Хитрый Байден выбрал себе в напарницы (кандидатом в вице-президенты) афро-индо-лесбиянку баптистку-индуистку Камалу Харрис

14:58 12.08.2020

Джо Байден выбрал Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты

Кандидат в президенты США Джо Байден выбрал кандидатом на пост вице-президента сенатора Камалу Харрис. В случае победы Байдена она станет первой женщиной и первым темнокожим политиком на этом посту.



Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден сообщил, что выбрал кандидатом в вице-президенты сенатора от Калифорнии Камалу Харрис, сообщило РИА Новости.



"Для меня большая честь объявить, что я выбрал Камалу Харрис, бесстрашного борца за „маленького человека" и одну из наиболее достойных людей на государственной должности, в качестве своего товарища на выборах", - написал Байден в Twitter.



Харрис ранее баллотировалась на пост президента, но не показала значительных результатов на праймериз.



В качестве вице-президента в случае избрания 77-летнего Байдена 55-летняя Харрис будет претендовать на роль партийного лидера после его ухода.



Также в случае избрания она станет первой женщиной на посту вице-президента и первым темнокожим политиком на этом посту.



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Камала Харрис-Гопалан род. 20 октября 1964, Окленд, Калифорния. Отец Харрис - ямаец. Мать - индианка.

Доктор права Калифорнийского университета,

в 2004-2011 - окружной прокурор Сан-Франциско,

в 2011-2016 - генеральный прокурор Калифорнии

с 2016 - сенатор от Калифорнии

Формально - замужем. Детей нет. С начала 1980-х - участник гей- и лесбо-парадов в Калифорнии. Является прихожанкой "черной" баптистской церкви и индуистского храма, одновременно.