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"На почве семейного конфликта кухонным ножом". Пытался покончить с собой министр транспорта Таджикистана бадахшанец Худоер Худоерзода
09:06 12.08.2020

Стали известны некоторые подробности попытки суицида министра транспорта Таджикистана
Август 11, 2020

По сообщению таджикских властей, министр транспорта Таджикистана Худоер Худоерзода пытался свести счеты с жизнью, но родные успели спасти его. В настоящее время глава Минтранса госпитализирован в больнице.

Генеральная прокуратура Таджикистана сообщила, что происшествие произошло ранним утром 11 августа на почве семейного конфликта.

"62-летний Худоер Худоерзода, на почве возникшего семейного конфликта по месту жительства в городе Душанбе, с использованием хозяйственного ножа с целью лишения себя жизни предпринял попытку самоубийства", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По данным источника, супруга и другие члены семьи, которые находились дома, узнав о случившемся, оказали ему первичную медицинскую помощь.

"В настоящее время Х. Худоерзода госпитализирован в больнице "Истиклол" и после хирургической операции находится под наблюдением врачей в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В надзорном ведомстве журналистам Радио Озоди подтвердили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование, но отказались комментировать этот инцидент до завершения следствия.

Попытки получить комментарии у родных высокопоставленного чиновника также не увенчались успехом. Дверь в квартире министра открыл молодой парень. В ответ на вопрос об инциденте, он пробормотал "ничего не случилось" и поспешил скрыться за дверью.

Азизахонум, сестра Худоера Худоерзода, в телефонном разговоре с Радио Озоди заявила, что ей сообщили о госпитализации брата, но что произошло с ним, она не знает.

В руководстве медицинского центра "Истиклол" отказались дать официальную информацию о состоянии здоровья главы Минтранса. Один из врачей на условиях анонимности сообщил, что Худоерзода был доставлен в медучреждение с двумя ножевыми ранениями в живот.

Другие источники пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Сообщение о попытке главы Минтранса совершить суицид вызвало шок у соседей, которые узнали о происшествии из соцсетей. "Никто не верит, что он мог попытаться свести счеты с жизнью", сказал один из соседей министра.

Арусмо Пирова, председатель домкома в беседе с Радио Озоди сообщила, что услышав про попытку самоубийства, зашла к министру домой. "У супруги Худоерзода было высокое давление, она не могла разговаривать. Я как могла успокоила дочерей министра. Семья министра у нас считается примерной, конфликтов у них не было. Он и ее супруга – прекрасные люди. Я сильно удивилась, узнав, что Худоерзода ударил себя ножом", сказал Пирова.

Худоер Худоерзода возглавляет министерство транспорта с 2017 года. Ранее он был депутатом маджлиса Горно-Бадахшанской автономной области, членом Маджлиси Милли - верхней палаты парламента Таджикистана, председателем Рушанского района ГБАО.

В апреле Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон, выступая в Маджлиси Милли сообщил, что в 2019 году в стране было зафиксировано 632 факта суицида и попыток самоубийства. По его словам, правительством принята специальная программа по предотвращению и профилактике самоубийств, которая будет реализовываться до 2023 года.

Эксперты отмечает, что основными причинами суицида и попыток самоубийств в Таджикистане являются конфликты в семье или на работе, материальные трудности, ревность, психические болезни и наркомания.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - rus.ozodi.org
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