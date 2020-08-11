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В Киргизии де-факто вводят двойное гражданство с Россией, - В.Панфилова
08:47 12.08.2020

Президент Сооронбай Жээнбеков вынужден идти на более тесную интеграцию с РФ

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
11.08.2020

Сооронбай Жээнбеков надеется решить экономические проблемы Киргизии деньгами соотечественников, имеющих иностранное гражданство. Фото с сайта www.president.kg
Бишкек призывает соотечественников, проживающих за рубежом и получивших иностранный паспорт, вернуться на родину. Они смогут восстановить утерянное гражданство, но с особым статусом – вместо паспорта они получат "Мекен-карту" сроком на 10 лет, которая обеспечивает все гражданские права, кроме избирательных. Власти рассчитывают, что таким образом удастся привлечь инвесторов из числа бывших граждан и поднять экономику.

Президент Сооронбай Жээнбеков накануне подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам правового положения соотечественников с иностранным гражданством". Законом предоставляются особые права и привилегии иностранным гражданам, ранее состоявшим в гражданстве Кыргызской Республики.

В частности, гражданин Киргизии, получивший паспорт РФ или другой страны, кроме сопредельных государств (Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Китая), имеет право получить официальный статус "соотечественника, имеющего иностранное гражданство". Для них будут созданы условия безвизового въезда-выезда на родину, прием на работу без разрешительного документа, временного проживания и получения образования, можно будет пользоваться услугами медицинских учреждений. Подтверждающим такой статус документом является выдаваемый на 10 лет государственный документ "Мекен-карт".

Политический директор Фонда культурного развития народов "Кочевник" (Бишкек) Александр Собянин сказал "НГ", что из 1,2 млн киргизстанцев, которые находятся на заработках в России, 300–400 тыс. уже граждане РФ. Сейчас, в условиях эпидемии коронавируса, когда люди теряют работу, многие из них вынуждены возвращаться на родину, в том числе и с российским паспортом. Однако в Киргизии у них возникали проблемы с устройством на работу, с определением детей в сады и школы, с медицинским обслуживанием. Сейчас эти проблемы устранены. "Киргизия первой из стран СНГ сняла все существующие человеческие, юридические, правовые коллизии, касающиеся собственности, труда, образования и передвижения. Вернувшимся на родину киргизам нет необходимости в правовых, образовательных и любых других отношениях выступать как иностранцы. Они ровно в той же позиции, как граждане Кыргызской Республики с обычным статусом. Это как двойное гражданство, но без избирательного права", – пояснил Собянин.

Эксперт считает: Киргизия первой на территории бывшего СССР показала, что нет препятствий к созданию единого правового политического пространства с Россией. "Киргизия демонстрирует готовность перейти от партнерских, союзнических отношений с Россией к единому политическому, правовому пространству и формату. Конечно, c определяющей ролью России", – подчеркнул Собянин.

Доктор философских наук Клара Ажибекова назвала данный закон "законом переходного периода". "Он хорош для возвращения кыргызстанцев на Родину… Этот вопрос поднимался в Жогорку Кенеше (парламенте) уже давно. Видимо, с коронавирусом и возвращением кыргызстанцев в республику эта проблема актуализировалась… Но мы можем отметить, что с возрождением Советского Союза мы будем иметь единое гражданство Советского Союза", – прокомментировала в социальной сети Facebook Ажибекова.

Политолог Марс Сариев также считает, что данный закон – это движение на усиление интеграции с Россией. Ситуация в Киргизии подталкивает людей к эмиграции. "У многих "чемоданное настроение". Многие хотят уехать в Россию и получить там гражданство. Российский паспорт дает возможность зарабатывать, а статус соотечественника дает право всегда вернуться домой. Это хорошее решение власти. Выезд будет лавинообразным. Но у нас другого выхода нет. Киргизия в преддефолтном состоянии", – сказал "НГ" Сариев. По его словам, Россия видится стабильным государством с большим будущим. Cтатус соотечественника или, как его окрестили в республике, "двойное гражданство" еще больше закрепит союзнические отношения Киргизии и с Россией.

Эксперт отметил, что за рубежом, в том числе в России, немало киргизстанцев сколотили состояние. Статус "соотечественника" дает возможность им инвестировать в Киргизию. Ранее, имея российское гражданство или гражданство европейских стран, более состоятельные киргизстанцы опасались инвестировать в свою страну, сетуя на бюрократию при получении разрешительных документов, коррупцию и даже невозможность получить прибыль (см. "НГ" от 04.09.19). Сегодня власть озабочена тем, чтобы поднять благосостояние населения. Во время коронавируса иссяк поток переводов от мигрантов, и республика недополучила почти 1,5 млрд долл., а именно переводы наряду с контрабандой спасали финансовое положение. Но переводов не стало, контрабандные "тропы" перекрыты, и теперь вся надежда на соотечественников, которые смогут заниматься бизнесом и вкладывать свои деньги в республику.

Источник - ng.ru
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