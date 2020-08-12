"Руководили сотнями": в Белоруссии задержаны координаторы акций протеста

10:46 12.08.2020

Акции протеста начались сразу после выборов президента Белоруссии 9 августа



Белорусский гостелеканал ОНТ заявил о задержании в Минске координатора массовых беспорядков, ему подчинялись трое подчиненных, которые "руководили сотнями".



Акции протеста начались сразу после выборов президента Белоруссии 9 августа



Согласно информации телеканала, один из задержанных снимал номер на 17 этаже гостиницы "Беларусь", откуда и координировал акции. "Мужчина управлял действиями трех подчиненных. Они в свою очередь руководили сотнями", - сообщает телеканал в Telegram.



Вечером 9 августа, после окончания голосования на выборах президента Белоруссии, которые выиграл, согласно предварительным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом 80,08% голосов, по городам страны прокатились акции протеста. Демонстранты выходили на улицы в понедельник и во вторник. Участники протестных акций в центре Минска строили баррикады из мусорных баков. Сотрудники милиции применили против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, после чего вытеснили митингующих из центра столицы.



Согласно информации республиканского МВД, в воскресение задержаны примерно 3 тысяч человек, а в понедельник - 2 тысячи. В больницах остаются свыше 200 пострадавших. Один демонстрант погиб, когда пытался кинуть взрывное устройство в сторону сотрудников правопорядка.



Александр Хохряков