Среди задержанных в Минске бузотеров есть граждане Кыргызстана

10:00 12.08.2020

В СИЗО МИНСКА ЕСТЬ ЗАДЕРЖАННЫЕ ИЗ КЫРГЫЗСТАНА

Автор - Админ Сегодня, 10:12

Освобожденный из СИЗО Минска российский журналист Семен Пегов рассказал, что вместе с ним в камере находились задержанные из Кыргызстана. Об этом сообщает"Комсомольская правда".



"Списков задержанных, как таковых нет. Людей очень много. Поэтому очень сложно найти человека, если он был задержан. Сейчас обзванивали посольства других стран, потому что с нами в камере находились ребята из Италии, Швейцарии, Кыргызстана, Туркменистана. Многие из них абсолютно случайно попали в автозаки. Они требуют определенной поддержки", - сказал журналист.



По его словам, камеры в следственном изоляторе переполнены, а сотрудники силовых структур задерживали не только активистов, но и работников СМИ и обычных граждан.



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Ага! Случайно приехали из Италии и Швейцарии, случайно пошли бузить и случайно попались. А мы, дураки, типа верим!