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Агрессивно избила на митинге трех полицаев. Молодую каз-оппозиционерку Асию Тулесову посадили на 1,5 года
08:59 12.08.2020

Асию Тулесову осудили в Алматы

Гражданскую активистку Асию Тулесову признали виновной и приговорили к полутора годам ограничения свободы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщил председатель суда № 2 Медеуского района Алматы Такен Шакиров.

Суд признал виновной Асию Тулесову в применении насилия и оскорблении представителя власти. Девушке назначили 1,5 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Шакиров также сообщил, что она должна будет уплатить штраф в размере 20 МРП (55 560 тенге).

"Установлено, что 6 июня в период карантина Тулесова приняла участие в несанкционированном митинге. В это время сотрудники полиции выполняли свои должностные обязанности и принимали меры по пресечению массового скопления людей. Тулесова повела себя крайне агрессивно. Она стала целенаправленно наносить удары руками в область головы и правого плеча помощника участкового инспектора, ударила второго сотрудника полиции по форменной фуражке, третьему потерпевшему нанесла три удара в области правого плеча и спины, при этом выкрикивала оскорбительные слова в адрес сотрудника полиции.

Прокурор запросил ей год лишения свободы, потерпевшие согласились. Сторона защиты просила не лишать ее свободы. При назначении наказания я учел, что Тулесова впервые привлекалась к уголовной ответственности, извинилась перед потерпевшими, отягчающих обстоятельств не было. В связи с чем я принял решение назначить наказание, не связанное с лишением свободы", - пояснил судья.

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

Ранее СМИ сообщали, что гражданская активистка Асия Тулесова была задержана 8 июня. Следователи посчитали, что на незаконном митинге Тулесова применила насилие в отношении сотрудника полиции. Было начато досудебное расследование по статьям "Оскорбление представителя власти" и "Применение насилия в отношении представителя власти".

Напомним, 21 апреля 2019 года Асия Тулесова и Бейбарыс Толыбеков вывесили плакаты с надписью "От правды не убежишь" возле трассы марафона в Алматы. Молодых людей задержали и в тот же день осудили на 15 суток.

Источник - tengrinews.kz
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