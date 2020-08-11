Белоруссия и далее. Агония старого мира, - М.Калашников

10:21 12.08.2020 Агония старого мира. Станет ли РФ безвольной щепкой в волнах глобального шторма?

Калашников Максим

11 августа 2020



Революционер Дональд Трамп решительно взрывает привычный порядок. Он ведет дело к развалу НАТО и Евросоюза, провоцирует "войну санкций" (торговые схватки) с КНР и Германией, отбрасывая прочь обузу Ближнего Востока. Все это – канун тяжелейшей глобальной депрессии. Бури столетия. Эпохи всеобщего обеднения и падения цен на сырье.



Но сможет ли Москва использовать выпадающие шансы в планетарной ломке? Пример с полыхнувшей Белоруссией говорит об обратном.



Эпитафия Батьке

Фарсовые "выборы" президента Белой Руси предсказуемо завершились массовыми протестами в Минске и других крупных городах. Для подавления пришлось применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Скорее всего Александр Лукашенко формальную власть в РБ удержит. В отличие от Украины-2014, в нынешней Беларуси нет могущественных оппозиционных олигархов, способных перевести возмущение низов в палаточные лагеря нового майдана и внести раскол в силовые структуры и государственный аппарат. Но Батька отныне вынужден править, опираясь исключительно на штыки и дубинки. Что надежным фундаментом никак не назовешь.



Можно до бесконечности издеваться над Лукашенко. Да, он уперся в тупик и надоел жителям больших городов Белой Руси. Да, он умело доил экономику РФ. Да, его послание 4 августа и последующее интервью русофобу Гордону – поток сознания: "Вы не хотите меня содержать дальше, вы поменяли отношения с братских на партнерские, но я кинусь на грудь Китаю", "Я для вас, белорусы и особенно молодежь, столько сделал – а вы платите за это черной неблагодарностью!", "Я бы на месте украинцев начал бы войну за Крым!", "Рятуйте, может, вернутся криминальный беспредел и развал 90-х!", "Я получил огромные полномочия по действующей конституции, но воспользоваться ими может лишь Лукашенко, а любой другой, как самодержец, кинет Беларусь либо вправо, либо влево", "Белоруссия – это я!".



Могу сказать, что своим превращением в подобие украинского самостийника Александр Лукашенко вызвал отвращение у русских национал-патриотов, которые до событий в Новороссии видели в нем надежду Русского мира. Но можно смело утверждать, что даже если Pere Lucas не падет жертвой местного майдана и сохранит власть, он все равно необратимо испортил отношения с Москвой. Он получит от Кремля экономическую удавку.



Белоруссия и далее

Фото: amarok-man.livejournal.com



После прихода к власти в 1994 году у Александра Григорьевича оказался небогатый выбор стратегий. Белая Русь слишком мала – всего девять миллионов душ населения, маленький внутренний рынок не позволяет обрести независимости, республика критически зависит от доступа на рынок РФ и от поставок из нее углеводородов. Выбор таков: либо Лукашенко выступает вождем русских националистов и становится заводилой воссоединения Белой и Великой (РФ) Руси, либо ему придется фактически сдать свой суверенитет. Или Москве, или Евросоюзу (шире – Западу). Ибо Китаю РБ не шибко нужна. Батька испугался первой роли и после своей обиды на Путина (который в октябре 2002 года предложил Белоруссии войти шестью областями в состав РФ) избрал "третий путь": бегать между Москвой и Брюсселем, сохраняя статус "хозяина хутора". Сего хватило почти на 18 лет, но в результате Лукашенко оказался чужим и для Запада, и для Москвы.



Кремль в 2019-м решил под поправки в Конституцию РФ продавить и поглощение Белой Руси Российской Федерацией (под это и собирались-то "обнуление" ВВП учинять), но Батька заявил о защите самостийности РБ всеми способами, вплоть до партизанской войны. Вряд ли это забудут в Кремле. (Как и угрозы Минска выдать часть задержанных "чевэкашников" Киеву.) А ЕС точно в обмен на поддержку потребует от Лукашенко и допуска прозападной оппозиции к власти, и фактического разгрома (с приватизацией) своей же экономики. Да, угодил Сан Григорьич, яко кур в ощип. Тут даже сохранение власти еще на один срок не поможет, земля под ногами буквально загорелась.



Колокол для Путина

А теперь – вопрос к Кремлю. Понимает ли он, что крах Лукашенко в результате возможных беспорядков означает только одно: приход в Минске к власти прозападных кругов и потерю стратегического "балкона", пока еще разрезающего антирусский пояс от Балтики до Черного моря? И возможное появление враждебных военных баз у Смоленска?



