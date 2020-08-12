Таджикские россияне собрались у посольства России в Душанбе с требованием вывезти их из Таджикистана

12:11 12.08.2020

Мусо Бобоходжиев,



Все хотят быстрее попасть на вторую родину



Более 50 человек собрались сегодня в полдень у посольства России в Таджикистане. Почти все они – таджикистанцы, имеющие российское гражданство. Они требуют вывезти их из Таджикистана в Россию.



Многие из собравшихся ранее зарегистрировались на сайте госуслуг, с целью вылета из Душанбе в Россию.



Однако они жалуются, что никак не могут попасть на эти вывозные рейсы. Многие уже более дух месяцев ожидают своей очереди.



К собравшимся вышел консул России в РТ Валерий Катункин, который сообщил, что на все письма, посылаемые в посольство и консульство, там ответят в течение месяца.



Он отметил, что пока регулярное авиасообщение между странами не возобновлено. А рейсы в Россию из Таджикистана выполняются редко, и все зарегистрированные на сайте госуслуг граждане вылетают в российские города в порядке очереди.



Между тем, сегодня в 16.00 в здании посольства пройдет брифинг с участием консула РФ в РТ.



Asia-Plus



Кто может вылететь из Таджикистана в Россию?

Ранее посол России в РТ Игорь Лякин-Фролов подробно рассказал в интервью "Азия-Плюс", кто может попасть на чартерные рейсы, вылетающие из Таджикистана в Россию, как это сделать и сколько стоит билет.



Дипломат отметил, что при формировании списка пассажиров не имеет значения, есть ли у человека только российское гражданство или он является одновременно и гражданином Таджикистана.



Он сообщил, что Таджикистан попал во "вторую волну" вывозной программы, но достаточно быстро стал одним из лидеров по числу осуществленных рейсов – на конец июля было осуществлено 23 перелета. Часть из них была реализована и таджикскими авиакомпаниями. В общей сложности вывозными бортами из Таджикистана в Россию вывезено уже более 3200 россиян.



Посол также ответил на вопрос: почему рейсы выполняются не ежедневно.



"Вывозные рейсы из всех зарубежных стран в Россию осуществляются в соответствии со специальным графиком, а график формируется с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в той или иной стране, численности находящихся там граждан России, их места жительства в нашей стране, а также множества других факторов. В частности, в России были установлены суточные квоты на прием пассажиров из-за рубежа. Для Москвы – 500 человек в день, для региональных центров – 200 человек".

Он отметил, что вывоз российских граждан одновременно осуществляется и из других стран, что пока не дает возможности сделать вывозные рейсы из Душанбе более частыми.



"К сожалению, все эти факторы иногда и вовсе приводят к переносу или отмене уже согласованного рейса", - отметил посол.



Российский дипломат особо подчеркнул, что при формировании списка пассажиров на вывозной рейс не имеет принципиального значения, есть ли у человека только российское гражданство или он является одновременно и гражданином Таджикистана.



"Куда важнее, чтобы пассажир имел постоянное место жительства в России и мог его подтвердить документально. Ведь главная цель этих рейсов – вернуть находящихся за рубежом россиян к себе домой", - отметил он.

Он также попросил обратить особое внимание на то, что сведения, указываемые гражданами в электронных формах портала "Госуслуги", посвященного вывозу российских граждан из Таджикистана (t.me/Tajikistan_rf_covid19), имеют чрезвычайно важное значение для организации всего вывозного процесса. Поэтому к их заполнению необходимо подходить максимально ответственно.



"Неточности или умышленные ошибки могут существенно осложнить выезд заявителя из Таджикистана, в том числе сделать невозможной его посадку на вывозной борт", - подчеркнул Лякин-Фролов.

Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20200812/tadzhikskie-rossiyane-sobralis-u-posolstva-rossii-v-dushanbe-s-trebovaniem-vivezti-ih-iz-tadzhikistana