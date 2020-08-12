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Предварительные результаты выборов в КазСенат - Макежанов от Алматы - 100%
15:39 12.08.2020

Предварительные результаты выборов в Сенат опубликовала ЦИК
На 17 мест в Сенате Парламента претендовали 46 кандидатов.

Предварительные итоги выборов в Сенат Парламента опубликовала Центральная избирательная комиссия, передает zakon.kz.

По предварительным данным:

В Нур-Султане Ахылбек Куришбаев набрал 75% голосов;

В Алматы Султанбек Макежанов набрал 100% голосов;

В Шымкенте Айгуль Капбарова набрала 72% голосов;

В Акмолинской области Нурлан Бекенов набрал 89,5% голосов;

В Актюбинской области Бауыржан Каниев набрал 79,89% голосов;

В Алматинской области Султан Дюсембинов набрал 92,63% голосов;

В Атырауской области Сагындык Лукпанов набрал 82,69% голосов;

В Западно-Казахстанской области Ляззат Рысбекова набрала 70,33% голосов;

В Жамбылской области Бекболат Орынбеков набрал 92,09% голосов;

В Карагандинской области Сергей Ершов набрал 83,15% голосов;

В Костанайской области Сергей Карплюк набрал 87,21% голосов;

В Кызылординской области Акмарал Альназарова набрала 77,86% голосов;

В Мангистауской области Суиндик Алдашев набрал 87% голосов;

В Павлодарской области Алтынбек Нухулы набрал 81,97% голосов;

В Северо-Казахстанской области Ольга Перепечина набрала 87,57% голосов;

В Туркестанской области Али Бектаев набрал 91,53% голосов;

В Восточно-Казахстанской области Ольга Булавкина набрала 93,07% голосов.

Сегодня, 12 августа в Казахстане прошли выборы в Сенат Парламента. Депутатов Сената выбирали депутататы маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании.

На 17 мест в Сенате Парламента претендовали 46 кандидатов. В список выборщиков по республике включили 3069 депутатов маслихатов.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
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