко, "западный" или "восточный" в реальности смысла не имеет – поскольку ни "Запад", ни "Восток" пока своих образов будущего не предъявляли. На "Западе" идет схватка финансовых глобалистов с региональным консерватором Трампом (элита "Западного" глобального проекта конкурирует с остатками проекта Капиталистического, который сейчас находится в "ретро"-сетевом состоянии). Мы же понимаем, что "Западный" проект вообще не имеет будущего в своем нынешнем состоянии, а Капиталистический глобальный проект должен еще сформировать региональные структуры, потом определить лидеров (которых пока, в общем, нет), и лишь затем сможет начать реализовывать какие-то глобальные конструкции. При этом он неминуемо начнет с позиций начала ХХ века, не только по геополитическим, но и по социальным позициям. Как при этом будет проходить процесс снижения уровня жизни населения в крупных странах – большой-большой вопрос.



А "Западный" проект, лишившись своего главного инструмента (эффективной эмиссии), будет вынужден расстаться со своей инфраструктурой и клиентами. То есть все обобщенные Соросы, Джеффри Саксы и прочие "эксперты", Гайдары, Кузьминовы, Мау и Гуриевы, правые и либеральные политики, Чубайсы и Немцовы, неожиданно лишатся доходов. Поскольку представить себе, что люди в здравом уме и твердой памяти будут за них голосовать нельзя, то колоссальный пласт современных либеральных элит просто исчезнет (почти мгновенно). Ибо ни к какой содержательной деятельности они не способны, а финансовые спонсоры просто прекратят свое существование.



После чего состав элиты в большинстве стран радикально изменится (кому нужны финансисты, у которых нет ресурсов?). Это уже даже не прогноз, это просто констатация факта. Поэтому дружить с "Западом", понимаемым как элита "Западного" глобального проекта – дело достаточно опасное, уже даже не в долгосрочной, а среднесрочной перспективе. Да и нынешние представители "Западного" проекта ничего не говорят о будущем, у них, скорее, сегодня апелляции к тому, чего нельзя допустить (преследования геев и лесбиянок, восстановления семейных ценностей и так далее), чем к тому, как надо жить правильно. И в результате, у Лукашенко серьезные проблемы – поскольку объяснить, как будет выглядеть будущее, он, в общем, не может.



А кто может? В России до сих пор сильны позиции "Западного" глобального проекта, он контролирует и финансовую, и экономическую политику, и СМИ, и систему образования, и даже модель государственного управления. Альтернативные механизмы носят достаточно ситуационный характер (типа строительства моста в Крым) и даже в случае успеха подвергаются активным атакам в либеральных СМИ. И тогда зачем абстрактному "Лукашенко" дружить с Россией, если он может попытаться дружить с либеральными паханами российских либеральных элит. Вы скажете, что Путин не либерал? А в чем это проявляется?



Кстати, такой же вопрос возникает в случае с Трампом. Как он может выкрутиться, если вся система госуправления уже давно реорганизована под интересы "Западного" глобального проекта, который полностью контролирует систему подготовки кадров и управления основными министерствами? Сам-то Трамп, конечно, не либерал, но сделать может очень мало, а если еще и порушат (уже, фактически, порушили) систему легитимизации выборов, то вообще непонятно, что он может сделать.



Собственно, а какой из этого вывод? А вывод следующий. Тот, кто первый предъявит новый образ будущего, может сегодня взлететь ракетой, причем не только в национальном, но и мировом масштабе. При этом такой образ у нашей страны есть, но для его легализации нужно провести довольно большую работу. Сможет ли это сделать Путин – пока вопрос, но нужно отдавать себе отчет, что если не сделает, то шансов на сохранение власти (и скорее всего, и жизни) у него будет очень мало. "Западный" проект не простит, а хаос тоже гарантии не дает.