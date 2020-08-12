 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 12.08.2020
15:13  Без экзаменов. Студенты всех вузов Таджикистана автоматом переведены на следующий курс
14:09  Сколько куриц, баранов, быков. Таджикские чиновники будут отчитываться о своих доходах и имуществе по новому формату
13:33  Скончалась от КОВируса народная поэтесса Кыргызстана Гулсайра Момунова
12:11  Таджикские россияне собрались у посольства России в Душанбе с требованием вывезти их из Таджикистана
11:52  Если пандемия кыргызов не добьет, то это сделают поиски виноватых.., - Э.Каптагаев
11:08  Афро-повстанцы разграбили дорогие магазины в Чикаго и заявили, что это репарации
10:46  "Руководили сотнями": в Белоруссии задержаны координаторы акций протеста

10:38  Кто стоит за "Черными жизнями": как в США выросло движение BLM, - Дм.Гуляев
10:21  Белоруссия и далее. Агония старого мира, - М.Калашников
10:19  Бейрут, уроки будущей войны. Рукотворные техногенные катастрофы легко превратить в элемент боевых действий, - ВПК
10:00  Среди задержанных в Минске бузотеров есть граждане Кыргызстана
09:33  В Кыргызстане начался парад полит-дилетантов. В Парламент рвутся поп-дивы, певицы, блоггеры и пр. шелупонь, - "ВБ"
09:13  Три варианта развития ситуации в Белоруссии, - Сергей Лукьяненко
09:06  "На почве семейного конфликта кухонным ножом". Пытался покончить с собой министр транспорта Таджикистана бадахшанец Худоер Худоерзода
09:03  В Казахстане стартовали кастрированные (избирают 17 депов) выборы в Сенат
08:59  Агрессивно избила на митинге трех полицаев. Молодую каз-оппозиционерку Асию Тулесову посадили на 1,5 года
08:49  В Ошскую больницу госпитализированы восемь человек с подозрением на сибирскую язву (в кожной форме)
08:47  В Киргизии де-факто вводят двойное гражданство с Россией, - В.Панфилова
08:45  Выборы, "которые ничего не решают", - М.Хазин
08:33  Кризис в Ливане может поджечь весь Ближний Восток, - "СП"
07:49  Злой старушки ядерные погремушки. Глобальному ядерному балансу пришел конец, - К.Душенов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Скончалась от КОВируса народная поэтесса Кыргызстана Гулсайра Момунова
13:33 12.08.2020

Скончалась народный поэт Кыргызстана Гулсайра Момунова

От пневмонии скончалась поэтесса Гулсайра Момунова. Об этом сообщили ее близкие.

Г.Момуновой не стало 12 августа.

Она родилась 31 декабря в 1937 году в селе Кен-Арал Таласской области.

В 1955 году окончила СШ №1 в Таласе, в 1960 году КЖПИ им.В.Маяковского. По образованию - филолог.

Г.Момунова автор ряда поэтических сборников на родном языке, двух - на русском, переводных изданий. Является соавтором многих переводных коллективных поэтических сборников.

Была награждена грамотой Верховного совета Киргизской СССР. В 2011 году удостоена звания народного поэта.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - culture.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597228380
Новости Казахстана
- По итогам 7 месяцев т. г. в базовых отраслях экономики РК сохраняется положительная динамика
- Премьер-Министр РК А. Мамин поручил внести План поэтапного снятия карантинных мер на рассмотрение Госкомиссии
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 августа 2020 года №508
- На МВК рассмотрена подготовка к поэтапному снятию карантинных мер
- "Запретить чиновникам запрещать" - Алматинские предприниматели пожаловались Перуашеву
- Кадровые перестановки
- Ералы Тугжанов посетил ряд объектов предпринимательской деятельности города Нур-Султана
- Более 2 млн 287 тыс. казахстанцев получили единовременную выплату по потере дохода в период карантина
- Ситуация стабильная: Бердибек Сапарбаев встретился с жителями села Каскабулак
- Об отставке Председателя комитета индустриального развития и промышленной безопасности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  