Сколько куриц, баранов, быков. Таджикские чиновники будут отчитываться о своих доходах и имуществе по новому формату

14:09 12.08.2020

Пайрав Чоршанбиев,



В Таджикистане утверждены новые формы деклараций для госчиновников, в которых они будут указывать даже доход от приусадебного земельного участка

архивное фото

Фото: пресс-служба президента РТ

Правительство Таджикистана утвердило новые формы деклараций о доходах и имуществе государственных служащих. Также утвержден порядок их заполнения.



В декларации по подоходному налогу чиновники должны указать следующие сведения о доходах, в том числе за рубежом:



- доход по основному месту работы



- доход по не основному месту работы (в случае работы в двух или более местах с указанием неосновного места (неосновных мест) работы)



- доход от научной, творческой и педагогической деятельности (с указанием видов деятельности и места работы)



- доход от имущества, сданного в аренду



- доход от приусадебного земельного участка



- доход от земли, полученной (отданной) в аренду



- доход от банковских вкладов



- доход о доли в уставном капитале коммерческих организаций (в том числе, дивидендов от акций) и других ценных бумаг



- другие доходы (с указанием вида доходов).



иллюстративное фото



В декларации об имущественном положении нужно будет указать сведения:



- об имуществе (частная собственность), в том числе за рубежом



- сведения о движимом и недвижимом имуществе



- о поголовье скота и птиц



- об акциях в уставном капитале коммерческих организаций



- о сбережениях и драгоценных металлах и камнях



- об обязательствах финансового характера.



Согласно действующему законодательству республики, госслужащие страны должны не позднее 1 апреля (следующего за отчетным годом) представлять в местные налоговые службы декларацию о подоходном налоге и справку о состоянии имущества.



Непредставление деклараций или отражение в них неточной информации может служить основанием для увольнения госслужащего и отказа от дальнейшего приема на госслужбу данного гражданина.



Действовавшие до этого декларации содержали сведения о ежегодной заработной плате, о доходах и имуществе (машины, недвижимость и т.д.) государственных служащих.



Обнародовать декларации налоговые органы не в праве, поскольку это строго запрещается ст. 123 Налогового кодексом РТ.



Однако если сам автор пожелает публично заявить о своем источнике дохода, здесь никаких табу уже не существует.