За 21 год с момента создания Союзного государства Москва, протренькав нефтяные триллионы и не дав старт новой индустриализации, так и не начала совместные с Белой Русью грандиозные совместные проекты в области машиностроения, электроники, строительства спутников и суперкомпьютеров "СКИФ", создания новых лекарств, производстве вертолетов и лайнеров Ту-334 и т.д. Кремль не вывозил к себе в вузы молодежь Белой Руси. В итоге Кремль не породил в РБ сильные группы в верхах и в низах народных, кровно заинтересованных в союзе Минска и Москвы, а то и в воссоединении Великороссии с Беларусью. Бомонд РФ, придерживаясь принципа "россиянства", а не русскости, делал вид, будто белорусы – другой народ, и не подготовил дееспособную альтернативу Батьке, который все больше бронзовел, терял чувство реальности и превращался в самостийника-литвина (по бандеровскому образцу). Москва равнодушно глядела на то, как Лукашенко кидал за решетку тех, кто посмел утверждать, что в РФ и Белоруссии живет один и тот же народ (Б. Шиптенко со товарищи).



РФ не смогла у себя дома выстроить привлекательную социально-экономическую модель, могущую завоевать умы и сердца хоть на Украине, хоть в Белоруссии. В итоге в 2014-м население Малороссии решило кинуться в объятия разложившейся, декадентской, пораженной политкорректным маразмом "Гейропы". Ибо там и жизнь богаче, и к людям относятся лучше. Следом за украинцами-малороссами такой же выбор делает и городская Белая Русь. Никому не хочется попадать в косолапое царство сырьевой полицейщины и начальственного произвола. Лучше уж в "Гейропу". И пусть такие надежды глупы да наивны – дело-то будет сделано. А следом за падением автократических властей а-ля "Единая Россия" сперва на Украине (Янукович), а затем и в Белоруссии придет черед и для Кремля. На нестихающие протесты в Хабаровске поглядите.



Бессилие в историческом творчестве, в создании новой цивилизации, создание застойного царства из нефтяных вышек и гор оружия – вот причины надвигающегося геополитического и стратегического поражения команды Путина. Вослед за крупнейшим геополитическим кошмаром ХХ века (распадом СССР, по словам президента РФ) последовал геополитический провал уже РФ: потеря Украины и отказ от проекта "Новороссия" в 2014-м. А теперь в глаза катит еще одно оглушительное поражение: потеря Белой Руси.



А в это время мир оказался на грани тяжелейшего кризиса. Экономика США представляет собой бомбу с догорающим фитилем. Взорвется – и тогда спад ждет все прочие страны. Российская Федерация, как и прочие сырьевые придатки развитого мира, получит нокаутирующий удар – стремительное снижение цен на нефть, газ и прочее сырье. Накопленные резервы растают очень быстро.



Москва могла бы встретить приближающуюся ломку старого мира как обновленная федеративная империя, как союз РФ, Белой Руси, Новороссии (с Приднестровьем) и части Малороссии, как крупная промышленная держава с обширным внутренним рынком. Вместо этого она профукала и Украину, и РБ и при этом залезла в бесполезную и разорительную "черную дыру" Сирии. Вместо новейших заводов у нее – офисы, торговые центры и футбольные стадионы.



Чем занята Москва накануне крушения старого мира? Указом президента РФ (не меньше!) в ВС РФ отменяются каракулевые шапки для полковников и чинов повыше. Взамен вводятся меховые уборы. Нет, видимо, сейчас проблемы важнее. Кремлевская пропаганда надсаживается, все время показывая новое оружие и голося о скорой большой войне, к которой РФ якобы готовится. Некоторые несут околесицу насчет того, что Вашингтон и Москва устроят что-то вроде "выездного матча", договорившись о неприменении друг по другу ядерного оружия, устроят локальную войнушку на "нейтральной территории". Под это, мол, Кремль и клепает лихорадочно оружие.



Достали уже! Вы до сих пор не уразумели, что вместо всемирной бойни в духе Первой и Второй мировых нас ожидает планетарная смута, череда революций и внутренних потрясений? А в них выиграет не тот, кто бездумно гонит оружие с конвейеров, а тот, кто танки и пушки совмещает с промышленными роботами и строительством высокоразвитой гражданской индустрии. Тот, кто справится с кризисом и не допустит смуты в своем отечестве. В РФ делают обратное, нагнетая мощь возможного внутреннего взрыва, теряя геополитический контроль уже и над Белоруссией и превращая гонку вооружений в разорение национальной экономики. Америке же сейчас не до войны – она не пойдет на ядерное самоубийство. Блок НАТО давно недееспособен. Главные силы будут брошены на лихорадочное спасение западных экономик.



В том глобальном шторме, что нас ждет, Беловежская Россия рискует стать безвольной щепкой, что треплют седые от пены валы.



P.S. Как заметил известный экономист Михаил Хазин, лучшим исходом для А. Лукашенко и спасением экономики Беларуси стало бы воссоединение с РФ. Но Батька всю предвыборную кампанию построил на защите независимости. Как от этого теперь отречься?



Максим Калашников

Опубликовано в выпуске № 30 (843) за 11 августа 2020 года Источник - ВПК

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