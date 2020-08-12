Предварительные результаты выборов в КазСенат - Макежанов от Алматы - 100%

15:39 12.08.2020

Предварительные результаты выборов в Сенат опубликовала ЦИК

На 17 мест в Сенате Парламента претендовали 46 кандидатов.



Предварительные итоги выборов в Сенат Парламента опубликовала Центральная избирательная комиссия, передает zakon.kz.



По предварительным данным:



В Нур-Султане Ахылбек Куришбаев набрал 75% голосов;



В Алматы Султанбек Макежанов набрал 100% голосов;



В Шымкенте Айгуль Капбарова набрала 72% голосов;



В Акмолинской области Нурлан Бекенов набрал 89,5% голосов;



В Актюбинской области Бауыржан Каниев набрал 79,89% голосов;



В Алматинской области Султан Дюсембинов набрал 92,63% голосов;



В Атырауской области Сагындык Лукпанов набрал 82,69% голосов;



В Западно-Казахстанской области Ляззат Рысбекова набрала 70,33% голосов;



В Жамбылской области Бекболат Орынбеков набрал 92,09% голосов;



В Карагандинской области Сергей Ершов набрал 83,15% голосов;



В Костанайской области Сергей Карплюк набрал 87,21% голосов;



В Кызылординской области Акмарал Альназарова набрала 77,86% голосов;



В Мангистауской области Суиндик Алдашев набрал 87% голосов;



В Павлодарской области Алтынбек Нухулы набрал 81,97% голосов;



В Северо-Казахстанской области Ольга Перепечина набрала 87,57% голосов;



В Туркестанской области Али Бектаев набрал 91,53% голосов;



В Восточно-Казахстанской области Ольга Булавкина набрала 93,07% голосов.



Сегодня, 12 августа в Казахстане прошли выборы в Сенат Парламента. Депутатов Сената выбирали депутататы маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании.



На 17 мест в Сенате Парламента претендовали 46 кандидатов. В список выборщиков по республике включили 3069 депутатов маслихатов.