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В Ошскую больницу госпитализированы восемь человек с подозрением на сибирскую язву (в кожной форме)
08:49 12.08.2020

В ГОРОДЕ ОШ ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК С ПОДОЗРЕНИЕМ НА СИБИРСКУЮ ЯЗВУ

В Ошскую межобластную объединенную больницу госпитализированы восемь человек с подозрением на сибирскую язву (кожная форма). Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения со ссылкой на Республиканский центр карантинных и особо опасных инфекций.

В ведомстве отметили, что у одного пациента диагноз подтвердился лабораторно. "Все они получают соответствующее лечение и находятся под наблюдением врачей. Состояние больных удовлетворительное", - отметили в Минздраве.

У всех больных взяли пробы для лабораторного исследования и доставили в Противочумное отделение (ПЧО) Ошской области, также совместно с ветеринарной службой взяты пробы почв с места забоя крупного рогатого скота (КРС).

В ходе эпидрасследования установлено, что в забое и разделке туши КРС принимали участие девять человек. Это произошло 25 июля. Затем мясо раздали в села Талдык, Тогуз-Булак, Кызыл-Байрак и Беш-Мойнок. "Всего выявлено 285 контактных, все они получают антибиотикопрофилактику и находятся под медицинским наблюдением", - отметили в ведомстве.

При лабораторном исследовании бактериоскопическим методом пробы почвы с места забоя дали положительный результат, бактериологическим и биологическими методами - продолжаются.

В районе создан оперативный штаб по локализации и ликвидации очага сибирской язвы. Проведено внеочередное заседание районной противоэпизоотической и противоэпидемической комиссии. Среди населения проводится санитарно-просветительная работа по профилактике сибирской язвы. Противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия продолжаются.

Источник - paruskg.info
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