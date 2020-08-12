Скончалась от КОВируса народная поэтесса Кыргызстана Гулсайра Момунова

13:33 12.08.2020

Скончалась народный поэт Кыргызстана Гулсайра Момунова



От пневмонии скончалась поэтесса Гулсайра Момунова. Об этом сообщили ее близкие.



Г.Момуновой не стало 12 августа.



Она родилась 31 декабря в 1937 году в селе Кен-Арал Таласской области.



В 1955 году окончила СШ №1 в Таласе, в 1960 году КЖПИ им.В.Маяковского. По образованию - филолог.



Г.Момунова автор ряда поэтических сборников на родном языке, двух - на русском, переводных изданий. Является соавтором многих переводных коллективных поэтических сборников.



Была награждена грамотой Верховного совета Киргизской СССР. В 2011 году удостоена звания народного поэта.