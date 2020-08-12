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Сколько куриц, баранов, быков. Таджикские чиновники будут отчитываться о своих доходах и имуществе по новому формату
14:09 12.08.2020

Пайрав Чоршанбиев,

В Таджикистане утверждены новые формы деклараций для госчиновников, в которых они будут указывать даже доход от приусадебного земельного участка
архивное фото
Фото: пресс-служба президента РТ
Правительство Таджикистана утвердило новые формы деклараций о доходах и имуществе государственных служащих. Также утвержден порядок их заполнения.

В декларации по подоходному налогу чиновники должны указать следующие сведения о доходах, в том числе за рубежом:

- доход по основному месту работы

- доход по не основному месту работы (в случае работы в двух или более местах с указанием неосновного места (неосновных мест) работы)

- доход от научной, творческой и педагогической деятельности (с указанием видов деятельности и места работы)

- доход от имущества, сданного в аренду

- доход от приусадебного земельного участка

- доход от земли, полученной (отданной) в аренду

- доход от банковских вкладов

- доход о доли в уставном капитале коммерческих организаций (в том числе, дивидендов от акций) и других ценных бумаг

- другие доходы (с указанием вида доходов).

иллюстративное фото

В декларации об имущественном положении нужно будет указать сведения:

- об имуществе (частная собственность), в том числе за рубежом

- сведения о движимом и недвижимом имуществе

- о поголовье скота и птиц

- об акциях в уставном капитале коммерческих организаций

- о сбережениях и драгоценных металлах и камнях

- об обязательствах финансового характера.

Согласно действующему законодательству республики, госслужащие страны должны не позднее 1 апреля (следующего за отчетным годом) представлять в местные налоговые службы декларацию о подоходном налоге и справку о состоянии имущества.

Непредставление деклараций или отражение в них неточной информации может служить основанием для увольнения госслужащего и отказа от дальнейшего приема на госслужбу данного гражданина.

Действовавшие до этого декларации содержали сведения о ежегодной заработной плате, о доходах и имуществе (машины, недвижимость и т.д.) государственных служащих.

Обнародовать декларации налоговые органы не в праве, поскольку это строго запрещается ст. 123 Налогового кодексом РТ.

Однако если сам автор пожелает публично заявить о своем источнике дохода, здесь никаких табу уже не существует.

Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597230540
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