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Афро-повстанцы разграбили дорогие магазины в Чикаго и заявили, что это репарации
11:08 12.08.2020

Активисты движения BLM разграбили дорогие магазины в Чикаго и заявили, что это репарации
Протестующие пояснили, что все украденное застраховано, так что никто не пострадал
Алена Гриценко

Организаторы демонстрации выбрали для ее проведения один из самых дорогих кварталов Чикаго, где быстро разграбили магазины и бутики.
Организаторы демонстрации выбрали для ее проведения один из самых дорогих кварталов Чикаго, где быстро разграбили магазины и бутики.

В Чикаго прошла демонстрация движения "Жизни черных важны" (BLM), которая быстро переросла в хаос и грабежи.

Акция протеста была заявлена, как ответ на ранение полицейскими темнокожего. В прошлое воскресенье в городе произошла перестрелка: 20-летний парень пустился в бега после допроса, начав стрелять по преследовавшим его полицейским. Те открыли ответный огонь и ранили подозреваемого, который сейчас находится под охраной в больнице.

Сразу после инцидента в соцсетях стали распространять фейковую новость о том, что полиция убила несовершеннолетнего.

Организаторы демонстрации выбрали для ее проведения один из самых дорогих кварталов Чикаго, где быстро разграбили магазины и бутики. После чего объяснились: имущество магазинов застраховано, значит, можно брать все бесплатно, раз владельцы получат от страховых компаний компенсацию. И что вообще, что таким образом чернокожие получили репарации от белого населения, предки которых были рабовладельцами.

Заодно были разбиты остановки общественного транспорта.

Стражи порядка задержали более 100 человек. Всем им предъявили обвинения в хулиганстве и грабежах.

Мэр Чикаго Лори Лайтфут признала, что грабежи и массовые беспорядки – это уголовно наказуемые преступления.

Сейчас движение в центре Чикаго ограничено, введен комендантский час.

Источник - kp.ru
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