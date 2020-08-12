Мечеть Айя-София: на подходах - автоматчики, внутрь - не попасть

19:20 12.08.2020

Корреспондент "КП" увидел, чем живет Стамбул после исламизации своего главного символа



Эдвард Чесноков



Похоже, что ни одна другая мечеть не охраняется так, как эта



АЭРОХРАМ



Хитрые византийцы построили Святую Софию 1500 лет назад не только для молитв. Но и чтобы заезжие иноземцы дивились. И ведь работало - послы нашего князя Владимира, побывав в Константинополе, настолько прониклись красотою этого храма, что после этого Русь приняла христианство.



С тех пор поменялось многое. Киев, где княжил Святой Владимир, - уже не Россия. Святая София после взятия города османами в 1453 году превратилась в мечеть, в XX веке - в музей, а месяц назад - обратно в мечеть.



И только священный трепет россиян в городе на Босфоре остался неизменным. Нынешний храм, который сияет для них, словно путеводный маяк, - новый комплекс международного аэропорта.



Гигантские купола над колоннами. Простор - теряется взгляд. Иконы - табло с авиарейсами. Турция - одна из немногих стран, разрешившая полеты из России.



Новый международный аэропорт Стамбула производит не меньшее восхищение, чем старая Айя-София



ПОД РАЗДАЧЕЙ



"Изменение статуса храма - благо, ведь теперь наши туристы смогут посетить его бесплатно", - заливались босфорскими чайками некоторые московские медиа-эксперты. Мол, от исламизации стало только лучше, а раньше (когда София была музеем) нужно было еще и билеты покупать.



На подступах к храму - полоса безопасности. Полицейские броневики, автоматчики, временные заборы. Вход в парк перед храмом - через КПП. Полицейский довольно грубо ощупывает мои карманы.



"Провокаций боятся", - робко объясняют мне местные провожатые.



Провокаций чьих? Уж точно не христиан. Они-то приняли перемены смиренно. Зато исламистское подполье в Турции сохраняется. Тут еще свежа память об июле 2016 года, когда военные, связанные с мусульманскими радикалами, попытались убить президента Реджепа Тейипа Эрдогана и захватить власть…



На входе - новенькая зеленая (цвет ислама) табличка: "Гранд-мечеть Айя-София". Но - закрыта на вход, хотя на часах - 18:00, вечерняя молитва как раз закончилась, вот же - толпы прихожан выходят.



Исламизация Софии, возможно, принесет партии Эрдогана хороший улов новых голосов



Почему закрыта - не смогли понять даже мои турецкоговорящие провожатые. Один спецназовец на входе объяснял, что проводят дезинфекцию; другой - что "откроют через 10 минут"; третий - что просто нельзя.



В общем - хоть все и для блага туриста, но внутрь мы не попали. Пока что, спустя три недели после исламизации собора, неписаные правила такие. Мусульмане молятся здесь пять раз в день, посторонним типа нас с вами ходить в это время не то чтобы запрещено, но не очень удобно. А в перерывах между намазами - тоже как бы и можно, но снова нельзя. Санобработка!



Зато рядом с древним храмом - муниципальные микроавтобусы с временными вышками сотовой связи. Чтобы сеть от наплыва прихожан не падала. Удобно ж: помолился в святыне - и селфи или короткое видео в соцсети сразу выложил.



ВОЗЬМИТЕ БРОШЮРУ НА АРАБСКОМ



- Когда-то Османская империя была прогрессивным государством, первое, что сделал султан Мехмед Завоеватель, захватив Стамбул, - основал здесь медресе, позже ставшее университетом, - рассказывает мой провожатый, которого зовут Эрман.



- Но потом двор султана погряз в пороках, начались поражения в битвах с европейцами и русскими. И чем глубже становился упадок, тем больше наши правители стремились быть не султанами, а халифами. То есть не просто национальными лидерами, а защитниками мусульман, предводителями всего исламского мира, - многозначительно продолжает он.



Экономический бум современной Турции заметен не везде



И что бросается в глаза близ "Гранд-мечети Айя-София": у заметной части прихожан - явно не турецкий вид, иной цвет кожи. И это не беженцы, коих в Турцию после начало войны в Сирии приехало около трех миллионов. Нет, в толпе - дорого одетые немолодые мужчины, их закутанные жены с айфонами, по "чистой зоне" за КПП снуют черные лимузины с дипломатическими номерами. Где господам консулам молиться в пятницу, как не здесь?



А рядом в сквере расставлены лотки, за ними проповедники бесплатно раздают религиозную литературу с арабской вязью.



Раньше турки писали, используя арабский алфавит, но отец-основатель нынешней Турции Мустафа Кемаль Ататюрк, провел европеизацию, ограничил власть мулл, перевел все на латиницу, Айя-Софию сделал музеем. И даже одно время дружил с молодой Советской Россией против европейцев и американцев. Но у нынешней власти от курса "отца турок" не осталось почти ничего.



Зато вот такая Айя-София - мощный инструмент турецкой "мягкой силы" на Востоке, а ее вдохновитель этой силы Эрдоган кажется настоящим триумфатором.



Передвижные вышки сотовой связи установили из-за наплыва желающих попасть теперь уже в мечеть Айя-София



ХИТРЫЙ ПЛАН?



Многие турки Эрдогана искренне уважают. Сейчас к Анкаре прислушивается весь мир, а турецкие солдаты, как встарь при султанах, есть и в Сирии, и в Ливии. В самой Турции - строительный бум, небо Стамбула подпирают небоскребы, его европейский и азиатский берега связывают новые мосты. Куда до него какому-то Дубаю! Там - бывшая пустыня, а тут - культурная столица. Исламского мира.



Но экономический бум, основанный на дешевых кредитах, при первом же кризисе обернулся рецессией. С главными соседями (Грецией, Египтом, Кипром, Сирией) - отношения напряженные. С Америкой и НАТО разругались, да и с Россией не подружились по-настоящему.



На последних выборах в 2018 году партия власти переизбралась с большим трудом - пришлось войти в коалицию с блоком националистов. Однако рейтинги на фоне коронакризисных болячек все равно падают. На очереди - выборы-2023, но для сохранения большинства вступать в союз уже больше не с кем, все другие партии - резко против Эрдогана.



В Стамбуле строжайший масочный режим, о чем напоминает надпись на баннере



Вот он и разыгрывает исламскую карту. И мечеть Айя-София - лишь часть этого пасьянса. Ведь, по мнению местных политологов, сейчас вероятен сценарий, по которому Эрдоган может объявить досрочные выборы, надеясь триумфально переизбраться на фоне воодушевления сторонников исламизации.



А мимо исламизированной Софии по древней стамбульской улочке почти бесшумно проезжает новый скоростной трамвай. Внутри - кондиционер, плавный ход, не нужно карабкаться по ступенькам в салон и изнывать от духоты. Там, где Стамбул шагает в будущее без религиозных противоречий, он просто восхитителен.