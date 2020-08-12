Без экзаменов. Студенты всех вузов Таджикистана автоматом переведены на следующий курс

15:13 12.08.2020

Мавзуна Абдуллоева, Asia-Plus



Это не касается заочников: им придется готовиться к экзаменам



Министерство образования и науки страны заявляет, что студенты всех вузов страны, кроме выпускников и заочников, из-за пандемии были переведены на следующий курс автоматически.



Как сообщил "Азия-Плюс" пресс-секретарь Минобразования Эхсон Хушбахт, летняя сессия у студентов 1, 2 и 3 курсов была проставлена автоматом: оценки студентам были выставлены в соответствие с успеваемостью и результатами экзаменов зимней сессии.



"Выпускникам вузов, которые в силу разных причин не смогли принять участие в экзаменах, предложено сдать экзамены осенью", - сообщил Эхсон Хушбахт.



По поводу студентов-заочников он сообщил, что когда было объявлено о карантине, у заочников занятий не было, поэтому они сейчас будут сдавать переходные экзамены, и лишь затем продолжат учебу.



Тем временем, на странице "Азия-Плюс" в соцсетях студент Медуниверситета написал, что в вузе им сообщили о том, что они должны сдавать экзамены с 17 августа, чтобы перейти на следующий курс. Эхсон Хушбахт это опроверг.



Напомним, с 27 апреля во всех школах, детских садах, колледжах, училищах Таджикистана были объявлены временные каникулы: сначала до 10 мая, а потом их продлили до 16 августа.



Вузы страны откроют свои двери для студентов, так же, как и школы - 17 августа.