Жамбылский аким Сапарбаев уговаривает соплеменников не резать курдов. Каскабулакское дежавю

19:24 12.08.2020

"Беспорядки" в Жамбылской области: Бердибек Сапарбаев приехал в Каскабулак

Во вторник аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев встретился с жителями села Каскабулак Таласского района, где минувшей ночью группа молодых людей разбила окна в жилых домах и местной библиотеки, передает ИА "NewTimes.kz".



"Беспорядки" в Жамбылской области: Бердибек Сапарбаев приехал в Каскабулак

Фото пресс-службы акима Жамбылской области

Как отметили в областном акимате, поводом для встречи стала хулиганская выходка группы молодых людей, которые в ночь с 10 на 11 августа разбили окна в нескольких домах местных жителей и здании библиотеки. Все они задержаны, начато досудебное расследование по статье "Хулиганство".



"Мы живем в правовом государстве, и те, кто нарушил общественный порядок, будут отвечать по всей строгости закона. Главное - сохранять мир и спокойствие в казахстанском обществе", - цитирует Бердибека Сапарбаева его пресс-служба.



По его словам, сразу же после поступления сигнала на место события выехали полицейские, заместитель акима области по социальным вопросам.



В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия, зачинщиков и подстрекателей.



Бердибек Сапарбаев обратил внимание на необходимость усиления воспитательной работы среди молодежи, особенно это касается родителей хулиганов, родители которых также присутствовали на встрече.



От их имени выступил дед одного из задержанных парней Аманжол Дильдабеков, который извинился перед жителями села Каскабулак.



"Все это происходит от безделья. Если человек здоров, он должен работать, а не сидеть на шее у родителей. Во многом сами родители потакают развитию вседозволенности, не знают, как проводят досуг их дети (…) Хочу еще раз подчеркнуть: каждый, кто нарушил закон, будет отвечать по всей строгости. По всей видимости, были организаторы данного хулиганства. Задача полиции - найти их и пресечь на корню подобные сценарии. Родители, школа, общественность и власть - все должны работать сообща для формирования у нашей молодежи принципов толерантности, человеколюбия и уважительного отношения к каждому гражданину", - резюмировал Бердибек Сапарбаев.



Ранее в мессенджерах распространялось сообщение, что в селе Каскабулак Жамбылской области якобы начались беспорядки. В департаменте полиции региона прокомментировали, что 11 августа в 01.30 поступило сообщение о том, что в Каскабулаке совершены хулиганские действия.



По горячим следам задержали 14 человек, передвигавшихся на автомашинах BMW-525, Toyota Camry и "ВАЗ-2107". Задержанных доставили в РОП Таласского района.



Полицейские ведут расследование по факту хулиганства.



Департамент полиции Жамбылской области просит жителей не распространять недостоверные сообщения, напомнив, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.



Жанар Муканова