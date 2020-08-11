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В Казахстане стартовали кастрированные (избирают 17 депов) выборы в Сенат
09:03 12.08.2020

Выборы в Сенат стартовали в Казахстане

12 августа в Казахстане стартовали выборы депутатов Сената, которые будут представлять регионы страны в Парламенте, передает Tengrinews.kz.

В полночь 12 августа завершился день тишины перед выборами.

Выборы проходят в связи с истечением в октябре конституционного срока полномочий депутатов Сената.

"Сегодня в Казахстане проходят выборы депутатов Сената. Согласно действующему законодательству 17 сенаторов, по одному от каждой области, столицы и городов республиканского значения, будут избраны выборщиками - депутатами маслихатов.

Частичное обновление состава Сената происходит раз в три года. При этом в общем составе Сената 15 депутатов назначаются Главой государства с учетом необходимости обеспечения представительства в Палате национально-культурных и иных значимых интересов общества", - пояснил спикер Сената Маулен Ашимбаев в Facebook.

Во всех областях страны, а также городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент открыты избирательные пункты. Депутатов Сената избирают выборщики - граждане Казахстана, являющиеся депутатами маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании.

В список выборщиков по республике включено 3069 депутатов маслихатов. Наибольшее количество в Алматинской - 317 и Восточно-Казахстанской - 301 областях и наименьшее в городах Нур-Султан - 21, Шымкент - 26 и Алматы - 32.

Выборы депутатов Сената проводятся на совместных заседаниях выборщиков, которые во всех регионах страны начинаются в 11.00. Регистрация выборщиков проходит с 10.00 до 11.00 по времени Нур-Султана.

Всего в выборах принимают участие 46 кандидатов из ранее утвержденных 58. В Центральной избирательной комиссии заявили, что после регистрации 12 кандидатов подали заявления о снятии кандидатуры.

4 кандидата в Восточно-Казахстанской области, по 3 кандидата в 10 регионах: Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская и Павлодарская области, города Нур-Султан, Алматы и Шымкент. В остальных регионах – по 2 кандидата.

С полным списком кандидатов можно ознакомиться здесь.

Ранее в ЦИК рассказали, кем работают кандидаты. Среди них есть инженеры, экономисты, педагоги, работники аграрной сферы, врачи юристы и политологи.

"От качества законодательного процесса во многом зависит все дальнейшее нормотворчество госорганов, а значит и жизнь всего государства. За каждым принятым законом стоят жизни десятков тысяч семей и конкретных людей. Таким образом работа двух Палат Парламента позволяет обеспечить принятие законов исключительно в интересах страны и всех ее граждан", - указал Маулен Ашимбаев.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597212180
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