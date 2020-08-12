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|Хитрый Байден выбрал себе в напарницы (кандидатом в вице-президенты) афро-индо-лесбиянку баптистку-индуистку Камалу Харрис
14:58 12.08.2020
Джо Байден выбрал Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты
Кандидат в президенты США Джо Байден выбрал кандидатом на пост вице-президента сенатора Камалу Харрис. В случае победы Байдена она станет первой женщиной и первым темнокожим политиком на этом посту.
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден сообщил, что выбрал кандидатом в вице-президенты сенатора от Калифорнии Камалу Харрис, сообщило РИА Новости.
"Для меня большая честь объявить, что я выбрал Камалу Харрис, бесстрашного борца за „маленького человека" и одну из наиболее достойных людей на государственной должности, в качестве своего товарища на выборах", - написал Байден в Twitter.
Харрис ранее баллотировалась на пост президента, но не показала значительных результатов на праймериз.
В качестве вице-президента в случае избрания 77-летнего Байдена 55-летняя Харрис будет претендовать на роль партийного лидера после его ухода.
Также в случае избрания она станет первой женщиной на посту вице-президента и первым темнокожим политиком на этом посту.
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Камала Харрис-Гопалан род. 20 октября 1964, Окленд, Калифорния. Отец Харрис - ямаец. Мать - индианка.
Доктор права Калифорнийского университета,
в 2004-2011 - окружной прокурор Сан-Франциско,
в 2011-2016 - генеральный прокурор Калифорнии
с 2016 - сенатор от Калифорнии
Формально - замужем. Детей нет. С начала 1980-х - участник гей- и лесбо-парадов в Калифорнии. Является прихожанкой "черной" баптистской церкви и индуистского храма, одновременно.