Рассыпается на глазах: Каз-экологи обеспокоены судьбой Чарынского каньона

19:23 12.08.2020

Рассыпается на глазах: экологи обеспокоены судьбой Чарынского каньона



В разрушении каньона активисты винят частные турфирмы.



Уникальный памятник природы Чарынский каньон разрушается, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар24



По словам экоактивистов, вред наносят вертолеты, которые, постоянно летая над ним, образуют мощное звуковое давление. От этого знаменитый песчаник буквально рассыпается на глазах.



Это видео было снято на Чарынском каньоне экоактивистом Тимуром Елеусизовым. На нем отчетливо видно, как над уникальным памятником природы летают вертолеты с туристами. Всего за час было проведено три воздушные экскурсии. Такая прогулка над ущельями вызвала возмущение у защитника природы.







На видео видно, как сейчас в Чарынский каньон залетают вертолеты и прямо по ущельям идут. Они образуют шумовое давление, которое плохо сказывается на песчанике. Он разрушается от этого давления. Это то же самое, что перфоратором бить в стену – идет разрушение, - подчеркнул экоамбассадор Тимур Елеусизов.



Вода, ветер, солнце и песок образовали этот уникальный памятник из глины и камня. Его красота приковывает взгляды не только отечественных, но и зарубежных туристов. Желая заработать на отдыхающих, туроператоры предлагают им, к сожалению, и вот такие вредные услуги.



Мы стали штудировать соцсети, интернет-пространство в целом. Идет очень много предложений по полетам, по езде на квадроциклах, джипах. Мы нарвались на клип молодых казахстанских исполнителей, которые устали снимать ролики в помещениях. Они решили что-то сделать, как никто не делал ранее, и они сделали полет на вертолете в этом каньоне. Люди ради секундного мгновения, кайфа, готовы уничтожить природу! Вопрос: что мы оставим своим потомкам? - посетовал экоамбассадор.



В Чарынском государственном национальном природном парке уверяют, что этот объект берегут, как зеницу ока. И от вертолетов никакого вреда нет.



У нас есть специальная вертолетная площадка. Только туда они приземляются. Туристы пешком спускаются к каньону и любуются его красотами. После обратно поднимаются на площадку. Летать внутри каньона запрещено. Факта разрушения каньона не выявлено, - говорит замдиректора Чарынского государственного национального природного парка Бакыт Абдуллаев.



Однако активисты констатируют факт разрушения Чарынского каньона именно из-за полетов вертолетов. И это подтверждает их видео. О чем сожалеют общественники, так это о том, что за такие нарушения частные турфирмы никто не наказывает.