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    Казахстан   | 
КазОружейники смастерили "противодронное ружье"
22:56 12.08.2020

Ермекбаеву продемонстрировали работу противодронного ружья
Разработка военных инженеров имеет преимущество по сравнению с другими аналогами по качественным параметрам и цене.

Состоялась рабочая поездка министра обороны Нурлана Ермекбаева в Ушаральский гарнизон, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы МО РК, глава оборонного ведомства заслушал ответственных должностных лиц о текущем состоянии дел, организации повседневной жизнедеятельности войск и боевого дежурства, инфраструктуре гарнизонов и проблемных вопросах.

Министр в ходе поездки проверил склады ракетно-артиллерийского вооружения, авиационных средств поражения, казармы и классы, а также ознакомился с инфраструктурой автопарка воинских частей гарнизона, военного лазарета, авиационной комендатуры, санитарно-эпидемиологического центра и Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.
Министру была продемонстрирована работа противодронного ружья, разработанного в Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи. Разработка военных инженеров имеет преимущество по сравнению с другими аналогами по качественным параметрам и цене.

Также проверена деятельность ПЦР-лаборатории на базе Санитарно-эпидемиологического центра ВС РК.

В ходе поездки министр встретился с военнослужащими – участниками "Танкового биатлона" Армейских международных игр-2020. Это единственный конкурс, в котором примет участие казахстанская команда в нынешнем году. Это значительно снижает возможности по завоеванию общекомандных призовых мест, так как побеждает команда, получившая большее количество побед в большем количестве конкурсов, к тому же шансы хозяев каждого конкурса всегда выше. Тем не менее, казахстанские бойцы настроены "по-боевому".

Уверен, что ваш уровень подготовки позволяет рассчитывать на лидирующие позиции и завоевать призовые места, достойно выступив на подмосковном полигоне "Алабино". Вам предстоит соревноваться с сильнейшими командами, которые будут выступать на своих танках. Несмотря на такие условия, казахстанские танкисты всегда занимают призовые места благодаря высокому уровню специальной подготовки, слаженности и воле к победе!

Источник - zakon.kz
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