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|Сколько куриц, баранов, быков. Таджикские чиновники будут отчитываться о своих доходах и имуществе по новому формату
14:09 12.08.2020
Пайрав Чоршанбиев,
В Таджикистане утверждены новые формы деклараций для госчиновников, в которых они будут указывать даже доход от приусадебного земельного участка
архивное фото
Фото: пресс-служба президента РТ
Правительство Таджикистана утвердило новые формы деклараций о доходах и имуществе государственных служащих. Также утвержден порядок их заполнения.
В декларации по подоходному налогу чиновники должны указать следующие сведения о доходах, в том числе за рубежом:
- доход по основному месту работы
- доход по не основному месту работы (в случае работы в двух или более местах с указанием неосновного места (неосновных мест) работы)
- доход от научной, творческой и педагогической деятельности (с указанием видов деятельности и места работы)
- доход от имущества, сданного в аренду
- доход от приусадебного земельного участка
- доход от земли, полученной (отданной) в аренду
- доход от банковских вкладов
- доход о доли в уставном капитале коммерческих организаций (в том числе, дивидендов от акций) и других ценных бумаг
- другие доходы (с указанием вида доходов).
иллюстративное фото
В декларации об имущественном положении нужно будет указать сведения:
- об имуществе (частная собственность), в том числе за рубежом
- сведения о движимом и недвижимом имуществе
- о поголовье скота и птиц
- об акциях в уставном капитале коммерческих организаций
- о сбережениях и драгоценных металлах и камнях
- об обязательствах финансового характера.
Согласно действующему законодательству республики, госслужащие страны должны не позднее 1 апреля (следующего за отчетным годом) представлять в местные налоговые службы декларацию о подоходном налоге и справку о состоянии имущества.
Непредставление деклараций или отражение в них неточной информации может служить основанием для увольнения госслужащего и отказа от дальнейшего приема на госслужбу данного гражданина.
Действовавшие до этого декларации содержали сведения о ежегодной заработной плате, о доходах и имуществе (машины, недвижимость и т.д.) государственных служащих.
Обнародовать декларации налоговые органы не в праве, поскольку это строго запрещается ст. 123 Налогового кодексом РТ.
Однако если сам автор пожелает публично заявить о своем источнике дохода, здесь никаких табу уже не существует.